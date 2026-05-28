Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Když vládní koalice ve Sněmovně „vraždí“

Je občas úsměvné, když současná opozice kritizuje vládní koalici za stejné manýry, které sama v době svého vládnutí prováděla.

Ti, kteří sledují politiku aspoň okrajově, jistě vědí, že v české Poslanecké sněmovně se už dělo ledacos. Časté slovní urážky, občas i vztyčený prostředníček, adresovaný svému politickému oponentovi, v roce 2021 pak dokonce i fyzická potyčka mezi tehdejším poslancem za SPD Lubomírem Volným a některými poslanci z tehdejší ČSSD (doprovázená legendární hláškou o „flákanci“). Ale k žádnému vraždění tam naštěstí ještě nikdy nedošlo.

Proto mě zaujala včerejší slova předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy na adresu poslanců z vládních stran: „Vládní koalice se chová jak barbaři, kteří dobyli Řím a mají pocit, že musí vraždit, vraždit a vraždit“ (viz odkaz zde na iDNES). Jelikož Marek Benda sedí v poslaneckých lavicích od roku 1990 s dvouletou pauzou v období 2002-2004 až dodnes, a zažil toho tudíž nejprve v České národní radě a poté v Poslanecké sněmovně PČR opravdu hodně, tak si člověk říkal, co tak hrozného se muselo včera na poslanecké schůzi přihodit, když tento parlamentní nestor volil slova o „vraždění“.

Poté, co jsem si výše odklazovaný článek na iDNES přečetl celý, jsem však zjistil, že veškeré „barbarství“ současné vládní koalice spočívalo v tom, že při volbě místopředsedy Sněmovny neuspěla poslankyně ze STAN Barbora Urbanová, a do správní rady VZP nebyli zvoleni poslankyně za ODS Zdeňka Němečková Crkvenjaš ani bývalý ministr zdravotnicví a nynější poslanec za TOP 09 Vlastimil Válek (viz odkaz zde).

Je pravda, že v případě Barbory Urbanové jsem se domníval, že na rozdíl od předsedy STAN Víta Rakušana (ten předtím neuspěl při volbě místopředsedy PS čtyřikrát) bude pro poslance ze stran vládní koalice tato nekontraverzní politička ze STAN přijatelnou volbou. Urbanová však místo potřebných nejméně 85 hlasů jich získala jenom 70, nicméně volba byla tajná a tak nemůže nikdo se stoprocentní jistotou vědět, jak který poslanec hlasoval (čistě teoreticky pro ni nemuseli hlasovat i někteří poslanci z opozičních stran).

Navíc se mi nechce věřit tomu, že by si Marek Benda například nepamatoval, že v roce 2021, kdy vládní koalici tvořily SPOLU, STAN a Piráti, nebyl opakovaně zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny Radek Vondráček za ANO (viz odkaz zde), přestože v předchozím období 2017-2021 byl jejím předsedou. Zrovna tak se mi nechce věřit tomu, že by si tento poslanecký nestor nepamatoval, jak v předchozím volebním období nejenom on kritizoval tehdejší opoziční strany za zdržovací taktiku, kterou při sněmovních jednáních poměrně často používaly. Nyní však současné opoziční strany v čele s ODS dělají to samé, a Marek Benda přitom vládní koalici vzkazuje, že teprve pořádně zdržovat začne...

Autor: Josef Nožička | čtvrtek 28.5.2026 8:15 | karma článku: 12,68 | přečteno: 105x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Josef Nožička

Usmiřování, které se nepovedlo

Byť Sudetoněmecký sjezd skončí až v pondělí pietním aktem u brněnských Kounicových kolejí, už teď lze konstatovat, že proklamované cíle ohledně smiřování Čechů a Němců bohužel nesplnil.

24.5.2026 v 8:10 | Karma: 33,30 | Přečteno: 782x | Společnost

Josef Nožička

Perný den skladníka Karla

Když se v českém mediálním prostoru naplno rozvinula diskuse o chystaném Sudetoněmeckém sjezdu v Brně, přibylo na Slovensku žijícímu skladníkovi Karlovi práce ještě mnohem víc.

21.5.2026 v 18:15 | Karma: 31,35 | Přečteno: 772x | Společnost

Josef Nožička

Sudetoněmecký sjezd: proč usnesení Poslanecké sněmovny některé lidi tolik rozhořčilo?

Sněmovna samozřejmě nemá pravomoce akci, pořádanou soukromým sdružením, zakázat. Na druhou stranu se však domnívám, že by zrovna tak nikdo neměl českému parlamentu přikazovat, čím se může či nemůže zabývat.

16.5.2026 v 11:50 | Karma: 34,31 | Přečteno: 832x | Diskuse | Společnost

Josef Nožička

Nejenom Jan Hrušínský se domnívá, že řádění Slávistů je důsledkem chování Babišovy vlády

Počet „fanoušků“, kteří se chodí na fotbal vyřvat či případně porvat, opravdu nesouvisí s tím, kdo momentálně sedí na Pražském hradě nebo ve Strakově akademii.

11.5.2026 v 18:02 | Karma: 32,12 | Přečteno: 882x | Diskuse | Společnost

Josef Nožička

Zkažený fotbalový svátek a úlet herce Jana Hrušínského

Někteří lidé opět neodolali a i včerejší ostudné počínání slavistických „ultras“ dali účelově do spojení s politiky vládní koalice, kterou nemají příliš v lásce.

10.5.2026 v 12:38 | Karma: 38,05 | Přečteno: 1458x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...
21. května 2026  15:15,  aktualizováno  22. 5. 7:58

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...
22. května 2026  6:26

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.
23. května 2026  18:53

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...

Na muže se zřítila část sklípku, v kritickém stavu ho převáželi do nemocnice

V Hradci u Stoda na Plzeňsku zavalila muže část zahradního sklípku. (27. května...
28. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

V kritickém stavu převáželi záchranáři ve středu odpoledne do nemocnice třiašedesátiletého muže. V...

Žďár jde vstříc trendům, buduje hřiště pro stále oblíbenější padel

Budování žďárského hřiště pro padel má být dokončeno ještě během letošních...
28. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Na Vysočině se nyní Žďárští stávají sportovními průkopníky. Už letos v létě tam budou moci zájemci...

Památkáři zmenší chráněnou zónu v Karviné, aby uvolnili cestu průmyslovému parku

Národní památkový ústav Ostrava v roce 2025 zpracoval pro Ministerstvo kultury...
28. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Budoucnost staré Karviné visí na dohodě mezi městem a památkáři, kteří nově připravují zmenšenou...

Dálnice D49 čeká na poslední razítka. Řidiči by po ní mohli jet už v červnu

Stavba dálnice D49 u Fryštáku (duben 2026)
28. května 2026  8:52

Řidiči ze Zlínska by se mohli ještě v červnu dočkat zprovoznění celé D49 z Hulína do Fryštáku....

Josef Nožička

  • Počet článků 1801
  • Celková karma 33,34
  • Průměrná čtenost 3112x
Píši hlavně o politice, školství a sportu. 

 

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.