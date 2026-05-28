Když vládní koalice ve Sněmovně „vraždí“
Ti, kteří sledují politiku aspoň okrajově, jistě vědí, že v české Poslanecké sněmovně se už dělo ledacos. Časté slovní urážky, občas i vztyčený prostředníček, adresovaný svému politickému oponentovi, v roce 2021 pak dokonce i fyzická potyčka mezi tehdejším poslancem za SPD Lubomírem Volným a některými poslanci z tehdejší ČSSD (doprovázená legendární hláškou o „flákanci“). Ale k žádnému vraždění tam naštěstí ještě nikdy nedošlo.
Proto mě zaujala včerejší slova předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy na adresu poslanců z vládních stran: „Vládní koalice se chová jak barbaři, kteří dobyli Řím a mají pocit, že musí vraždit, vraždit a vraždit“ (viz odkaz zde na iDNES). Jelikož Marek Benda sedí v poslaneckých lavicích od roku 1990 s dvouletou pauzou v období 2002-2004 až dodnes, a zažil toho tudíž nejprve v České národní radě a poté v Poslanecké sněmovně PČR opravdu hodně, tak si člověk říkal, co tak hrozného se muselo včera na poslanecké schůzi přihodit, když tento parlamentní nestor volil slova o „vraždění“.
Poté, co jsem si výše odklazovaný článek na iDNES přečetl celý, jsem však zjistil, že veškeré „barbarství“ současné vládní koalice spočívalo v tom, že při volbě místopředsedy Sněmovny neuspěla poslankyně ze STAN Barbora Urbanová, a do správní rady VZP nebyli zvoleni poslankyně za ODS Zdeňka Němečková Crkvenjaš ani bývalý ministr zdravotnicví a nynější poslanec za TOP 09 Vlastimil Válek (viz odkaz zde).
Je pravda, že v případě Barbory Urbanové jsem se domníval, že na rozdíl od předsedy STAN Víta Rakušana (ten předtím neuspěl při volbě místopředsedy PS čtyřikrát) bude pro poslance ze stran vládní koalice tato nekontraverzní politička ze STAN přijatelnou volbou. Urbanová však místo potřebných nejméně 85 hlasů jich získala jenom 70, nicméně volba byla tajná a tak nemůže nikdo se stoprocentní jistotou vědět, jak který poslanec hlasoval (čistě teoreticky pro ni nemuseli hlasovat i někteří poslanci z opozičních stran).
Navíc se mi nechce věřit tomu, že by si Marek Benda například nepamatoval, že v roce 2021, kdy vládní koalici tvořily SPOLU, STAN a Piráti, nebyl opakovaně zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny Radek Vondráček za ANO (viz odkaz zde), přestože v předchozím období 2017-2021 byl jejím předsedou. Zrovna tak se mi nechce věřit tomu, že by si tento poslanecký nestor nepamatoval, jak v předchozím volebním období nejenom on kritizoval tehdejší opoziční strany za zdržovací taktiku, kterou při sněmovních jednáních poměrně často používaly. Nyní však současné opoziční strany v čele s ODS dělají to samé, a Marek Benda přitom vládní koalici vzkazuje, že teprve pořádně zdržovat začne...
Josef Nožička
