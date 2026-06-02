Když v Paříži propuknou násilnosti a čeští novináři řeší ruskou vlajku v hledišti
Finále fotbalové Ligy mistrů, ve kterém fotbalisté Paris Saint Germain porazili na pokutové kopy londýnský Arsenal a obhájili tak své loňské vítězství v této prestižní soutěži, je rozebíráno ve světových médiích nejenom co se týká samotného průběhu zápasu, ale i toho, co se ve Francii dělo bezprostředně po jeho skončení.
Jak už jsem zmínil v mém minulém blogu, u hráčského kádru vítězného Paris Saint Germain mi přišlo zajímavé jak to, že v jeho základní sestavě nastoupili v Budapešti pouze dva Francouzi, tak i to, že zde v jednom týmu nastupují ruský fotbalista (brankář Safonov) i ukrajinský fotbalista (obránce Zabarnyj). Navíc mi přišlo v souvislosti s ruským brankářem trochu divné, že jsem se o něm v českých médiích dosud nedočetl nic negativního (zde na iDNES se před finálovým zápasem naopak objevil článek, kde se o něm píše s uznáním v souvislosti nejenom se sportovními výkony, ale i s jeho matematickými schopnostmi).
Záhy po sobotním finálovém zápase však česká média „nezklamala“. V některých z nich se totiž objevily články, odsuzující manželku Matveje Safonova za to, že byla během finálového zápasu i těsně po jeho skončení na hrací ploše k vidění s ruskou vlajkou na zádech. Například na stránkách Deník.cz se v této souvislosti objevil článek s palcovým titulkem: Skandál ve finále Ligy mistrů. Manželka gólmana PSG provokovala s ruskou vlajkou. Safonovova manželka přitom obešla zákaz nošení ruských vlajek do hlediště tak, že si ji na místě vyrobila z červeného, modrého a bílého igelitového pytlíku.
Samozřejmě, že manželka ruského brankáře měla příslušný zákaz respektovat (a dokud bude Rusko vést útočnou válku na Ukrajině, tak je takový zákaz na místě), ale psát o jejím počinu jakožto o „skandálu“? Vážně je to horší, než když někteří rowdies pronesou přes přísné zákazy do hlediště například pyrotechniku? Nemluvě o tom, jak se chovala řada francouzských fanoušků při oslavách vítězství jejich klubu...
Jak je totiž psáno například zde, francouzská policie zadržela při oslavách v sobotu v noci 780 osob, které se dopouštěly zapalování aut, rozsáhlého rabování či násilných útoků proti policistům. Letošní nepokoje tak překonaly i oslavy loňského triumfu PSG v Lize mistrů, při kterých bylo zadrženo „jenom“ 592 osob. Starostka osmého pařížského obvodu označila v této souvislosti dění na známé třídě Champs-Élysées a jejím okolí za „projev veřejné bezmoci“. Ještě kritičtější pak byla dlouholetá předsedkyně Národního sdružení Marine Le Penová, když prohlásila: „Jen ve Francii má každý pocit, že se v den vítězství musí zamknout doma, aby se vyhnul střetům s násilím.“
P. S. Ani by mě příliš nepřekvapilo, kdyby například redaktoři z Forum24 nebo někteří opoziční politici přišli s tvrzením, že i to rozdmýchávání nepokojů ve Francii mají na svědomí Rusové.
Josef Nožička
