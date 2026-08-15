Když startují „neutrální sportovci“, mají to komentátoři České televize složité
Pozornost řady sportovních fanoušků je v tomto týdnu upřena kromě fotbalu a tenisu i na probíhající evropské šampionáty v atletice a v plavání. Zatímco českým atletům se v anglickém Birminghamu zatím příliš nedaří, na mistrovství Evropy v plavání získala Česká republika již dvě zlaté medaile. O první se postarala na trati 200 metrů volný způsob kraulařka Barbora Seemanová, druhou pak včera přidal na trati 50 metrů znak Miroslav Knedla.
Závod zlínského rodáka, studujícího a trénujícího na univerzitě v USA, jsem včera sledoval na programu ČT Sport. Knedla, který do finále postoupil třetím nejlepším časem, hlavním favoritem na zlato nebyl, neboť mezi jeho soupeře patřil například světový rekordman na této trati, ruský plavec Kolesnikov, případně pak světový rekordman na dvojnásobné trati, Ital Ceccon. O to radostnější pak bylo, když jednadvacetiletý český reprezentant dohmátl v cíli jako první, o jedinou setinu před Rusem Kolesnikovem a o tři setiny před dalším Rusem Samusenkem (viz odkaz zde).
Pokud by však někdo vycházel jen z toho, co viděl a slyšel během přenosu naší veřejnoprávní televize, tak by čistě teoreticky ani nemusel vědět, že soupeři, kteří skončili těsně za Miroslavem Knedlou, byli Rusové. Na výsledkové listině totiž měli místo své státní příslušnosti uvedenu zkratku „NAB“, a také komentující reportéři (respektive reportérky) České televize po celou dobu přenosu striktně mluvili v souvislosti se všemi startujícími ruskými plavci jako o „členech týmu neutrálních sportovcích“ (viz odkaz na video z přenosu zde). Zatímco tedy na internetových zpravodajských serverech se čtenáři národnost těchto sportovců bez problémů dozvěděli, reportéři ČT se je snažili divákům pečlivě „tajit“.
Jak ti, co sport sledují, nejspíš vědí, ruským a běloruským sportovcům je od letoška opět povolován start na řadě světových či evropských šampionátů, kromě ME v plavání se jakožto neutrální sportovci mohli zúčastnit například šampionátů v kanoistice, veslování, judu nebo aktuálně probíhajícího mistrovství Evropy ve sportovní gymnastice v Chorvatsku. Řadě lidí se to nicméně nelíbí a mnozí čeští internetoví diskutéři nedávno „oslavovali“ organizátory mistrovství světa v mužském volejbale v Polsku, kteří dopředu prohlásili, že ruským volebalistům víza neudělí (viz odkaz zde).
Já jsem nicméně toho názoru, že na sportovce by neměl být uplatňován princip kolektivní viny (pokud tedy nejde o sportovce, kteří by ruskou agresi na Ukrajině otevřeně podporovali). Proto mi přijde rozumnější postoj Francouzů, kteří ruským plavcům problém s vízy nedělali (těm se v Paříži daří a na šampionátu již získali řadu medailí včetně několika zlatých). Za mě by totiž ze sportovního hlediska byla škoda, pokud by v některých disciplínách nemohli stratovat ti úplně nejlepší. Ostatně, i včera zlatý Miroslav Knedla složil po závodě svému ruskému soupeři poklonu slovy: „Pro mě je Kliment Kolesnikov takový můj idol. Je to prostě znakař, světový rekordman. Je fakt obrovská čest takhle ho porazit v jeho disciplíně.“
Tak jen doufám, že si kvůli tomu mladý český reprezentant nevyslouží u některých sportovních žurnalistů a internetových diskutérů „kádrový škraloup“...
Josef Nožička
V čem je na tom Česká republika v porovnání s Německem lépe
Byť je na tom náš západní soused v mnoha ohledech lépe než my, přesto existují věci, kvůli kterým si část našich občanů možná říká, že by s Němci v současné době neměnila.
Josef Nožička
Český prezident by neměl problém ani se Spojenými státy evropskými, ani s monarchií
Výrok, který prezident Pavel pronesl na soukromém setkání s představiteli Českého královského institutu, vyvolal poměrně velkou mediální pozornost.
Josef Nožička
Nejenom Tomáš Klus zpívá falešně
Co se týká českých umělců a jejich vyjadřování ve veřejném prostoru, mně mnohem více než příspěvky Tomáše Kluse vadí například příspěvky známého režiséra Jana Hřebejka.
Josef Nožička
K útoku na LGBT pochod v Berlíně a pokrytectví Pirátské strany
Je otázkou, zda by reakce na berlínský útok byla od některých našich opozičních politiků stejně střídmá i v případě, že by pachatelem nebyl islámský fanatik, ale například příznivec AfD.
Josef Nožička
Totalitní estébácké praktiky, nebo jen další úlet europoslankyně Nerudové?
Výroky ministra spravedlnosti Tejce na adresu Ústavního soudu vyvolaly u opozičních politiků řadu nevole.
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Ratiboř vyrobí víc energie, než sama spotřebuje. Teď je ve finále soutěže
Valašská obec s 1 800 obyvateli vyrábí vlastní energii, využívá odpadní teplo i dešťovou vodu,...
Cenné meandry Ploučnice se staly přírodní rezervací
Meandry řeky Ploučnice a Svitavky jsou po mnoha letech příprav novou přírodní rezervací. Na území...
Jubilejní desátý ročník má za sebou Sportovní park Pardubice. Jaký byl?
Deset let, deset ročníků masové akce. Sportovní park Pardubice, který minulý týden ovládl park Na...
Putovní festival Chutě kraje chystá první zastávku. Představí kuchařská jména
Gastronomický festival Chutě kraje startuje v neděli v Šumperku. Druhý roční putovní akce se...
Reprezentativní kancelářské prostory k pronájmu Žitná 18, Praha 2 (budova B)
Žitná, Praha 2 - Nové Město
9 300 Kč/měsíc
- Počet článků 1825
- Celková karma 32,59
- Průměrná čtenost 3088x