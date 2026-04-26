Když si český prezident přeje vznik Spojených států evropských
Za pět dní tomu bude přesně 22 let, co se Česká republika stala členem Evropské unie. Schválení našeho vstupu do EU stvrdilo v referendu, konaném v červnu 2003, přes 77 % hlasujících. Těžko říci, kolik občanů naší země by po 22 leté zkušenosti pro vstup hlasovalo dnes. Členství v EU totiž přineslo českým občanům řadu výhod (souvisejících především s cestováním a možnostmi pracovat či studovat v zahraničí), ale i určité omezení naší suverenity.
Dle průzkumu agentury STEM, který proběhl v závěru loňského roku, je s členstvím v EU nicméně spokojeno 57 % Čechů (viz odkaz zde). I kdyby se tedy některým politickým stranám podařilo prosadit referendum o našem vystoupení z Evropské unie, tak by většina českých občanů nejspíš hlasovala proti němu. Jinou věcí však je, jak se čeští občané staví ke snahám některých bruselských politiků ještě více posílit vliv unijních orgánů na jednotlivé členské státy. Zde si troufnu říci, že by většina Čechů s něčím takovým nesouhlasila.
Proto mě dosti překvapilo, když jsem se v médiích (například zde) nedávno dočetl o tom, že prezident Petr Pavel na debatě s občany Litomyšle prohlásil, že je zastáncem myšlenky Spojených států evropských. Konkrétně na tohle téma sdělil: „Teď se na mě asi řada lidí bude zlobit, ale já jsem myšlenku Spojených států evropských už několikrát zdůrazňoval jako pravděpodobně jediné řešení pro Evropu, pokud bude chtít zůstat relevantní na světové mapě.“
Ne, že by nadměrná vstřícnost k Evropské unii byla u současného českého prezidenta něčím překvapivým. Petr Pavel například v minulosti prohlásil, že by se mělo diskutovat o tom, aby se členské státy EU měly vzdát při klíčových hlasováních práva veta. Ale vznik Spojených států evropských, což by znamenalo federalizaci evropských států do jednoho celku (podobně jako fungují dnešní Spojené státy americké), to je přece jen mnohem silnější káva. Proto se nelze divit tomu, že jeho slova vyvolala na české politické scéně řadu kritiky.
Pravda, byli i takoví, kteří tento nápad českého prezidenta chválili. Jak je psáno v článku zde, Petr Pavel se za něj dočkal pochvaly například od bývalého ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka ze STAN, místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška nebo pirátské poslankyně Kateriny Demetrashvili. A kdo někdy zabrousil na stránky internetového deníku Forum 24, toho asi nepřekvapí, že se prezidentův nápad líbil jeho šéfredaktorce Johaně Šafrové. Dle jejích slov Česká republika se svými necelými 11 miliony obyvatel nikdy nebude hrát prim mezi ostatními státy a velmocemi, a jen ve spojení evropských zemí může být respektovaná síla na straně demokracie a civilizace (viz odkaz zde).
Že Česká republika nikdy nebude světovou velmocí, to je samozřejmě každému normálně uvažujícímu člověku jasné. Ale je pro většinu v ní žijících lidí podstatné, aby jí byla (za cenu toho, že se stane součástí velkého federálního celku)? Není pro většinu občanů podstatnější spíše to, aby se jim v naší zemi spokojeně žilo a aby si o většině problémů rozhodovali sami doma místo toho, aby se o nich rozhodovalo v Bruselu či Štasburku? Otázkou proto je, zda by prezidentem naší země měl být i napříště zvolen někdo, kdo si přeje vznik Spojených států evropských. Nebo snad Petr Pavel a jeho příznivci věří tomu, že by případným prezidentem takto vzniklé evropské federace mohl být on sám?
Josef Nožička
Lídrem současné opozice je Petr, ale nikoliv Pavel!
Kdo by byl nejvhodnějším lídrem současné české opozice? Pokud to netušíte, dozvíte se to v mém dnešním blogu.
Josef Nožička
Co myslitelé z Cermatu při přijímacích zkouškách nedomysleli
Za vůbec nejdůležitější věc u přijímacích zkoušek považuji to, aby proběhly spravedlivým způsobem. Což však při současném způsobu jejich organizování zajištěno není.
Josef Nožička
Koho navrhnou opoziční strany odvolat příští týden?
Za pouhé 4 měsíce od svého nástupu již čelila Babišova vláda pokusu o vyslovení nedůvěry a takřka jako na běžícím páse někdo ze zástupců opozičních stran vyzývá premiéra, aby toho či onoho člena vlády odvolal.
Josef Nožička
Pět důvodů, proč by na summit NATO měl jet prezident Petr Pavel
Každému vzdělanému člověku se správně nastavenými hodnotami je jistě jasné, který politik by měl naši zemi na summitu v Ankaře reprezentovat.
Josef Nožička
O trochu nedomyšleném rozhodnutí ministra školství
Ministr školství Robert Plaga rozhodl 31. března o zkrácení školního roku. Kdyby se svým rozhodnutím přišel o den později, dost možná by ho řada lidí považovala za aprílový žert.
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
Policie odložila případ chlapce, který zemřel při brigádě na Klatovsku
Policisté odložili případ smrti patnáctiletého chlapce z Ukrajiny, který zemřel loni v srpnu při...
Město plné pastí na cyklisty. Jezdců v Praze přibývá, chybí nejen bezpečné trasy
Na kole by po metropoli jezdili častěji, ale bojí se. Podobnou zkušenost popisuje řada Pražanů,...
Druhá část rekonstrukce Šlechtovy restaurace může začít. Kdy se slavná památka otevře?
Praha vybrala dodavatele druhé etapy rekonstrukce kdysi slavné Šlechtovy restaurace. Práce budou...
Alžběta na penězích. Muzeum ukazuje průřez mincemi a bankovkami s královnou
Ke stoletému výročí narození britské královny Alžběty II. připravilo Podřipské muzeum v Roudnici...
