Když se politik-slušňák ukáže jako podražák

Pokud rozvážnému panu profesorovi opravdu došlo až nyní, že Ivan Bartoš není schopen digitalizaci stavebního řízení zvládnout, proč mu to neřekl chlapsky do očí na dnešní dopolední schůzce?

Po dnešní dopolední schůzce dosluhujícího předsedy Pirátské strany Ivana Bartoše s premiérem Petrem Fialou se zdálo, že vše dopadne podle očekávání. Tedy že i přes debakl Pirátů v krajských volbách ve vládě zůstanou a zdůvodní to slovy, že v situaci, kdy hrozí naší zemi vláda populistického Babišova ANO za podpory komunistů a SPD, je třeba tahat za jeden provaz. Takto se ostatně vyjádřil i vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš těsně po schůzce (viz odkaz zde).

Na základě toho jsem dnes dopoledne napsal i ironický blog s titulkem Piráti se obětovali a v rámci neodevzdání naší země levici ve vládě zůstali. Opravdu jsem v době jeho psaní netušil, že premiér a předseda ODS je schopen takového podrazu, jaký dnes těsně po poledni předvedl. Na tiskové konferenci totiž Fiala oznámil, že navrhne odvolání Bartoše z funkcí vicepremiéra i ministra pro místní rozvoj kvůli nezdařené digitalizaci stavebního řízení (viz odkaz zde).

Že Ivan Bartoš digitalizaci stavebního řízení absolutně nezvládl, je samozřejmě pravda. Dlouho slibovaný systém, který byl s velkou slávou spuštěn 1. července, stále ke konci září plnohodnotně nefunguje a zejména mnozí úředníci na stavebních úřadech jsou z něho zoufalí. Ale tohle premiér a předseda ODS vážně zjistil až po téměř třech měsících a „shodou okolností“ poté, co i jeho ODS dopadla s výjimkou Jihočeského a Jihomoravského kraje v krajských volbách dosti bídně?

A především: pokud rozvážnému panu profesorovi opravdu došlo až nyní, že Ivan Bartoš není schopen digitalizaci stavebního řízení zvládnout, proč mu to neřekl chlapsky do očí na dnešní dopolední schůzce a oznámil to předsedovi Pirátské strany až v odpoledních hodinách po telefonu? Lze se pak divit Ivanu Bartošovi i dalším politikům z Pirátské strany, když v souvislosti s Fialovým jednáním mluví jako o podrazu, který postrádá základní lidskou slušnost?

Jednou z mnoha věcí, kterou současná vládní koalice po volbách v roce 2021 lidem slibovala, byl návrat elementární politické slušnosti. Přitom paradoxně Petr Fiala měl u některých novinářů pověst „slušňáka“, který v kravatě snad i spává (a sundá si ji maximálně při předvolebním výstupu na Ještěd v polobotkách...) Mně něco takového nešlo dohromady už v souvislosti s tím, jak dlouho byl tento „pan slušňák“ lhostejný například k hulvátství řeporyjského starosty za ODS Novotného. Dnešním podrazem vůči Ivanu Bartošovi i celé Pirátské straně (které se krutě vymstilo, když při zisku pouhých 4 poslaneckých madátů do vládní koalice vstoupila) se pak ukázalo, že ani politikovi, který mluví jako kniha a má za sebou úspěšné působení na akademické půdě, nelze bezmezně věřit.