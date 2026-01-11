Když se muslimská země bojí islámského radikalismu v západní Evropě
Jak jsem si přečetl v článku zde na iDnes Premium (článek je k nalezení i v tištěné podobě v sobotní MF Dnes), Spojené arabské emiráty přestanou studentům ze své země financovat pobyt na univerzitách ve Velké Británii. Obávají se totiž toho, že by se jejich studenti mohli v této zemi radikalizovat vlivem extremistů z takzvaného Muslimského bratrstva, které získává na britských univerzitách čím dál silnější pozice.
Jak je přitom v článku redaktora Jiřího Sládka dále uváděno, Muslimské bratrstvo, které je považováno za panislamistické a fundamentalistické hnutí, infiltruje své členy do britských studentských organizací a zve do tamních kampusů radikální řečníky, aby tam agitovali ve prospěch militantního hnutí. V SAE je přitom Muslimské bratrstvo zakázané a vedené na seznamu teroristických organizací, obdobně je tomu například i v Saúdské Arábii či Egyptě.
Že radikálních vyznačů islámu v řadě západoevropských zemích přibývá, není přitom žádnou novou věcí. Netýká se to totiž jenom Velké Británie, ale například i Belgie, Francie, Německa či Švédska. Přičemž jejich nárůst souvisí i s migrační krizí v roce 2015, během níž přišlo do západní Evropy více než milion migrantů ze severní Afriky či některých zemí Blízkého východu. A že přílišná vstřícnost vůči těmto uprchlíkům či migrantům byla chybou, to už dnes poznali jak v Německu, kde vloni zvolený spolkový kancléř Merz přiznal, že náš západní soused situaci kolem migrace nezvládl (viz odkaz zde) nebo ve Švédsku, které bylo v souvislosti se stále pokračujícím přílivem migrantů nuceno na konci loňského roku zavést kontroly na hranicích (viz odkaz zde).
V souvislosti s výše zmíněným skončením finanční podpory studentů ze Spojených arabských emirátů na britských univerzitách je nicméně paradoxní, když muslimská země (podle statistik se v SAE zhruba 75 % obyvatel hlásí k islámu) bojí toho, aby se její studenti v západoevropské zemi nedostali pod vliv radikálních islamistů. Tento případ je mimo jiné i smutným důsledkem toho, jak mnozí západoevropští politici často a rádi poučují ostátní, co by měli v rámci dodržování demokratických principů činit - místo toho, aby si doma zametli před vlastním prahem...
Josef Nožička
