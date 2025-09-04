Když se do sportu přenášejí politické spory, je to vždy špatně
Na téma sport a politika už toho bylo řečeno a napsáno hodně. Jedni tvrdí, že sport by měl být zcela apolitický a nezávislý na státní politice, druzí naopak říkají, že sport se bez politiky neobejde, a platí to už spoustu let. Jak to tedy je?
Samozřejmě, že politici rozvoj sportu v téměř každém státě určitým způsobem ovlivňují. Jsou to oni, kdo rozhoduje o tom, kolik finančních prostředků bude do jednotlivých sportovních svazů směřováno, kolik peněz ze státního rozpočtu či z obecních rozpočtů půjde na výstavbu sportovišť apod. Je také známou věcí, že se vrcholní politici rádi ukazují na významných sportovních událostech, a často je tak vidíme ve VIP zónách při olympijských hrách, mezinárodních fotbalových zápasech, mistrovstvích světa v hokeji i v jiných divácky populárních sportech.
Špatně ale je, když se do sportovních soupeření přenášejí politické spory mezi některými zeměmi či národy. Hodně diskutovaným tématem je v tomhle ohledu postoj ke startu ruských a běloruských sportovců na mezinárodních soutěžích od počátku ruské invaze na Ukrajině v roce 2022. Jak ti, co se o sport více zajímají, vědí, v řadě sportovních odvětví stále nesmí sportovci výše zmíněných zemí startovat vůbec (například v atletice nebo biatlonu), jinde je jim start umožněn pod neutrální vlajkou a za splnění podmínek, že agresi Ruska na Ukrajině neschvalují a nejsou členy armádního sportovního oddílu. Letos jsem například zaznamenal, že ruští a běloruští sportovci takto startovali na světových šampionátech v judu, rychlostní kanoistice nebo v plaveckých sportech.
Můj postoj k této problematice jsem sdělil ve svých blozích již několikrát a přestože jsem za něj zde byl některými čtenáři někdy až nevybíravě kritizován, je stále stejný. Byť je Rusko na Ukrajině jednoznačně agresorem, nepřijde mi správné, aby za to byli kolektivně postiženi všichni ruští (a navíc i běloruští) sportovci bez ohledu na to, zda válku na Ukrajině podporují a zda vůbec v zemi, kde se narodili, aktuálně žijí. Ukrajinští sportovci by naopak neměli být nikým kritizováni za to, když po zápase odmítnou podat svému ruskému soupeři ruku. Byť i podání ruky soupeři ke sportu patří, v tomto případě něco takového chápat lze.
Ruští a běloruští sportovci však nejsou jediní, kdo doplácí na politiku své země při mezinárodních sportovních kláních. Poměrně často něco takového potkává i sportovce Izraele. Již hodněkrát se například některému izraelskému sportovci stalo, že soupeř z islamistické země k zápasu s ním z politických důvodů nenastoupil a raději se souboji s ní vyhnul i za cenu vyřazení z dalších bojů. Například izraelskému judistovi Toharu Butbulovi se něco takového stalo jak na loňských olympijských hrách v Paříži, tak i tři roky předtím na olympiádě v Tokiu (viz odkaz zde).
Smutné je navíc to, že politické spory již tahají do soutěžních klání s Izraelci i někteří sportovci z neislamistických zemí, a dokonce i sportovci handicapovaní. Jak jsem se nedávno dočetl například zde, na mezinárodním turnaji handicapovaných basketbalistů v Německu se při izraelské hymně otočili britští vozíčkáři ke svým soupeřům zády. Přičemž britští hráči po zápase uvedli, že chtěli svým gestem podpořit mír a vyjádřit svůj postoj k násilí v Gaze. K některým útokům na civilní obyvatele, prováděným v současné době izraelskými vojáky v Gaze, jsem se kriticky vyjádřil ve svém nedávném blogu i já. Ovšem považuji za nesmyslné jakkoliv tohle vytýkat izraelským handicapovaným sportovcům, zvlášť, když jejich britští soupeři těžko mohli vědět, kolik z nich (případně zda vůbec někdo) schvaluje politiku premiéra Netanjahua v této oblasti.
Ještě horší pak je, když například na aktuálně probíhajícím cyklistickém závodě Vuelta vběhnou při časovce izraelským cyklistům do cesty aktivisté s palestinskými vlajkami (viz odkaz zde), dojezd včerejší etapy dokonce byli pořadatelé nuceni anulovat kvůli vběhnutí propalestinských aktivistů do cílového prostoru. Všechny tyto uvedené případy tak názorně ukazují, kam až může vést, když se do sportu tahají jakékoliv politické spory mezi státy či národy.
Josef Nožička
Co by asi někteří kolegové blogeři napsali, kdyby dostal holí do hlavy premiér Fiala?
Co říkám na pondělní útok na předsedu hnutí ANO či na to, jak ho viděli někteří kolegové blogeři? To bude tématem mého dnešního blogu.
Josef Nožička
Jak spolu Petr s Víťou zašli na pivo
V pražské Malostranské besedě se v úterý večer konala důležitá a zcela zásadní schůzka pro budoucnost České republiky.
Josef Nožička
Proč česká vláda mlčí i tehdy, když Izrael ostřeluje nemocnice a zabíjí novináře?
Reakce české vlády na pondělní izraelský útok na nemocnici v Gaze byla taková, jak asi většina lidí, aspoň občas sledujících politiku, očekávala: žádná.
Josef Nožička
Premiér Fiala se nebojí velkých cílů, proto i fotbalové Euro v Česku bude brzy realitou
Získat pro Českou republiku právo uspořádat fotbalové mistrovství Evropy asi úplně jednoduché nebude, ale o lídrovi hnutí Spolu je všeobecně známo, že se nebojí velkých výzev.
Josef Nožička
75 tisíc pro učitele? Já jakožto kantor bych více uvítal jiné věci...
Byť se v médiích v souvislosti se školstvím nejčastěji mluví o platech pedagogických i nepedagogických pracovníků, řadu učitelů trápí i mnohé jiné věci.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 15 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Řidiče oslnilo slunce, na přechodu srazil ženu s kočárkem a šestiletým dítětem
Řidič osobního vozidla srazil v pražských Kunraticích ve čtvrtek ráno na přechodu pro chodce ženu s...
Průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun, oznámil Jurečka
Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun a dostane se tak na 21 839 korun. Všechny...
Fiala se setká s šéfem NATO, budou jednat o bezpečnosti i Ukrajině
O bezpečnosti a Ukrajině budou ve čtvrtek v Praze jednat premiér Petr Fiala z ODS a generální...
Hustá dvojka je zpět. Maláčová se Stropnickým obrážejí pražské hospody
Na zahrádce pivnice Žerno mezi paneláky na pražském sídlišti Prosek stojí štamgastský stůl, kolem...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 1723
- Celková karma 34,03
- Průměrná čtenost 3173x