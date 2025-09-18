Když Rakušan jezdí demonstrovat na Slovensko
Ve více než desítce slovenských měst se v úterý uskutečnily demonstrace proti vládě premiéra Roberta Fica. Kromě nespokojených slovenských občanů, kterým se nelíbí chystané zavedení takzvaného konsolidačního balíčku, se demonstrace ve slovenském hlavním městě zúčastnil i jeden Rakušan.
Jak však asi ti, co sledují politiku aspoň okrajově, pochopili, nešlo v tomto případě o občana Rakouské republiky, nýbrž o občana českého. A ne tak ledajakého - do Bratislavy se totiž vydal podpořit slovenskou opozici vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan. Jak je možno zhlédnout například uvnitř článku zde na iDNES, na protestní shromáždění si přinesl transparent, na kterém jsou česká i slovenská vlajka a nad nimi nápis: „Jsme s vámi“.
Jak je v článku na iDNES dále uvedeno, někteří slovenští ministři se během včerejška vyjádřili k Rakušanově účasti na demonstraci kriticky, například ministr zemědělství Richard Takáč prohlásil, že nikdy nebylo zvykem, aby aktivní politici zasahovali do dění v jiné zemi. Český vicepremiér a ministr vnitra se nicméně hájí tím, že se akce zúčastnil jako soukromá osoba. Také poukazuje na to, že například předseda hnutí ANO Andrej Babiš vloni vystupoval v předvolební kampani současného slovenského prezidenta Petera Pellegriniho a bývalý český prezident Miloš Zeman pravidelně podporoval při kampaních Ficovu stranu SMER (viz odkaz zde).
Jsou však taková srovnání adekvátní, nebo jde zde strany českého vládního představitele a předsedy hnutí STAN o čirý alibismus? Že ve volební kampani nějakého politika či stranu podpoří i političtí představitelé z jiné země, nebývá až tak neobvyklé jako to, když vládní politik přijde na protivládní protestní shromáždění podpořit tamní politickou opozici. Ostatně, i někteří současní čeští vrcholní politici pronášeli před slovenskými parlamentními volbami v roce 2023 výroky, které by se daly hodnotit jako pokus o ovlivňování voleb (například prezident Petr Pavel před nimi prohlásil, že případné vítězství Ficovy strany Smer by mohlo vést k určitému narušení česko-slovenských vztahů). A výmluva Víta Rakušana, že se demonstrace zúčastnil nikoliv coby politik, ale jako soukromá osoba, působí silně dětinsky. Zvlášť v čase, kdy se kvapem blíží říjnové sněmovní volby...
Pikantní přitom je, že úterní demonstrace v Bratislavě i některých jiných slovenských městech se tentokrát netýkala Ficovy zahraniční politiky a jeho určité náklonnosti k Rusku (která je mu českými vládními politiky často vytýkána), ale zavedení takzvaného konsolidačního balíčku, který má zatížit především slovenské živnostníky a zaměstnance. Tak se ptám: když Fialova vláda zaváděla v roce 2023 obdobný konsolidační balíček, přijel snad tehdy k nám do Česka nějaký slovenský vládní politik, aby se zúčastnil demonstrace proti Fialově vládě?
Josef Nožička
Ještě, že redaktor Wollner již v České televizi není…
Touží snad lidé jako Marek Wollner po tom, aby se veřejnoprávní televize rozsahem své politické propagace vrátila do normalizační doby?
Josef Nožička
Piráti to nakopnou. Už zase...
Nynější úderné heslo „Nakopneme to!“ mi připomenulo někdejší úderné heslo „Pusťte nás na ně!“, se kterým Pirátská strana šla do sněmovních voleb v roce 2017.
Josef Nožička
Jak Fialova vláda (ne)ozdravila veřejné finance
Ten, kdo je objektivní, tak nejspíš uzná, že stabilizovat či ozdravit veřejné finance se nepodařilo jak předchozí Babišově vládě, tak ani té současné Fialově.
Josef Nožička
Když se do sportu přenášejí politické spory, je to vždy špatně
Napsání mého dnešního blogu bylo inspirováno některými protestními akcemi z posledními doby, které byly namířeny proti izraelským sportovcům.
Josef Nožička
Co by asi někteří kolegové blogeři napsali, kdyby dostal holí do hlavy premiér Fiala?
Co říkám na pondělní útok na předsedu hnutí ANO či na to, jak ho viděli někteří kolegové blogeři? To bude tématem mého dnešního blogu.
- Počet článků 1727
- Celková karma 34,33
- Průměrná čtenost 3170x