Když profesor politologie mluví o tom, kdo nemá být předsedou Sněmovny
Asi nejdůležitější událostí uplynulého týdne na domácí politické scéně byla ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny, na které proběhla volba jejího předsedy i místopředsedů. Jak už asi všichni vědí, novým předsedou dolní parlamentní komory se stal kontroverzní šéf hnutí SPD Tomio Okamura, který v tajné volbě získal 107 hlasů.
Středečnímu hlasování nicméně předcházela mnohahodinová diskuse, ve které se mnozí poslanci stran, mířících po říjnových volbách do opozice, předháněli v tom, kdo kandidujícího Tomia Okamuru co nejvíc zdiskredituje. Nepsaným vítězem se v tomto směru nejspíš stal jeho starší bratr Hayato Okamura, do Sněmovny zvolený na kandidátce Spolu v barvách KDU-ČSL. Ten totiž neváhal o svém mladším bratrovi prohlásit, že je vážnou bezpečnostní hrozbou pro ČR, a navíc je to dle něho člověk, který je labilní a nemá pevný morální základ (viz odkaz zde).
Kdybych pak měl hodnotit, kdo z řečnících poslanců nejvíce „zaperlil“, tak bych asi dal hlas končící místopředsedkyni Sněmovny Olze Richterové (ta sice na tento post kandiduje znovu, nicméně v prvním kole obdržela pouhých 21 hlasů). Tato pirátská poslankyně totiž ve svém projevu varovala, že Okamura by mohl jakožto předseda Sněmovny předávat tajné informace „kámošům v Rusku“. Obsáhlý proslov pak ve středu přednesl i končící premiér a předseda ODS Petr Fiala. Ten kromě toho, že rovněž označil předsedu SPD za významné bezpečnostní riziko, argumentoval i tím, že nárok na šéfa Sněmovny si dělá hnutí SPD, které nezískalo ani 8 % hlasů, zatímco dříve tento post měl buď vítěz voleb nebo druhá strana ve volbách (viz odkaz zde).
Nevím, zda má dosluhující pan premiér opravdu tak špatnou paměť, nebo se stále ještě plně nevzpamatoval z volební porážky. Poslanecký klub SPD má aktuálně 15 členů, což skutečně není moc. Nicméně vážně si Petr Fiala neuvědomuje, že předchozí předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová sice byla v roce 2021 zvolena na kandidátce vítězné Spolu, nicméně tehdejší poslanecký klub TOP 09 (tedy strany, jíž byla tato politička až do včerejška předsedkyní) měl členů pouhých 14? A otázkou je, kolik procent by TOP 09 získala (a zda by se vůbec do parlamentu dostala), pokud by ve sněmovních volbách kandidovala samostatně.
Nicméně ačkoliv byl Petr Fiala před vstupem do politiky rektorem Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2002 byl jmenován prvním profesorem politologie v ČR, jeho znalosti z tohoto oboru občas nekorelují s jeho současnými politickými projevy. Při letošní předvolební kampani totiž opakovaně strašil tím, že v případě vládní koalice ANO, SPD a Stačilo nás čeká referendum o vystoupení z NATO a Evropské unie, čemuž dle jeho slov nezabrání prezident ani Senát.
Jak ovšem tehdy napsal komentátor Seznam Zprávy Jindřich Šídlo v komentáři s trefným názvem Profesor Fiala by musel od zkoušky vyhodit sám sebe, je s podivem, pokud profesor politologie opravdu neví, že zákon o referendu by byl zákonem ústavním. Což by znamenalo, že by ho musela schválit ústavní většina nejméně 120 poslanců a tři pětiny přítomných senátorů (přičemž Poslanecká sněmovna by v tomto případě nemohla Senát zpětně přehlasovat).
Josef Nožička
Proč ti Piráti nebyli tak aktivní, když byli ve vládě?
Opravdu je politická strana, která má za sebou ne zrovna úspěšné vládní angažmá, tou pravou, která by měla mluvit do toho, kdo má či nemá sedět v nově se tvořící vládě?
Josef Nožička
I mezi skladníky se najdou vzdělaní a zásadoví lidé
Už legendární profesor Hrbolek ve známém filmu Marečku, podejte mi pero, správně konstatoval, že i skladník ve šroubárně si přece může přečíst Vergilia v originále.
Josef Nožička
Má mít česká vláda ministra pro sport?
I když zatím nebylo oficiálně oznámeno, kolik členů bude mít nová česká vláda, do médií již pronikly informace o tom, že v ní bude nově zřízen post ministra pro sport, prevenci a zdraví.
Josef Nožička
Dvanáct milionů na raketu Dana1 versus pět milionů na Světlo pro Světlušku
Pomáhat napadené zemi je nepochybně v pořádku, nicméně způsob využití vybraných peněz by se jistě mohl najít smysluplnější.
Josef Nožička
Kdo kritizuje zákazy pro izraelské sportovce, neměl by tleskat zákazům pro jiné sportovce
V indonéské Jakartě včera skončilo mistrovství světa ve sportovní gymnastice, které bylo negativně poznamenáno zákazem startu pro sportovce ze země s Davidovou hvězdou.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Když luxus znamená klid. Kde leží nejlepší lyžařská střediska bez davů
Populární evropská i americká zimní střediska trpí stále více náporem lyžařů. Ti, kdo preferující...
Jak se žije ruským podnikatelům na Západě. Bojují s regulacemi i podezíravostí
Od počátku invaze na Ukrajinu se rozhodly opustit Rusko stovky tisíc lidí. Přestěhovali se do...
Bill objal Monicu. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem
Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...
Ve vězení jsem skončit měl, dospěl jsem. Teď chci být reportér, říká Pavel Novotný
Premium Pavel Novotný, starosta rebel. Dostal původně podmínku za výtržnictví, podněcování k trestnému činu...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
- Počet článků 1742
- Celková karma 35,80
- Průměrná čtenost 3164x