Když někteří demokraté neunesou vítězství extremistů
Jak už nepochybně všichni čtenáři vědí, v letošních volbách do Poslanecké sněmovny zvítězilo s náskokem více než 10 % hlasů hnutí ANO, které s velkou pravděpodobností sestaví vládní koalici s hnutím SPD a stranou Motoristé sobě. S trochou ironie tak lze konstatovat, že i přes mobilizaci voličů proti hrozící vládě extremistů třemi politickými uskupeními, které samy sebe označují za demokratické, budou naší zemi následující čtyři roky „extremisté“ vládnout. Politiky končící vládní koalice i mnohými jejich příznivci jsou totiž SPD i Motoristé často označováni za extremisty, někteří tohle nálepkování používají i pro hnutí ANO.
K demokracii ovšem neodmyslitelně patří i svobodná soutěž politických stran a skutečný demokrat by neměl mít problém uznat případnou volební porážku a přijat ji se ctí. Co se týká politiků z koalice Spolu, STAN i Pirátské strany, dle dosud pronesených výroků tak vesměs učinili a hnutí ANO, respektive jejímu předsedovi Andreji Babišovi záhy po sečtení hlasů k vítězství poblahopřáli. Horší to už bylo s některými jejich příznivci...
Lze dejme tomu ještě pochopit, když někdo označuje triumf Babišova ANO za vítězství populistů a mluví v této souvislosti o mezinárodní ostudě. Ale opravdu nedovedu pochopit, když kvůli tomu, že tentokrát nevyhráli jeho favorité, na sociálních sítích vulgárně uráží některé političky z ANO pod příspěvky, kde pouze děkovaly všem voličům, kteří jim dali svůj hlas. Zvlášť ještě, když tak učiní člověk, který byl v minulosti 8 let redaktorem naší veřejnoprávní televize, a při oslavách 17. listopadu svého času veřejně předčítal na Národní třídě z děl Václava Havla.
Asi jste již uhodli, že jde o někdejšího zpravodaje České televize v Číně Tomáše Etzlera. Tento „šiřitel pravdy a lásky“ se již v minulosti předvedl například tím, že někdejší radní ČT Hanu Lipovskou označil za „špinavou čubku“. Po letošních volbách okomentoval poděkování někdejší ministryně spravedlnosti Heleny Válkové voličům na síti X slovy „Jasně, ty Urválkova čubko“, pod poděkováním bývalé ministryně financí Aleny Schillerové pak pro změnu napsal: „Tentokrát si za vaše peníze vyfotím i svoji prasečí kundu, vy hlupáci!“ (viz odkaz zde).
Vážně by mě zajímalo, co by na takto nenávistné projevy říkali někteří jiní demokratičtí příznivci koalice Spolu či STAN, například publicista a bývalý člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka (neplést si se zdejším blogerem stejného jména). Toho totiž letošní volební billboardy, na nichž stálo, že Petr Fiala je nejhorší premiér na světě, rozčílily natolik, že kvůli nim podal na hnutí ANO trestní oznámení (viz odkaz zde).
Byl jsem proto zvědavý, jak tento pán, který v nedávné minulosti například prohlásil, že naše země by potřebovala více Foltýnů, přijal fakt, že dosavadní vládní koalice Spolu, STAN a Pirátů nebude mít po volbách v Poslanecké sněmovně většinu. Po nahlédnutí na facebookový účet Zdeňka Šarapatky jsem pochopil, že i tento „demokrat“ rozdýchává volební porážku svých oblíbenců hodně těžce. V textu jeho nedělního příspěvku se to totiž vulgárními výrazy na adresu kritiků premiéra Petra Fialy jen hemží.
Pro ukázku kousek z jeho „skvostu“ ocituji: „Včera byl Fiala tuzemskou nadějí Západu, dneska ho vláčejí bahnem smradlavých odsudků. U děvek koupených Babišem v profláklých médiích žádný div. U sviněk ve vlastní partaji, co spěchají poplivat předsedu a volají po krvi a tříštění SPOLU jde ovšem o ukázku echt křivé prasárny.“
Opravdu by mě zajímalo, zda by ti politici z končící vládní koalice, kteří před volbami označovali voliče opozičních stran za extremisty, byli na takové své příznivce hrdi...
Josef Nožička
I blamáž s eDoklady je vizitkou odcházející Fialovy vlády
S ohledem na to, jak se koalice Spolu, STAN a Pirátů za uplynulé čtyři roky předvedla, byli na ni voliči ještě velmi hodní.
Josef Nožička
Rakušanových 101 demokratů
Kdo má rád komedie či tragikomedie, ten si jistě při sledování včerejší Superdebaty v České televizi přišel na své.
Josef Nožička
„Žaloba pro demokracii“ skončila u Ústavního soudu fiaskem
Zřejmě nejsledovanější událostí na domácí politické scéně bylo včerejší jednání Ústavního soudu ve věci takzvaných nepřiznaných koalic hnutí SPD a Stačilo! pro letošní sněmovní volby.
Josef Nožička
Hlavní líčení v kauze Dozimetr mělo v zájmu zachování demokracie v naší zemi počkat
U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo včera, tedy pouhých 11 dní před volbami, v nichž půjde opravdu o všechno, projednávání bezvýznamné kauzy Dozimetr.
Josef Nožička
Když Rakušan jezdí demonstrovat na Slovensko
Je v pořádku, když se protivládních demonstrací v cizí zemi zúčastňuje český vicepremiér a ministr vnitra? Byť jako „soukromá osoba“?
