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Když napíšu, že Babiš je zlo, a někteří lidé si se mnou dovolí nesouhlasit

Tento můj dnešní blog je reakcí na dva dosud poslední články kolegy blogera Petra Buriana. Netýká se přitom jenom samotného Andreje Babiše...

Tento můj dnešní blog je reakcí na dva dosud poslední články kolegy blogera Petra Buriana. Případně pak i reakcí na některé jiné zdejší autory, kteří nemají rádi nejenom současného českého premiéra, ale především pak jeho příznivce (případně příznivce zbylých dvou stran současné vládní koalice).

V sobotu večer zde pan Burian publikoval blog s výmluvným titulkem „Babiš je zlo“. Takový titulek mě samozřejmě zaujal a blog jsem si v neděli ráno přečetl. S ohledem na to, že i když se s panem Burianem politicky neshodnu, tak se mi jeho texty zpravidla líbí, jsem byl tentokrát trochu zklamaný. Text mi přišel dosti krátký, zdůvodnění, proč je Andrej Babiš zlem, spočívalo ve faktech, které se v mediálním prostoru opakovaně rozebírají od doby, co předseda hnutí ANO vstoupil do politiky, tedy zhruba 15 let.

Mnohem víc jsem však byl zklamaný tím, co se odehrávalo v diskusi pod tímto blogem. Ne, že by zde člověk nebyl zvyklý na vzájemné napadání, osobní urážky nebo ničím nepodležené obviňování z toho či onoho. Ale když například jeden ze zdejších diskutérů obviní diskutérku a zdejší blogerku z toho, že je známá svou afinitou k opilcům a lhářům a na Hradě by si přála „dalšího opileckého ruského agenta“ Radka Vondráčka, a i tohle u zdejší administrace diskusí projde, tak už je to fakt i na mě moc.

Sám autor blogu, pan Burian, se přitom diskuse zúčastnil jen sporadicky, což mu nijak nevyčítám. Ovšem překvapilo mě, když zde o den později publikoval blog s titulkem „Sáhni nám na Babiše a tvoje diskuse je naše“, který byl reakcí na diskusi pod článkem „Babiš je zlo“. V něm se kriticky vyjadřuje k příznivcům Andreje Babiše a v závěru blogu jim vysílá poměrně ostrý vzkaz: „Ne já, ale vy, až fanatičtí obhájci premiéra Babiše byste se nad sebou měli zamyslet. Pro mě to je bača, který vás, ovečky, žene pravidelně na pastvu a nakonec nás podojí všechny.“

Moc nerozumím tomu, co Petra Buriana k až takové zlosti vedlo. Je samozřejmě pravda, že někteří zdejší Babišovi obhájci občas používají v diskusích podpásových způsobů a jsou k jeho osobě takřka nekritičtí, ale to samé přece platí i u mnohých takřka nekritických zdejších obhájců prezidenta Petra Pavla, bývalého premiéra Petra Fialy a většiny politiků ze stran současné parlamentní opozice. A i na naprosto ubohé úrovni diskusí pod oběma blogy pana Buriana se minimálně rovnoměrně podílely obě strany. Což by měl každý aspoň trochu objektivní čtenář uznat.

A pokud budou Babišovi kritici používat v diskusi i nadále tak primitivní výpady, jako zdejší velmi pilný diskutér Jan Vochoska, který v reakci na první blog pana Buriana v diskusi napsal: „Konfrontujme neustále nejen Babiše, ale i jeho voliče. S jejich hloupostí, závisti, duševní malostí,“ tak opravdu nemohou spoléhat na to, že si druhá strana nechá líbit úplně vše.

P. S. Jelikož jsem přesvědčen, že diskuse pod mým blogem by měla obdobnou „úroveň“, jako ty pod blogy pana Buriana, tak ji otvírat nebudu. A když navíc zdejší administrace často místo těch, co do diskusí chodí pomlouvat a urážet, trestá banem ty, co se jejich výpadům brání (pokud mají „nesprávný“ politický názor), tak něco takového opravdu vidím jako kontraproduktivní.

Autor: Josef Nožička | pondělí 17.8.2026 18:00 | karma článku: 17,04 | přečteno: 192x

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Josef Nožička

  • Počet článků 1826
  • Celková karma 31,93
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Píši hlavně o politice, školství a sportu. 

 

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