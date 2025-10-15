Kdo si letos zaslouží státní vyznamenání? Já mám jasno!
Státní svátek vzniku samostatného československého státu, který slavíme 28. října, se pomalu, ale jistě blíží. Jak jistě všichni čtenáří vědí, při této příležitosti jsou prezidentem republiky každoročně udělována státní vyznamenání. V článku na iDnes jsem se nedávno dočetl, že projevit svůj názor mohou letos i čtenáři iDNES.CZ. Místo hlasování v příslušné anketě jsem se nicméně rozhodl, že se o své názory podělím se čtenáři mého blogu.
Je potěšitelné, že osobností z oblasti politiky, kultury i sportu, které jsou hodny převzít státní vyznamenání z rukou člověka s tak pevnými a charakterními názory, jakým bezpochyby je prezident Petr Pavel, máme opravdu spoustu. Proto bylo mimořádně těžké vybrat ty nejlepší z nejlepších, nicméně po dlouhé a zralé úvaze se mi to snad podařilo.
Medaili Za zásluhy o stát v oblasti ekonomiky navrhuji udělit dnes už bývalému ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi. Tomuto skromnému a nenápadnému politikovi z Brna se totiž letos málem podařilo obohatit chudou státní pokladnu o miliardu korun, které získal jako dar v bitcoinové podobě od úspěšného provozovatele darknetového tržiště. Že to nakonec vinou některých příliš snaživých novinářů a zákeřné opozice úplně nedopadlo, není Blažkova vina. Za svoji pracovistost po celou dobu, co ve vrcholné politice působil, si to státní vyznamenání plně zaslouží.
Adeptů na vyznamenání v kategorii Za zásluhy o stát v oblasti kultury byla letos celá řada. Po zralé úvaze jsem nicméně dospěl k závěru, že si ho nejvíce zaslouží někdejší představitel jedné z hlavních rolí v televizním seriálu Pojišťovna štěstí Miroslav Etzler. Nejenom za své nesporné herecké kvality, ale i za příkladné politicky uvědomělé postoje, které se nebál adresovat těm kolaborantům a zrádcům, kteří se tvrale snaží táhnout naši zemi směrem na východ do područí Putinova Ruska (viz například odkaz zde).
Jako náruživý sportovní fanoušek jsem samozřejmě nemohl vynechat i kategorii Za zásluhy o stát v oblasti sportu, kde na vyznamenání navrhuji současného (aspoň tedy v době psaní tohoto blogu) trenéra české fotbalové reprezentace Ivana Haška. Někteří kritici mu sice aktuálně vytýkají nedělní prohru v poměru 1:2 na Faerských ostrovech, ale tito nevděční fanoušci již zapomínají na to, že na jaře jsme na domácí půdě tohoto těžkého soupeře ze země s 55 tisíci obyvateli stejným poměrem porazili. Navíc naši reprezentanti přidali pod Haškovým vedením i cenná vítězství nad Gibraltarem a Černou Horou.
A komu letos navrhuji udělit nejcennější české státní vyznamenání, tedy Řád Bílého lva? Zde naopak bylo mé rozhodování vcelku lehké a jednoznačné. Měli jsem snad v naší novodobé historii premiéra, kterého by bylo možné bez přehánění označit za světového lídra? Případně, měli jsme někdy tak úspěšnou vládu, která by dávno před uplynutím svého čtyřletého období dokázala splnit plných 93 procent bodů ze svého programového prohlášení? Troufnu si říci, že do příchodu Petra Fialy na post předsedy vlády tomu tak nebylo, a proto je můj závěr jasný: Řád Bíleho lva musí být letos udělen premiéru Petru Fialovi!
Josef Nožička
