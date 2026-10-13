Kdo je největším poraženým letošních voleb? Já mám jasno...
Kdo ve víkendových volbách do zastupitelstev obcí či v prvním kole senátních voleb nejvíce propadl? Na tuto otázku je samozřejmě obtížné hledat jednoznačnou odpověď. Navíc je taková odpověď velmi pravděpodobně ovlivněna tím, k jakému regionu má pomyslný respondent blízký vztah a jaké jsou jeho politické preference. Přesto se o něco takového v dnešním povolebním blogu pokusím.
Kandidátů či stran, od kterých se očekával výrazně lepší výsledek, bylo samozřejmě spousta. V médiích byl poměrně často zmiňován například neúspěch hnutí ANO u komunálních voleb v Ústí nad Labem, které zde oproti volbám před 4 lety získalo o více než 12 % hlasů méně. V řadě velkých měst výrazně ztratila v porovnání s rokem 2022 i ODS a například v krajském městě Liberci se po 30 letech vůbec nedostala do městského zastupitelstva. Z jednotlivců bych pak zmínil neúspěch mnoholetého senátora, někdejšího hejtmana i místopředsedy vlády Jiřího Čunka, jehož uskupení Vsetín srdcem a rozumem obdrželo od voličů pouhých 16,2 % hlasů a výrazně tak zaostalo za vítězným Sdružením nezávislých kandidátů (40,5 % hlasů). Je tak prakticky jasné, že tento populární politik, o kterém se dlouho tradovalo, že je ve Vsetíně neporazitelný, ve funkci starosty pokračovat nebude.
Z mého pohledu je však největším poraženým uplynulých víkendových voleb kandidát, o kterém jsem zde napsal zhruba před měsícem a půl blog. Jde o publicistu a někdejšího člena Rady České televize Zdeňka Šarapatku, který kandidoval v barvách TOP 09 (s podporou Pirátů a strany LES) v senátních volbách na Praze 5. Pan Šarapatka dle všeho o senátorské křeslo velmi usiloval, na předvolební mítinky či do televizních debat chodil v tričku s portrétem Karla Schwarzenberga, mezi jeho podporovatele patřili například bývalý vynikající hokejový brankář Dominik Hašek, herec Miroslav Etzler nebo filmový režisér Milan Šteindler.
Na postup do druhého kola to však nestačilo, nad Šaprapatkovy síly byli obhajující senátor Václav Láska, kandidující za SEN 21, i ředitel známé smíchovské střední školy Radko Sáblík, kandidující za ODS (viz odkaz zde). Konkurence v tomto volebním obvodu tedy byla docela silná a kvůli třetímu místu (byť s poměrně velkým odstupem na oba postupující) bych Zdeňka Šarapatku za největšího poraženého letošních voleb určitě neoznačil. Tohle „prvenství“ si u mě tento „permanentní podavač trestních oznámení“ vysloužil tím, jak svou volební porážku přijal (či lépe řečeno nepřijal).
Jak se je totiž možno dočíst na jeho facebookovém profilu, včera k ní napsal poměrně obsáhlé vyjádření, začínající slovy: „Děkuju, moji milí. Byli, jste a budete mojí dobíječkou s nekonečnou energií. Jakkoliv se v Praze 5 a 13 nevedla bitva o Senát chlapsky, natož pak férově a namísto souboje byla spíš kafem od Maryši, na moji „smrt ve stoje“ si grázlové okolo Bureše s křiváky holt ještě počkají...
Souboj o témata se v kampani nekonal. Smrskl se na stovky billboardů stejného člověka, který se za mlčení marného úřadu státního dohledu vysmál pravidlům volební soutěže. Skrz svoje dvě souběžné kampaně do Senátu a k tomu na pražský magistrát totiž ten Robin Hood, co „bojuje za lidi s developery“, v reálu přeléval iks „mega“ včetně těch od firmy, co staví občanům baráky před okny, z magistrátní do senátní kampaně.“
Jak jste asi pochopili, tím „Robinem Hoodem“ je myšlen vítěz prvního kola Václav Láska, Šarapatka pak v následném textu nešetří ani druhého v pořadí Radka Sáblíka, kterého obviňuje z toho, že mu senátní kampaň dělali jeho náctiletí studenti. A také samotnou ODS, kterou kritizuje za to, že mu nominováním Sáblíka hodila do jeho kandidatury vidle...
Jaký to rozdíl v porovnání například s výše zmíněným Jiřím Čunkem, který po své porážce oznámil, že již „nebude na radnici zavazet“, nebude usilovat o post místostarosty a směrem k vítězi voleb uznale vzkázal: „Sdružení nezávislých kandidátů mělo intenzivní a velmi dobrou kampaň. To se projevilo,“ (viz odkaz zde). Velikost politika se holt pozná i podle toho, jak dokáže svou případnou volební porážku přijmout.
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