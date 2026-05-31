Kdo chce vidět finále Ligy mistrů, na veřejnoprávní televizi spoléhat nemůže
I když koncem května bývá obvykle pro české sportovní fanoušky sportem číslo 1 hokej, věřím tomu, že řada z nich včera více upínala pozornost k finále fotbalové Ligy mistrů, hrané v Puskás Aréně v Budapešti. Už proto, že česká hokejová reprezentace vypadla na letošním světovém šampionátu již ve čtvrtfinále a závěrečné boje se tak obešly bez ní. Kdo však spoléhal na to, že finále fotbalové Ligy mistrů zhlédne na naší veřejnoprávní televizi na programu ČT Sport, ten měl smůlu...
Já jsem naštěstí vlastníkem televizní služby OnePlay a tak jsem finále mezi týmy Paris Saint Germain a Arsenal Londýn mohl sledovat na televizním kanále Nova Sport 3. Zápas nakonec trval bez patnáctiminutové poločasové přestávky téměř 3 hodiny, neboť v normální hrací době skončil nerozhodně 1:1 a na tomto stavu nic nezměnilo ani třicetiminutové prodloužení. Rozhodnout tak musely pokutové kopy, ve kterých byli úspěšní hráči francouzského klubu v poměru 4:3. Byť byl zápas z velké části vyrovnaný, vítězství Francouzů považuji za spravedlivé s ohledem na jejich výborné výsledky v průběhu celé sezóny, zejména pak jejich heroický výkon v semifinále proti Bayernu Mnichov.
I když slovo Francouzi je trochu zavádějící, neboť v základní sestavě týmu Paris Saint Germain nastoupili pouzí dva francouzští hráči (v základní sestavě londýnského Arsenalu pak pouze tři angličtí hráči - viz odkaz zde). Co mi dále přišlo zajímavé vzhledem k současnému světovému dění, bylo to, že v sestavě francouzského klubu se objevili jak ruský hráč (brankář Safonov), tak i ukrajinský hráč (střídající obránce Zabarnyj). Jak vidno, někde něco takového problém není...
Abych se vrátil k tomu, že zápas nevysílala Česká televize: jistě se najde řada těch, kteří budou argumentovat tím, že vzhledem k omezenému množství finančních prostředků si veřejnoprávní televize takový přenos nemůže dovolit - vždyť poplatek za veřejnoprávní televizi činí pouhých 150 Kč a v loňském roce se zvýšil až po 17 letech, kdy valorizován nebyl (viz odkaz zde). K tomu bych ovšem dodal, že například odměna pro předsedu maturitní komise, která činí 130 Kč na hodinu, rovněž již 17 let valorizována nebyla (přesto jsem pověření vykonávat tuto funkci letos rád přijal). V této souvislosti bych ještě dodal, že veřejnoprávní televize v některých jiných zemích (například polská TVP nebo německá ZDF) včerejší přenos z Budapešti vysílaly.
Zda na tom bude z hlediska financování česká veřejnoprávní televize lépe či hůře, a kolik atraktivních sportovních přenosů bude na ČT vysíláno, pokud se současné vládní koalici podaří prosadit zrušení veřejnoprávních poplatků a veřejnoprávní média budou přímo financována státem, to samozřejmě ukáže až čas.
Josef Nožička
