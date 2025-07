Kdo by to v roce 2015 řekl...

Nejenom mnozí němečtí političtí představitelé v otázce migrační politiky po 10 letech poněkud procitli.

Letos je tomu přesně 10 let, co se Evropa začala potýkat s migrační krizí, během níž se na starý kontinent vydalo nebývale velké množství lidí ze zemí Blízkého východu či severní Afriky. Mnozí si nejspíš ještě dnes vybaví památný výrok tehdejší německé kancléřky Angely Merkelové „Zvládneme to!“. Její slova, reagující na obavy některých politiků z rostoucího počtu migrantů, mířících do země našeho západního souseda, si mnozí běženci, do té doby pobývající především v některých jihovýchodních evropských zemích, vyložili tak, že v Německu budou vítáni s otevřenou náručí a snažili se tam co nejrychlejší cestou dostat. Dle statistik německých úřadů jich tam jen do konce roku 2015 přišlo téměř 900 tisíc.

Protipól vůči kancléřce Merkelové tehdy představoval především maďarský premiér Viktor Orbán, který v témže roce nechal na maďarsko-srbské hranici postavit přes 170 kilometrů dlouhý plot, který měl zabránit tomu, aby přes jeho zemi proudilo velké množství běženců, jejichž cílem bylo dostat se Německa nebo Rakouska, případně některé jiné evropské země se štědrým sociálním systémem. Orbánův počin se tehdy nelíbil především čelním bruselským představitelům (viz například odkaz zde), a výše zmiňovaná německá kancléřka ho tehdy označila za nesmysl.

A jak je tomu nyní, v roce 2025? Letos zvolený spolkový kancléř Friedrich Merz přiznal, že Německo situaci kolem migrace nezvládlo (viz odkaz zde). Ostatně, i ten, kdo sleduje politiku jen okrajově, jistě občas registruje zprávy o vysoké kriminalitě migrantů v zemi našeho západního souseda, zejména těch ze severní Afriky. A například i poměrně hojné propalestinské demonstrace v Německu, často doprovázené násilnostmi, vypovídají o mnohem. Předevčírem dokonce musela policie v Berlíně rozpustit pochod LGBT+, protože na něm zaznívala antisemitská hesla (viz odkaz zde)...

A co se týká postojů dnešních německých politiků k „protimigračním“ plotům? Jak jsem si přečetl v článku na Echo24.cz, německý ministr vnitra Alexander Dobrindt (který byl před 10 lety i členem tehdejšího kabinetu Angely Merkelové) při nedávné návštěvě Polska pochválil politiky této země za vybudování plotu na polsko-běloruské hranici, který byl postaven poté, co v roce 2021 běloruský režim začal podporovat ilegální migraci do Evropy. Dokonce v této souvislosti dodal, že je zásadní, aby Evropská unie Polsko v jeho ochraně vnějších hranic EU finančně a logisticky podporovala. Kdo by něco takého před 10 lety řekl...