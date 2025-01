Kanadští fanoušci jen nesportovně bučí, kdežto ti čeští jsou prý rasisté...

Každému, kdo závěrečné zápasy české hokejové dvacítky sledoval, nejspíš neuniklo, že kanadské publikum hlasitě pískalo či bučelo pokaždé, když se k puku dostal český hráč Petr Sikora.

V neděli skončilo v kanadské Ottawě hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let, na kterém vybojovala česká juniorská reprezentace bronzové medaile. Kdo v televizi sledoval i v pozdních večerních hodinách souboj o třetí místo, ve kterém naši mladí hokejisté udolali své švédské protivníky až po takřka nekonečné sérii 14 nájezdů, určitě nelitoval. Každému, kdo zápas sledoval, nejspíš neuniklo ani to, že publikum v Ottawě hlasitě bučelo pokaždé, když se k puku dostal český hráč s číslem 17 na drese.

Co bylo důvodem takto negativních reakcí na českého útočníka Petra Sikoru, nejspíš všichni, kdo sledovali zprávy z juniorského světového šampionátu, vědí. Kanadští hokejoví fanoušci (a navíc i někteří kanadští žurnalisté) totiž neunesli vyřazení jejich národního týmu již ve čtvrtfinále proti České republice, a prohru mnozí z nich sváděli na rozhodčí a na zmiňovaného českého útočníka. Pro ty, co šampionát nesledovali: Sikora byl v 10. minutě nevybíravě faulován kolenem kanadským hráčem Beaudoinem, který po prozkoumání videem vyfasoval od rozhodčích trest na 5 minut plus osobní trest do konce zápasu. Kanaďané byli nicméně přesvědčeni, že český útočník faul nafilmoval...

Během vyloučení čeští hráči nejprve inkasovali gól od Kanaďanů na 1:1, pak přesilovky přece jen využili a dali gól i oni. Pětiminutová přesilovka tedy žádnou zásadní výhodu českému týmu, který nakonec zvítězil 4:3 gólem v poslední minutě zápasu, nepřinesla. Proto bylo nejenom pro mne nepochopitelné, když si zhrzení kanadští fanoušci vylévali zlost na Petru Sikorovi, na kterého pískali či bučeli při každé jeho akci nejenom po většinu zápasu s Kanadou, ale i v následujících zápasem českého týmu: v semifinále proti USA a v již zmiňovaném zápase o bronz proti Švédsku. Chápu samozřejmě, že pro kolébku hokeje bylo vyřazení jejich týmu před domácím publikem již ve čtvrtfinále nemilým překvapením, nicméně umět přijmout porážku by měl zvládnout nejenom každý hráč, ale i sportovní fanoušek.

Proto mě trochu překvapilo, když jsem v českých médiích narazil na komentář, který nesportovní a takřka až fanatické chování fanoušků i některých žurnalistů ze země javorového listu omlouval stylem „vy zase bijete černochy“. Tahle často používaná fráze totiž zcela sedí na komentář Františka Bílka s titulkem „Bučení kanadských fanoušků? Nic oproti českým vulgaritám a rasismu“. Redaktor Deníku.cz v něm mimo jiné píše, že v zámoří se i při zápasech NHL bučí na neoblíbené hráče soupeře, nicméně na českých hokejových stadionech bývají často k slyšení skandované vulgarismy nejhrubšího zrna a občas i rasistické urážky hráčů (Bílek konkrétně připomíná předloňské rasistické urážky fanoušků Komety Brno směrem k tehdy vítkovickému hráči Dominiku Lakatošovi, za které brněnský klub tenkrát vyfasoval pokutu ve výši 30 tisíc korun).

Co ke komentáři pana Bílka říci? Zápasů naší hokejové extraligy jsem viděl, především ve Zlíně nebo v Brně, spoustu, a občas tam (stejně jako na zápasech fotbalové ligy) vulgární výrazy z něčích úst skutečně vyletí. Nicméně většinou je to záležitost malé části fanoušků a nikdy jsem nezažil, že by se na některého hráče hanlivě pokřikovalo či pískalo po celý zápas. Co se týká rasistických pokřiků, ty samozřejmě je potřeba odsoudit i trestat. Nicméně, aniž bych chtěl tuto záležitost zlehčovat, mi někdy přijde, že občas je vydáváno za raissmus i to, co jím ve skutečnosti není. Třeba když vloni trenér fotbalové Dukly Praha Petr Rada vyfasoval od disciplinární komise pokutu 80 tisíc a zastavení činnosti na osm měsíců (odvolací komise mu později tuto dobu snížila na tři měsíce) poté, co na tehdejšího trenéra brněnské Zbrojovky Tomáše Polácha vykřikl: „ty zoufalče cikánskej!“ (viz odkaz zde). Paradoxní přitom je, že Tomáš Polách (od jara bude mimochodem působit na lavičce FC Slovácko coby asistent trenéra) Romem vůbec není, pouze má trochu snědší pleť...

Je tedy otázkou, zda je takové srovnávání kanadských a českých fanoušků smysluplné, nicméně když už se k němu redaktor Deníku.CZ uchýlil: položil si pan Bílek například otázku, zda by neměli při takto intenzivním bučení kanadští fanoušci problém, pokud by jejich terčem byl hráč tmavé pleti (byť by to bylo z důvodu simulování)?