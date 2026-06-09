Kam až může vést článek o kontroverzní vítězce Rolland Garros? K napsání čtyř reblogů!
Barmanka a servírka Leona marně vyhlížela v baru, jehož byla již několik let majitelkou, hosty. Kamarádka Milena ze severních Čech musela ohlášenou návštěvu zrušit a manžel Roman někam odjel hrát fotbal za staré pány. Tak si trochu znuděně otevřela na internetu stránku iDNES a začetla se do místních blogů.
Potěšily ji některé články, trefující se do zloděje evropských dotací Babiše, kvůli jehož katastrofální politice začali mít lidé hlouběji do kapsy a zákonitě se to projevilo na úbytku hostů v jejím baru. Navíc ho upřímně nenáviděla kvůli zavedení EET, stejně jako nenáviděla všechny, kteří tohoto bývalého estébáka a koumouše volili. Pak její oči spočinuly na titulek článku „O kontroverzní vítězce Rolland Garros či o tom, kam nenávist ke všemu ruskému může vést“. Hned jí bylo jasné, že tohle nemohl napsat nikdo jiný, než ten bezcharakterní učitel z Moravy. Už se chystala, jak mu to v diskusi nandá a který z mnoha svých nicků k tomu použije. Jenže ten prevít zase diskusi neotevřel...
No nic, musí oslovit některého ze svých spřátelených blogerů, aby co nejrychleji napsal reblog a ona to mohla tomu věčnému provokatérovi ve spolupráci s Milenou, letitým kamarádem Ivem a některými dalšími nandat. Jako první logicky oslovila blogera Karla, který to díky svému mimořádnému literárnímu talentu jistě zvládne za pár desítek minut. Jenže Karel dnes na její zprávy nereagoval, což Leonu docela naštvalo, neboť mu za co nejčastější reblogy na učitelovu pochybnou tvorbu slibovala, že až přijede do jižních Čech, tak bude mít celý týden v jejím baru magorák zdarma a ještě ho její kamarád, trenér veslování Kokoska, sveze na dvojskifu.
Naštěstí Karla nečekaně zastoupil Martin, což byl v Praze žijící Valach, který sice na svém profilovém fotu trochu připomínal ruského prezidenta, ale jeho postoj k nepřátelskému Rusku by naopak vždy uvědomělý a správný. Stejně jako jeho příkladný postoj a obdiv k současnému českému prezidentovi. Martina totiž namlsal úspěch jeho předchozího reblogu, namířenému proti některým blogerům-učitelům s nesprávnými ideovými postoji, který překobnal hranici 500 přečtení. Což byl pro Martina, jehož blogy mívaly obvyklou hranici 150-200 přečtení, mimořádný úspěch, který ihned oslavil otevřením v lednici dlouhou dobu chlazené láhve šampaňského.
A Martinův počin záhy inspiroval k napsání reblogu některé další autory, konkrétně lidového básníka a filozofa Jardu i někdejšího rytíře Františka. Ti to tomu nenáviděnému učitelovi rovněž patřičně nandali, a Leona se tak cítila mimořádně šťastně. A když nakonec, byť až v pozdních odpoledních hodinách, přispěl svou troškou do mlýna i Karel, cítila se jako v sedmém nebi. A doufala, že toho trapného učitele z Moravy, který ji štval svými články o politice již spoustu let, to konečně přiměje k tomu, aby psaní blogů nechal...
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