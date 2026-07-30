K útoku na LGBT pochod v Berlíně a pokrytectví Pirátské strany
Jak asi většina čtenářů zaregistrovala, v sobotu došlo v německém hlavním městě k teroristickému útoku na účastníky pochodu na podporu práv komunity LGBT+. Při útoku, který měl na svědomí v Německu narozený 21letý islamista, zemřela jedna osoba, dalších 29 osob pak bylo zraněno.
Že jsou v zemi našeho západního souseda útoky pachatelů islámského původu poměrně časté, to v posledních zhruba 10 letech nejspíš zaregistroval každý, kdo aspoň občas sleduje sdělovací prostředky nebo zpravodajské servery na internetu. Za všechny bych připomenul například útoky na vánoční trhy v roce 2016 v Berlíně nebo v roce 2024 v Magdeburgu, které zaplatilo životem větší počet osob. Že se tentokrát terčem útoku stal zrovna pochod na podporu LGBT+, je spíše náhoda. Přesto jsem byl zvědavý na to, jak na sobotní útok v Berlíně zareagují politici z Pirátské strany, kteří patří k největším propagátorům takzvaných „pochodů hrdosti“ i ochráncům práv sexuálních menšin obecně.
Na serveru Pirátské strany jsem nicméně žádnou zprávu o berlínském incidentu nenašel, v sekci Aktuality je pouze pozvánka na letošní průvod Prague Pride, který se v Praze uskuteční 8. srpna. Na oficiálním facebookovém účtu jsem pak k tragické události v německém hlavním městě našel příšpěvek z data 26. 7. následujícího znění: „Včera ráno vjelo auto do lidí na Pride v Berlíně. Jeden člověk je mrtvý, další tucet zraněných. Lidé, co si prostě přišli užít den plný radosti a hrdosti. Nikdo by neměl mít strach jít na pochod kvůli tomu, kým je. Myslíme na oběti, na jejich rodiny a na celou komunitu v Berlíně.“
Se zněmím tohoto příspěvku samozřejmě stoprocentně souhlasím, ale nechybí vám v něm něco? Mně tedy jo, a sice zmínka o tom, kdo byl pachatelem tohoto odsouzeníhodného útoku. To auto, které na účastníky pochodu najelo, přece musel někdo řídit... Ostatně, hned několik čtenářů pod příspěvkem se nad touto skutečností pozastavilo rovněž, dostalo se jím však odpovědi, že smyslem přípsěvku bylo především vyjádřit soustrast a lítost. Případně pak odpovědi, že při střelbě na filozofické fakultě v Praze v roce 2023 také nikdo neřešil, jaké víry byl pachatel.
Zajímavé však je, že když v roce 2022 došlo ke střelbě na členy LGBT komunity v Bratislavě (útok střelce v bratislavském baru si tehdy vyžádal dva mrtvé), tak k tomuto incidentu vydala Pirátská strana mnohem obsáhlejší prohlášení a v centru Prahy tehdy proběhla demonstrace, upozorňující na nedostatečnou ochranu LGBT+ osob (viz odkaz zde). Je tedy otázkou, zda by reakce na berlínský útok byla od Pirátů stejně střídmá i tehdy, pokud by pachatel nebyl islámský fanatik, ale například příznivec AfD.
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