K osobnostem, volajícím po více Foltýnech

Když jsem se podivoval nad podporou Otakara Foltýna ze strany některých českých umělců, netušil jsem, že někteří z nich dokonce požadují takových Foltýnů více.

Jméno Otakara Foltýna je nejspíš všem čtenářům dobře známé. Tento vládní koordinátor pro strategickou komunikaci se záhy po nástupu do funkce postaral o svou „popularitu“ především tím, když v jednom rozhovoru prohlásil, že nebude dělat žádnou cenzuru a pokud někdo tvrdí, že ano, tak prosazuje ruský narativ a je kolaborantem kremelského režimu. Případně pak tím, když prohlásil, že 4,5 % občanů jsou zombíci na poli informační války (část z nich označil výrazem „svině“), kolem nichž je třeba vykopat příkop tak hluboký, aby do toho nespadli ti, kteří jsou na druhé straně.

Že takovýmto výrokům tleskali někteří fanatici na internetových diskusích, kteří vidí proruského kolaboranta v každém, kdo kritizuje Fialovu vládu, Evropskou unii nebo například nepožaduje zákaz startu pro všechny ruské sportovce na mezinárodních soutěžích, tím jsem překvapen nebyl. Ale poněkud jsem kroutil hlavou nad tím, že Otakaru Foltýnovi vyjádřilo v otevřeném dopise plnou podporu 40 českých osobností. Celé znění dopisu je možno nalézt na facebookové stránce zde, v jeho závěru se konkrétně píše: „Podporujeme proto vládu v její současné linii strategické komunikace a vyjadřujeme plnou podporu panu Otakaru Foltýnovi, který ji výtečně reprezentuje a provádí. Jeho další pokračování v současné funkci bude dobrým znamením, že český stát není ovládán ruskými silami a dokáže jim vzdorovat.“

Mezi signatáři dopisu lze nalézt například režiséra Jana Hřebejka, písničkáře Jaroslava Hutku, operní pěvkyni Dagmar Peckovou, herce Zdeňka Svěráka či Jana Hrušínského, europoslance Ondřeje Koláře nebo bývalého redaktora České televize Marka Wollnera. Opravdu nevím, co si mám myslet o tom, že například i Dagmar Pecková či Zdeněk Svěrák, jejichž umělecké kvality bezezbytku uznávám, se podepíší pod to, že Otakar Foltýn výtečně reprezentuje současnou českou vládu. Nebo tohle tvrzení snad Zdeněk Svěrák bral jako recesi?

To jsem však ještě netušil, že některé z těchto osobností se domnívají, že na část našich politicky neuvědomělých občanů jeden plukovník Foltýn nestačí. Nejprve s takovou výzvou přišel publicista a bývalý člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka (viz můj nedávný blog zde) a zhruba před 10 dny ho následoval i výše zmiňovaný herec Jan Hrušínský. Ten zveřejnil na svém facebookovém profilu příspěvek, v němž adresuje současné vládní koalici výzvu, začínající slovy: „Milá vládní koalice, na tohle jeden Foltýn nestačí! Je vynikající, ale dokud mu aktivněji nezačnete pomáhat i vy, budou preference proruských uskupení stoupat. My, co jsme vás volili, jsme s vámi. Ale nemohli byste být taky trochu s námi?“

Následně pak syn někdejšího slavného herce Rudolfa Hrušínského vyjadřuje ve výzvě své rozhořčení nad tím, že lidé, kteří byli do rozhlasových a televizních rad zvoleni v éře Babišovy vlády, „nerušeně ovlivňují české volební preference“. Dále je Jan Hrušínský znepokojen tím, kolik lidí u nás je negetivně ovlivňováno čtením dezinformačních médií, mezi které konkrétně zahrnuje nejenom Parlamentní listy nebo Sputnik, ale také zpravodajský portál Echo24 nebo „Babišovo (byť prodané) mediální impérium“. Takže mimo jiné i server iDnes, na jehož stránkách se momentálně nacházíte...

Nevím, zda vládní koordinátor pro strategickou komunikaci Otakar Foltýn má či nemá v plánu provádět cenzuru. Ovšem v případě Jana Hrušínského či Zdeňka Šarapatky mi z jejich vyjádření přijde, že po něčem takovém nepřímo volají. Že se něčeho takového dočkám 35 let po pádu komunistického režimu u nás, tomu bych tedy ještě donedávna nevěřil...