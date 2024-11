K duševnímu zdraví politiků a dvojímu metru Markéty Pekarové Adamové

Pokud vládní koalice kritizuje místopředsedu ANO Karla Havlíčka, že počínání Andreje Babiše omlouvá s tím, že šlo o nadsázku, měla by si v této souvislosti zamést před vlastním prahem.

Jak ti, co sledují dění na naší politické scéně, jistě vědí, minulý pátek se na schůzi Poslanecké sněmovny odehrávala „velká show“. Ne, že by to byla při jednáních našich zákonodárců nějaká výjimečná věc, nicméně nynější show měla v porovnání se spoustou předchozích ještě nějaký ten „level“ navíc. Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš se totiž snažil na jednání Sněmovny zařadit bod s názvem „duševní zdraví premiéra Fialy“.

Tématu se zde již přede mnou věnovali kolegové blogeři Tomáš Flaška a Jaroslav Herda. První z nich k němu napsal blog s názvem „Budeme zkoumat duševní zdraví politiků?“, druhý pak zvolil poněkud obsáhlejší titulek: „Lidi, neblázněte, nevolejte do Čapáku, aneb Babiš vypuštěný rozpuštěný“. U ani jednoho z těchto blogů nebyla otevřena diskuse, nicméně oba blogy byly administrátory vybrány na titulní stranu iDnes.

I když se s pány Flaškou i Herdou v politických otázkách shodnu málokdy, tentokrát s nimi souhlasím v tom, že tohle „show“ Andrej Babiš silně přehnal. Byť premiér Fiala v nedávné době řadu lidí nejprve šokoval naprosto vážně myšleným slibem, že pokud většina voličů dá ve volbách v příštím roce hlas současné vládní koalici, budeme mít do čtyř let platy na úrovni Německa. Mnohé lidi včetně mne pak překvapilo i to, když na námitku, že do České republiky je v současné době opět dodáván ve velkém plyn, dovezený z Ruska, premiér Fiala lakonicky konstatoval, že plyn si přece vybírají obchodníci a je logické, když si vyberou ten nejlevnější (viz můj minulý blog zde).

Těžko říci, zda za prohlášeními premiéra Fialy stojí populismus, snaha křečovitě odvrátit stále klesající preference koalice Spolu nebo prostě nebyl v posledních týdnech úplně ve formě, ale s jeho duševním zdravím to nepochybně nic společného nemělo. Proto by si měl předseda hnutí ANO, které naopak ve volebních preferencích již dlouhou dobu s výrazným náskokem vede, takové laciné útoky na své politické konkurenty odpustit. Pokud by v nich pokračoval, tak se to v konečném důsledku spíše obrátí proti němu samotnému.

Pokud však vládní koalice kritizuje místopředsedu ANO Karla Havlíčka, že počínání svého předsedy omlouvá s tím, že šlo o nadsázku (viz blog pana Herdy), měla by si v této souvislosti zamést před vlastním prahem. Když se totiž o návrhu zařadit na jednání Sněmovny bod „duševní zdraví premiéra Fialy“ hlasovalo, zjistilo se, že i jeden z poslanců současné vládní čtyřkoalice hlasoval (možná omylem) pro. Což předsedající Markéta Pekarová Adamová ironicky okomentovala slovy: „Možná si někteří mysleli, že ten bod byl o expremiérovi“. A když se pak za tento počin předsedkyni Poslanecké sněmovny dostalo kritiky od Aleny Schillerové a Tomia Okamury, tak to laxně okomentovala slovy: „Trochu humoru a nadhledu tady nikdy neuškodí“ (viz reportáž v pátečních Událostech na TV Nova, zhruba 24. minuta záznamu).

Pokud ovšem předsedkyně TOP 09 mluví o „humoru a nadhledu“, proč se tedy stejnou zásadou neřídila ona i další vládní poslanci při vystoupení Andreje Babiše? A lze se pak až tak moc divit opozičním stranám ANO a SPD, když hodlají svolat mimořádnou schůzi, na které se chtějí pokusit odvolat tuto političku z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny kvůli často svévolnému řízení schůzí a upřednostňování stranických zájmů?