K dnešním Otázkám Václava Moravce (respektive Otázkám Olgy Richterové)
Diskusní pořad České televize Otázky Václava Moravce sleduji již řadu let jen velmi zřídka, dnes jsem však učinil výjimku. Důvodem bylo to, že jsem byl zvědavý, jaký postoj zaujmou aktéři diskuse k aktuální kauze potenciálního kandidáta na post ministra zahraničí Filipa Turka (viz odkaz zde), do Poslanecké sněmovny zvoleného za stranu Motoristé sobě.
Sestava pozvaných hostů slibovala zajímavou a možná i jiskřivou debatu. Byli jimi šéf strany Motoristé sobě Petr Macinka, místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, za KDU-ČSL přišel do studia místopředseda a ministr práce a sociálních věcí ve Fialově vládě Marian Jurečka a za Pirátskou stranu pak Olga Richterová, která byla uplynulé 4 roky místopředsedkyní Poslanecké sněmovny.
Debata začala dle očekávání dotazy moderátora Moravce na Petra Macinku, zda jeho strana vyslyší v sobotu vyřčenou prosbu Andreje Babiše ohledně toho, aby Motoristé nominovali do vlády místo svých zvolených poslanců odborníky. Předseda Motoristů nicméně dle očekávání oznámil, že jeho strana bude na svých kandidátech včetně Filipa Turka trvat, a následná úporná snaha Václava Moravce vymámit z Petra Macinka a následně i z Radka Vondráčka odpověď na to, co se bude dít, pokud předseda hnutí ANO tento postoj akceptovat nebude, byla neúspěšná.
Zajímavější mi spíše přišla debata ohledně zřízení postu ministra sportu, prevence a zdraví, který by měl v předpokládané vládě ANO, SPD a Motoristů zastávat někdejší předseda pražské ODS a nynější předseda Poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. Až nečekaně se při ní rozhonila Pirátka Olga Richterová. Byť dostala od moderátora Moravce pouze dotaz ohledně neúspěšné snahy Pirátů zavést vyšší DPH na slazené nápoje, Olga Richterová v rámci své odpovědi začala klást na šéfa Motoristů otázky, jak se jeho strana vypořádá s byznysovými zájmy svých sponzorů. Což ani Václav Moravec, který do té doby nejvíc skákal do řeči Radku Vondráčkovi, již nevydžel a ironicky konstatoval, že by se z Otázek Václava Moravce neměly stát Otázky Olgy Richterové (viz odkaz zde, zhruba 49. minuta přenosu).
Postavou drobná pirátská poslankyně se ovšem nedala, ve slovní přestřelce s Petrem Macinkou stále pokračovala a dokonce se od ní diváci dozvěděli, že Pirátská strana dokončuje chystaný dopis prezidentovi republiky kvůli nominacím politiků za Motoristy do možné budoucí vlády. Na což i poněkud překvapený Václav Moravec reagoval otázkou: „Vy tedy budete psát panu prezidentovi dopis na svého politického konkurenta?“
Už jen kvůli něčemu takovému nelituji, že jsem dnešní Otázky Václava Moravce vydžel sledovat (až do času 13:00 na ČT1) celé. Opravdu si nemyslím, že by Filip Turek byl vhodným kandidátem na post českého ministra zahraničí (bez ohledu na to, zda v Deníku N publikované rasistické výroky z jeho facebookového profilu psal či nepsal on). Ale zrovna tak si nemyslím ani to, že by k metodám kterékoliv politické strany mělo patřit „žalování“ na své politické protivníky...
Josef Nožička
