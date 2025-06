Jiří Pospíšil z politiky nezmizí. Tak to si zajisté všichni oddechli...

Jiří Pospíšil je mimo jiné zárukou toho, že z české politické scény nezmizí jediná jasně proevropská, pravicová a konzervativně liberální strana.

Pozici předsedy pražské TOP 09 obhájil na včerejším krajském sněmu Jiří Pospíšil. Jak je psáno například v článku zde na Echo24.cz, Pospíšil neměl při volbě předsedy protikandidáta a hlasovalo pro něj 93 přítomných delegátů, jeden delegát se při hlasování zdržel a proti nebyl nikdo (jen tak mimochodem, kterou politickou stranu a kterou éru české politiky vám taková čísla připomínají?).

Představovat detailně Jiřího Pospíšila je myslím zbytečné, neboť jeho dosavadní politická kariéra je natolik pestrá, že ho s velkou pravděpodobností znají i ti, kteří se o politiku zajímají jen velmi okrajově. Takže jen stručně: tento pán postupně vystřídal tři politické strany (ODA, ODS a nyní TOP 09), byl ministrem spravedlnosti v Topolánkově i Nečasově vládě, děkanem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, místopředsedou ODS, předsedou TOP 09, pražským zastupitelem a v období 2014-2024 také europoslancem.

Když tento „politický turista“ po 10 letech v Evropském parlamentu skončil, neboť v loňských evropských volbách na něj na kandidátce Spolu nezbylo místo, chvíli to vypadalo, že si od vrcholné politiky dá na chvíli nucený oddych a spokojí se s funkcí náměstka pražského primátora, kterou zastává od roku 2023. Osud tomu však naštěstí chtěl jinak. Když dosavadní předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která měla být lídrem pražské kandidátky Spolu v letošních sněmovních volbách, v únoru oznámila, že ze zdravotních důvodů kandidovat nebude, dostal se Jiří Pospíšil na druhé místo pražské kandidátky jakožto nejvýše postavený politik z TOP 09.

A jelikož v našem hlavním městě by mělo Spolu jisté volební vítězství i kdyby se do podzimních voleb objevilo ještě dalších pět bitcoinových kauz, je tím pádem jisté i to, že se Jiří Pospíšil stane poslancem českého parlamentu. Možná i to bylo důvodem, proč Markétě Pekarové Adamové na včerejším krajském sněmu moc hezky poděkoval za její předsednické období slovy: „Byla jsi buldozer a za to ti děkuji.“ Pokud se však někteří domnívali, že Pospíšil si chce následující čtyři roky jen odsedět v poslanecké lavici a spíše se věnovat výchově dcery Medy, kterou vychovává společně se svým partnerem, tak je staronový předseda pražské TOP 09 vyvedl z omylu slovy: „Nepočítejte s tím, že uspěji ve sněmovních volbách a zmizím.“

Po těchto jeho slovech si jistě velká část našeho národa oddechla. Vždyť co bychom si počali bez takto zkušeného politika, který jistě nedopustí, aby z české politické scény odešla (dle jeho včerejších slov) jasně proevropská, pravicová a konzervativně liberální strana. Pokud by snad v Rakousku žijící ruská operní pěvkyně Anna Netrebko znovu chtěla uspořádat koncert v Praze či jiném českém městě, Jiří Pospíšil by byl zárukou toho, že by se taková ostudná kulturní akce neuskutečnila. A Okamurova SPD se již nyní nejspíš třese z obav, že na ni Jiří Pospíšil zase podá nějaké trestní oznámení a do Sněmovny se kvůli tomu po podzimních volbách nedostane...