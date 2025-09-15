Ještě, že redaktor Wollner již v České televizi není…
Někteří představitelé současných opozičních stran často vyčítají veřejnoprávní České televizi, že je neobjektivní a ve zpravodajských relacích i politických debatách nadržuje stranám současné vládní koalice. Pokud takový pocit máte i vy, pak buďte rádi, že v České televizi již nepracuje někdejší šéfredaktor její reportážní publicistiky, známý divákům veřejnoprávní televize především z pořadu Reportéři ČT, Marek Wollner.
Jak známo, pan Wollner skončil v České televizi v roce 2023 poté, co byl reportérkou tohoto pořadu obviněn z bossingu a sexuálního obtěžování. Navíc čelil podezření, že účelově zastavil připravovanou investigativní reportáž, která se týkala developerského projektu v městské části Praha-Lysolaje a role bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubočka (známého především z kauzy Dozimetr) v ní. Po odchodu z veřejnoprávní televize nastoupil pan Wollner jako novinář a hlavní editor politické sekce týdeníku Forum a internetového deníku Forum24…
Jak jsem se měl nicméně možnost na stránkách Forum24 přesvědčit, osud veřejnoprávní televize leží panu Wollnerovi na srdci stále. Svědčí o tom zejména jeho poslední komentář s výmluvným titulkem „Místo politiky vládne cibule. Veřejnoprávní televize si v hlavním vysílacím čase uvařila vlastní normalizaci.“ Hned v jeho úvodu pan Wollner rozhořčeně píše: „Hlavní zpravodajská relace ČT Události se proměnila v pořad, kde místo politiky a světových konfliktů vládne cibule, zelí a česnek. V čase, kdy na sousední Polsko padají ruské drony a v Česku vrcholí volební kampaň, servíruje ČT zprávy o srážkách traktorů, bodnutí sršněm či výletech k moři.“
Sobotní Události na České televizi jsem neviděl, neboť jsem v tu dobu pobýval s přáteli na Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Sice jsem si samozřejmě kladl otázku, zda kromě ne úplně příznivé předpovědi počasí nehrozí jeho návštěvníkům pád nějakého zbloudilého ruského dronu, ale když jsem na jedné fotoreportáži na Facebooku uviděl, že na slavnosti dorazil předchozí den i český ministr zahraničí Jan Lipavský, zatímco premiér Petr Fiala stihnul o víkendu navštívit vinobraní v Mikulově i ve Znojmě (viz odkaz zde), tak jsem vyhodnotil, že východní hranice NATO jsou tím pádem střeženy dostatečně bedlivě.
Teď vážně. Incident, při kterém v noci z úterý na středu minulého týdne přiletělo nad území Polska kolem 20 ruských dronů, samozřejmě na lehkou váhu neberu. Nicméně myslím si, že se mu nejenom Česká televize, ale i ostatní mainstreamová média věnovala během minulého týdne dostatečně intenzivně. Takže to, že se po třech či čtyřech dnech po něm věnovaly zprávy na veřejnoprávní televizi i jiným věcem, včetně panem Wollnerem zmiňované zahrádkářské úrodě, opravdu za žádný prohřešek nepovažuji, a už vůbec bych to nepřirovnával k obsahu televizního vysílání v časech normalizace.
Jak jsem se nicméně dočetl v další části komentáře Marka Wollnera, tomuto uvědomělému redaktorovi Forum24 chybělo v Událostech na ČT například i informování o v sobotu v Praze konaném mítinku hnutí Stačilo! (nicméně se obávám, že kdyby ho ČT do vysílání zařadila, tak by ji někteří lidé pro změnu kritizovali kvůli propagování komunistů) nebo nedostatečné informování o lžích předsedy opoziční SPD Tomia Okamury. Je tedy otázkou, zda to není naopak pan Wollner, kdo touží po tom, aby se veřejnoprávní televize rozsahem své politické propagace vrátila do normalizační doby…
Josef Nožička
Piráti to nakopnou. Už zase...
Nynější úderné heslo „Nakopneme to!“ mi připomenulo někdejší úderné heslo „Pusťte nás na ně!“, se kterým Pirátská strana šla do sněmovních voleb v roce 2017.
Josef Nožička
Jak Fialova vláda (ne)ozdravila veřejné finance
Ten, kdo je objektivní, tak nejspíš uzná, že stabilizovat či ozdravit veřejné finance se nepodařilo jak předchozí Babišově vládě, tak ani té současné Fialově.
Josef Nožička
Když se do sportu přenášejí politické spory, je to vždy špatně
Napsání mého dnešního blogu bylo inspirováno některými protestními akcemi z posledními doby, které byly namířeny proti izraelským sportovcům.
Josef Nožička
Co by asi někteří kolegové blogeři napsali, kdyby dostal holí do hlavy premiér Fiala?
Co říkám na pondělní útok na předsedu hnutí ANO či na to, jak ho viděli někteří kolegové blogeři? To bude tématem mého dnešního blogu.
Josef Nožička
Jak spolu Petr s Víťou zašli na pivo
V pražské Malostranské besedě se v úterý večer konala důležitá a zcela zásadní schůzka pro budoucnost České republiky.
|Další články autora
- Počet článků 1726
- Celková karma 35,35
- Průměrná čtenost 3171x