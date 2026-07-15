Jelikož Babiš odmítnutím schůzek porušuje Ústavu, měl by opět zasáhnout Ústavní soud
I když je hlavní mediální zprávou těchto dnů pondělní dopravní nehoda poslance za stranu Motoristé a vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka, neměl by zůstat v ústraní ani spor prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše o to, kdo z nich má mít větší vliv na českou zahraniční politiku (byť všem skutečně demokraticky smýšljícím občanům, znalým Ústavy ČR, je to nejspíš dávno jasné).
Jak ti, co politiku sledují aspoň okrajově, jistě vědí, minulý týden proběhl summit NATO v turecké Ankaře, kterého se zúčastnili oba výše jmenovaní politici. Je přitom ostudné, že pan prezident se stal součástí naší delegace až po zásahu Ústavního soudu, přestože díky jeho dřívějším vojenským zásluhám (ať už jako důstojníka ČSLA, která byla součástí Varšavské smlouvy, tak později jakožto předsedy vojenského výboru NATO) mělo být automatické, že naši delegaci v Ankaře povede on, a nikoliv Andrej Babiš.
Přesto byl pan prezident i přes tohle určité ponížení velkorysý a nabídl premiérovi obnovení konzultačních či koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Babiš však tento prezidentův vstřícný návrh odmítl pro něj zcela typicky arogantním způsobem se slovy: „Proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně,“ (viz odkaz zde).
Je proto zcela logické, že takové arogantní a hulvátské Babišovo vyjádření spoustu slušných a demokraticky smýšlejících lidí pobouřilo a trochu jsem se divil, že spolek Milion chvilek pro demokracii kvůli tomu zatím nezorganizoval protestní shromáždění. Ale i Mikuláš Minář a spol. samozřejmě mají nárok na dovolenou. Je nicméně dobře, že v těchto horkých letních dnech nelenili aspoň novináři z internetového deníku Forum24. Jeho redaktor Jan Pánik napsal včera k této záležitosti komentář s výstižným titulkem Babiš chováním k Pavlovi porušuje Ústavu. Jak je pak v jeho samotném textu následně vysvětleno, o tom, že současný premiér odmítáním koordinačních schůzek s prezidentem porušuje Ústavu, jsou přesvědčeni jak senátorka Miroslava Němcová, tak i známý politický komentátor Martin Schmarcz.
Co z toho vyplývá? Jestliže je o porušování Ústavy přesvědčena i taková morální a nestranná autorita, jakou je někdejší předsedkyně Poslanecké sněmovny (která ke škodě celého národa chce po vypršení svého senátorskéhpo mandátu letos na podzim v politice skončit), pak by pan prezident a jeho hradní tým neměli váhat, a podat na permanentního lháře a podvodníka s evropskými dotacemi žalobu k Ústavnímu soudu. A ten by následně měl stejně pružně a rázně, jako v případě prezidentovy cesty na summit, rozhodnout a dát předsedovi ANO opět za vyučenou.
P. S. Na sociálních sítích jsem v těchto dnech zaregistroval i příspěvek o tom, že by Ústavní soud měl zrušit i sobotní wimbledonské finále ženské dvouhry a nařídit jeho opakování, neboť se ho osobně nemohl zúčastnit český prezident Pavel, který v tu dobu pobýval v Trenčíně na festivalu Pohoda. To je samozřejmě malinko přehnané, nicméně je určitě velká škoda, že oběma českým finalistkám nemohl po zápase kromě princezny Kate osobně poblahopřát i prezident Petr Pavel. Nicméně pan prezident pozváním obou tenistek na Hrad tento určitý dluh vůči českému sportu jistě brzy napraví.
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