Jak se také v době úspor „šetří“ ve státní správě

Většině lidí nejvíc vadí, když ti, kteří na občany apelují, že je třeba se v současné složité době uskromňovat, tak sami často nečiní.

Nemůžeme si už žít nad poměry a nezdravě zvyšovat platy. Jenom obsluha státního dluhu nás stojí téměř 100 miliard korun ročně. Kvůli válce na Ukrajině a s tím souvisejím zvyšováním cen energií se budou muset české domácnosti uskromnit. Takové věty slýcháváme z úst českých politiků, zejména pak od těch ze stran současné vládní koalice, v posledních letech poměrně často (viz například odkaz zde).

Každý rozumný člověk samozřejmě chápe, že nelze donekonečna zvyšovat státní dluh, jehož současná výše je již přes 3 biliony korun, že je potřeba plnit náš zavázek vůči NATO ohledně výdajů na armádu ve výši 2 % HDP a že například lidé, pracující ve zdravotnictví, školství či ve výzkumných ústavech nemohou mít tak vysoké platy, jako jejich kolegové v Německu (byť nám pan premiér slibuje, že v případě, že budou čeští voliči v příštím roce volit zodpovědně, je i něco takového do 5 let možné). Ovšem vadí mu, když ti, kteří na občany apelují, že je třeba se v současné složité době uskromňovat, tak sami často nečiní.

Jako příklady toho, jak se občas v současné době ve státních institucích či ve státní správě „šetří“, bych uvedl výši odměn pro asistentku ředitele pražského magistrátu (viz odkaz zde) nebo pořízení služebního automobilu za 3 milionu korun pro ostravského primátora (viz odkaz odkaz zde). Věřím nepochybně tomu, že práce ve státní správě je často náročná a nesouhlasím například s názory typu, že se tam 80 % lidí, které by v soukromé sféře nikde nechtěli, chodí „zašívat“. Ale opravdu mi přijde hodně přehnané, když výše ročních odměn mladé pracovnice, která dle zjištění novinářů není žádnou specialistkou či například právničkou, činí 857 tisíc korun (což v průměru dělá více než 70 tisíc korun měsíčně).

Co se týče služebního auta pro ostravského primátora za ODS Jana Dohnala, většina lidí nejspíš chápe, že jde o reprezentativní funkci a tak po něm nechce, aby si z úsporných důvodů pořizoval vůz za 200 či 300 tisíc korun. Ale opravdu bylo nutné pořizovat si zrovna Audi A8 Long (vybavené mimo jiné i ledničkou na šampaňské) za 3 miliony korun, když jeho předchodce vystačil s vozem za třetinovou cenu a podobně jsou na tom dle zjištění novinářů například i primátoři Plzně, Olomouce či Hradce Králové?

Nebo máme případně ocenit, že se ostravský primátor zatím nebojí o svou bezpečnost tolik jako jeho stranická kolegyně, ministryně obrany Jana Černochová? Jak jsem se totiž dočetl v tomto týdnu v článku zde, ministerstvo obrany vypsalo výběrové řízení na nákup 11 nových obrněných automobilů v celkové hodnotě zhruba 100 milionů korun. Dva z nich mají být limuzíny BMW (v jedné by měla jezdit právě ministryně Černochová), pět vozidel má být v kategorii offroad a čtyři vozy SUV.

Možná se najdou někteří, co budou v souvislosti s mým dnešním článkem argumentovat tím, že politici z ANO 2011 či z některých jiných současných opozičních stran se také občas chovají podobně. To já samozřejmě nezpochybňuji. Ale v současné době tvoří vládní koalici jiné 4 strany, a tak je vcelku logické, že je především na ně upřena pozornost v souvislosti s tím, zda jejich politici nekáží vodu a nepijí víno.