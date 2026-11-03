Jak přežít den bez plnohodnotného vysílání České televize?
K tomuto kroku byli přitom donuceni zcela nezodpovědným a podlým činem Babišovy vlády, která pod trapnou záminkou plnění svých předvolebních slibů ohledně zrušení koncesionářských poplatků chce ovládnout veřejnoprávní média. Tedy takřka poslední média v této zemi, která informují své diváky za všech okolností objektivně, pravdivě a vyváženě.
Samozřejmě, že pevně věřím tomu, že něco takového se někdejšímu agentovi StB a soudně prokázanému podvodníkovi s evropskými dotacemi nepodaří. Podpora širové veřejnosti, jaké se pracovníkům ČT a ČRo dostává z řad umělců, sportovců, studentů a především politiků ze stran demokratické opozice, je totiž obrovská. Nemluvě o spolku Milion chvilek pro demokracii, díky jehož iniciativě bude 15. listopadu praskat ve švech i pražská Letná.
Jenže jak dnešní den přežiju bez plnohodnotného vysílání České televize? Tuto otázku si nejspíš dnes kladou i miliony dalších příznivců veřejnoprávních médií, kteří jsou s jejich programovou nabídkou nadmíru spokojeni a koncesionářské poplatky by jakožto projev vděku rádi ještě navýšili. Jak jsem se totiž včera dočetl na webových stránkách České televize, k jistému omezení skvělé programové nabídky v důsledku dnešní stávky logicky dojde. Konkrétně je zde například zmíněno, že na ČT1 ani ČT24 nebudou vysílány večerní Události, na ČT Art přijdou diváci o oblíbené Udílosti v kultuře a na programu ČT Sport budou místo některých původně plánovaných pořadů vysílány záznamy sportovních přenosů a výběr z archivu ČT.
Nejbolestnější určitě bude absence hlavního zpravodajského pořadu Události. Samozřejmě, že čerstvé zprávy o dění doma i ve světě si dnes každý může bez problémů vyhledat i na internetu. Ale tam (možná s výjimkou internetového deníku Forum 24) rozhodně člověk nemá záruku toho, že se důležité informace dozví pravdivě a nezkresleně. Což je v době stále rostoucích hybridních hrozeb ze strany Ruska a nezodpovědné politiky naší populistické vlády obzvlášť nebezpečné.
Co se pak týká omezení programu na ČT Sport, který jakožto sportovní fanoušek sleduji obzvlášť často, jsem rád, že z původní programového nabídky nevypadl záznam ze sobotního druholigového zápasu mezi Příbramí a Táborskem (viz odkaz na dnešní programovou nabídku ČT) , na který se jistě všichni fotbaloví „fajnšmekři“ těší a mnozí jej jistě upřednostní před sledováním úterních zápasů Ligy mistrů na programech Nova Sport. Navíc ještě před tímto fotbalovým zápasem nabídne ČT Sport archivní záznam z památného hokejového zápasu mezi ČSSR a SSSR na olympiádě v roce 1968 v Grenoble (jenom mám malinko obavu, aby z toho někteří mladší sportovní příznivci nevyvodili mylný závěr, že proti Rusům by bylo dobré hrát hokej i dnes).
A konečně, co se týká nevysílání pořadu Události v kultuře, ten až tak často nesleduji. Ale v den stávky zaměstnanců ČT a ČRo by dost možná bylo zajímavé poslechnout si, co by Babišovi, Klempířovi a některým dalším politikům s totalitními sklony svým typicky slušným způsobem vzkázaly umělecké celebrity jako například Jan Hřebejk, Miroslav Etzler nebo Eva Holubová.
Ale ten den to snad já i miliony dalších pravidelně spokojených diváků České televize vydržíme a ve zdraví přežijeme...
Josef Nožička
Šok z návratu ruských hokejistů
Byť k návratu ruských sportovců na různé světové a evropské šampionáty již začalo postupně docházet během letošního roku, přece jen asi málokdo čekal, že k něčemu takovému dojde i v případě hokeje jakožto kolektivního sportu.
Josef Nožička
Ne úplně státnický, ale moudrý projev
S názorem, že se dnes ve spojení s aktuálními konflikty na Ukrajině i na Blízkém východě velmi málo používá slovo mír, a dokonce se tohle slovo stalo takřka opovrhovaným, souhlasím bezezbytku.
Josef Nožička
O špatné paměti některých opozičních politiků
Politikům ze současné parlamentní opozice jednání „pod rouškou tmy“ obvykle nevadí, mají-li zrovna ve Sněmovně většinu.
Josef Nožička
Chtějí zaměstnanci ČT rozhodovat o tom, kdo v „jejich“ televizi může vystoupit?
Pořad Rozpleteno, který byl na prvním programu České televize odvysílán 20. 10., vyvolal mezi zaměstnanci veřejnoprávního média velkou bouři.
Josef Nožička
Už je to tady: na nepokojích ve Francii se podílejí ruští trollové
Za násilnými protesty ve francouzských městech stojí velmi pravděpodobně zcela jiné věci než působení ruských internetových trollů.
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
Ústecký kraj plánuje poptávkovou dopravu a častější spoje
Poptávkovou dopravu a častější spoje na vytížených trasách plánuje v příštích pěti letech Ústecký...
Rozšíření cyklostezky z Chrudimi do Slatiňan by mohlo stát 40 milionů korun
Uvažované rozšíření cyklostezky z Chrudimi do Slatiňan by mohlo stát 40 milionů korun i více....
Rýma a kašel jsou zpět. Nepodceňujte podzimní virózy, nachlazení může zkomplikovat život
Virové infekce trápí dospělé i děti. Zpravidla trvá jejich vyléčení pár dní, ale pozor na...
Praha boduje u cestovatelek. Patří mezi nejlepší města pro sólo rande
Zabalit kufry a vyrazit do světa jen sama se sebou. Trend takzvaných sólo rande u žen celosvětově...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 1847
- Celková karma 31,03
- Průměrná čtenost 3064x