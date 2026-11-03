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Jak přežít den bez plnohodnotného vysílání České televize?

Josef Nožička
Jak jistě zaregistrovali všichni lidé nejenom u nás, ale i v celém demokratickém světě, pracovníci České televize i Českého rozhlasu dnes vyhlásili prostřednictvím iniciativy Veřejnoprávně celodenní stávku.

K tomuto kroku byli přitom donuceni zcela nezodpovědným a podlým činem Babišovy vlády, která pod trapnou záminkou plnění svých předvolebních slibů ohledně zrušení koncesionářských poplatků chce ovládnout veřejnoprávní média. Tedy takřka poslední média v této zemi, která informují své diváky za všech okolností objektivně, pravdivě a vyváženě.

Samozřejmě, že pevně věřím tomu, že něco takového se někdejšímu agentovi StB a soudně prokázanému podvodníkovi s evropskými dotacemi nepodaří. Podpora širové veřejnosti, jaké se pracovníkům ČT a ČRo dostává z řad umělců, sportovců, studentů a především politiků ze stran demokratické opozice, je totiž obrovská. Nemluvě o spolku Milion chvilek pro demokracii, díky jehož iniciativě bude 15. listopadu praskat ve švech i pražská Letná.

Jenže jak dnešní den přežiju bez plnohodnotného vysílání České televize? Tuto otázku si nejspíš dnes kladou i miliony dalších příznivců veřejnoprávních médií, kteří jsou s jejich programovou nabídkou nadmíru spokojeni a koncesionářské poplatky by jakožto projev vděku rádi ještě navýšili. Jak jsem se totiž včera dočetl na webových stránkách České televize, k jistému omezení skvělé programové nabídky v důsledku dnešní stávky logicky dojde. Konkrétně je zde například zmíněno, že na ČT1 ani ČT24 nebudou vysílány večerní Události, na ČT Art přijdou diváci o oblíbené Udílosti v kultuře a na programu ČT Sport budou místo některých původně plánovaných pořadů vysílány záznamy sportovních přenosů a výběr z archivu ČT.

Nejbolestnější určitě bude absence hlavního zpravodajského pořadu Události. Samozřejmě, že čerstvé zprávy o dění doma i ve světě si dnes každý může bez problémů vyhledat i na internetu. Ale tam (možná s výjimkou internetového deníku Forum 24) rozhodně člověk nemá záruku toho, že se důležité informace dozví pravdivě a nezkresleně. Což je v době stále rostoucích hybridních hrozeb ze strany Ruska a nezodpovědné politiky naší populistické vlády obzvlášť nebezpečné.

Co se pak týká omezení programu na ČT Sport, který jakožto sportovní fanoušek sleduji obzvlášť často, jsem rád, že z původní programového nabídky nevypadl záznam ze sobotního druholigového zápasu mezi Příbramí a Táborskem (viz odkaz na dnešní programovou nabídku ČT) , na který se jistě všichni fotbaloví „fajnšmekři“ těší a mnozí jej jistě upřednostní před sledováním úterních zápasů Ligy mistrů na programech Nova Sport. Navíc ještě před tímto fotbalovým zápasem nabídne ČT Sport archivní záznam z památného hokejového zápasu mezi ČSSR a SSSR na olympiádě v roce 1968 v Grenoble (jenom mám malinko obavu, aby z toho někteří mladší sportovní příznivci nevyvodili mylný závěr, že proti Rusům by bylo dobré hrát hokej i dnes).

A konečně, co se týká nevysílání pořadu Události v kultuře, ten až tak často nesleduji. Ale v den stávky zaměstnanců ČT a ČRo by dost možná bylo zajímavé poslechnout si, co by Babišovi, Klempířovi a některým dalším politikům s totalitními sklony svým typicky slušným způsobem vzkázaly umělecké celebrity jako například Jan Hřebejk, Miroslav Etzler nebo Eva Holubová.

Ale ten den to snad já i miliony dalších pravidelně spokojených diváků České televize vydržíme a ve zdraví přežijeme...

Autor: Josef Nožička | úterý 3.11.2026 8:10 | karma článku: 22,94 | přečteno: 271x
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Josef Nožička

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Píši hlavně o politice, školství a sportu. 

 

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