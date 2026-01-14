Jak přežít Babišovu vládu? Nápad Pirátů ukazuje, že to bude opravdu těžké...
Všichni demokraticky smýšlející lidé, kterých se při loňských sněmovních volbách bohužel nenašla nadpoloviční většina, mají oprávněné obavy, co naši zemi v příštích čtyřech letech čeká. Vždyť kdo by měl radost z toho, že Česká republika bude směřovat na východ, což se jasně ukázalo už tím, když první zahraniční návštěva nového předsedy Sněmovny Okamury i premiéra Babiše vedla na Slovensko. Tedy do země, jejíž premiér je oprávněně považován za jednoho z největších Putinových lokajů, kterým většina západoevropských státníků už dlouhou dobu pohrdá.
A i další kroky nově vzniklé vlády populistů a extremistů, jako například zrušení pro správné smýšlení občanů klíčového Odboru strategické komunikace, záměr zrušit koncesionářské poplatky u objektivně a pravdivě informujících veřejnoprávních médií či odmítnutí pro záchranu planety tak potřebného systému emisních povolenek opravdu nevěští nic dobrého.
Kam náš stát bude následující čtyři roky směřovat, názorně ukázali při včerejším sněmovním jednání poslanci, zvolení za Pirátskou stranu. Na poslanecké schůzi, jejíž součástí bude i hlasování o důvěře populistické Babišovy vlády, chodili Zdeněk Hřib, Ivan Bartoš či Olga Richterová k řečnickému pultu pozpátku (viz odkaz zde). Předseda Pirátů Zdeněk Hřib tento pozoruhodný nápad vysvětlil slovy: „My tím chceme upozornit na to, že další Babišova vláda nás všechny bude táhnout zpátky, zpátky na východ, zpátky do doby bující korupce, zpátky do doby klientelismu. Vláda opřená o populisty a extremisty strhává nás všechny, i ty, kteří by konečně chtěli vyrazit kupředu.“
Možná si někteří lidé říkali, že takový nápad by se spíše hodil jako zábava pro děti ve druhé či třetí třídě základní školy na školním výletě, a na parlamentní půdě je něco takového přece jen trochu nedůstojné. Ale na druhé straně buďme rádi, že pirátští poslanci nevyjádřili svůj pesimismus z toho, co naši zemi čeká, třeba tak, že by při cestě k řečnickému pultu lezli po čtyřech a štěkali či mňoukali. A pokud u toho couvání zůstane jen v prostorách Sněmovny a některé pirátské poslankyně ho nebudou aplikovat například i při jízdě po dálnici, až se budou ze sněmovní schůze vracet domů na Moravu, tak to nebude žádná velká katastrofa.
Ostatně, na naší parlamentní půdě už v minulosti padaly i „flákance“ nebo se zde hrálo na kytaru. Takže pokud to chození pozpátku vidí pirátští poslanci jako recept, jak zde přežít čtyři roky Babišovy hrůzovlády, tak je potřeba mít pro představitele jediné nekorupční parlamentní strany pochopení.
Josef Nožička
Kontroverzní slavení Sabalenkové? Asi jsem na rozdíl od redaktora iDnes viděl jiný přenos
Po finálovém zápase mezi Běloruskou Sabalenkovou a Ukrajinkou Kosťukovou řešili mnozí čeští novináři místo sportovní stránky více to, co se dělo při skončení zápasu a při následném slavnostním ceremoniálu.
Josef Nožička
Když se muslimská země bojí islámského radikalismu v západní Evropě
Spojené arabské emiráty přestanou kvůli obavám z islámského radikalismu financovat studentům ze své země pobyt na univerzitách ve Velké Británii.
Josef Nožička
Jak Macinka zařídil Turkovo jmenování ministrem
Jelikož uvnitř strany Motoristé sobě začala narůstat nervozita ohledně toho, zda Filip Turek bude ministrem životního prostředí jmenován, předsedovi Macinkovi nezbylo, než vymyslet ďábelský plán...
Josef Nožička
Vláda ruší „Foltýnův odbor“. Přežijeme to?
Na včerejší vládní tiskové konferenci bylo oficiálně oznámeno, že na Úřadu vlády se ruší odbor strategické komunikace státu, kterému se občas přezdívalo „Foltýnův odbor“.
Josef Nožička
Jak předsedu Pirátů rozčílil projev, který neviděl
Když už měl včera Zdeněk Hřib potřebu sdělovat světu, že projevy Okamury ani Babiše neviděl, tak je potom velmi zvláštní, co dnes na svém facebookovém profilu napsal.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Kauza Bereta míří k Nejvyššímu soudu, dovolání zatím podali čtyři odsouzení
Kauza Bereta míří k Nejvyššímu soudu. Dovolání zatím podali čtyři z pěti odsouzených za vynášení...
VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Tisková konference ke strategickému partnerství AKESO a FTVS UK
Historicky cenná vodárna se dočká obnovy, město do ní investuje 180 milionů
Záměr zahájit rekonstrukci objektu, kde v minulosti fungovala Puech-Chabalova filtrace vody,...
Budějovice zažily rekordní adventní trhy. A zvažují jejich rozšíření
Dřevěné chaloupky, které lemovaly českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. pomalu mizí, z...
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 1761
- Celková karma 35,28
- Průměrná čtenost 3148x