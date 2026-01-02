Jak předsedu Pirátů rozčílil projev, který neviděl
Jak ti, co sledují politické dění, asi zaregistrovali, na Nový rok přednesli své projevy prezident republiky Petr Pavel, premiér Andrej Babiš i předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Zatímco prezidentův projev byl vysílán hned na několika televizních stanicích včetně veřejnoprávní České televize, Andrej Babiš i Tomio Okamura sdíleli své projevy na sociálních sítích.
Jelikož jsem Nový rok strávil lyžováním s přáteli na horách, všechny tři projevy jsem si zpětně pustil až dnes, abych si o nich udělal svůj vlastní názor a eventuálně se k některým z nich vyjádřil v mém blogu. Nejsem totiž až takový „moralista“, jakým je například předseda Pirátské strany a bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib, který na adresa českého premiéra i předsedy Poslanecké sněmovny včera napsal: „Novoroční projevy by měl pronášet někdo s morálním kreditem. Jejich projevy jsem neviděl, a pokud v nich neříkají, že se chtějí nechat vydat k trestnímu stíhání, tak nevidím ani důvod, proč se na to koukat,“ (viz odkaz zde).
Samozřejmě, že k morálnímu kreditu Babiše i Okamury může mít řada lidí výhrady. Ale zrovna tak má dle všeho část občanů jisté výhrady k morálnímu kreditu prezidenta Petra Pavla, který byl v letech 1985-1989 členem KSČ (navíc i předsedou základní organizace) a ve svém životopise z té doby například schvaloval sovětskou okupaci naší země v roce 1968. A mnohé „vady na kráse“ z hlediska morálního kreditu bychom našli i u některých politiků z řad předchozí vládní koalice, jejíž spoučástí byli i samotní Piráti (až do vyhazovu jejich tehdejšího předsedy Ivana Bartoše z vlády na podzim 2024).
Zdeněk Hřib by si měl uvědomit, že tak, jako byl i přes jisté škraloupy ve své minulosti Petr Pavel demokraticky zvolen prezidentem České republiky, také současný předseda vlády i současný předseda dolní parlamentní komory získali svou funkci na základě demokratických sněmovních voleb, konaných v říjnu loňského roku. A s jejich výsledky se již smířit, byť samozřejmě chápu, že jelikož Piráti nedostali v nově zvoleném parlamentu ani post místopředy PS, ani předsedy některého ze sněmovních výborů, musí taková skutečnost jejich představitele docela dost bolet.
Samozřejmě, že ani předseda parlamentní strany nemá povinnost sledovat novoroční projev jakéhokoliv politika. Ale když už měl včera Zdeněk Hřib potřebu sdělovat světu, že projevy Okamury ani Babiše neviděl, tak je potom velmi zvláštní, když dnes na svém facebookovém profilu napsal:
Tak se tedy ptám: Je opravdu současný předseda Pirátské strany takový jasnovidec, když ví, že Okamura pronesl projev plný nenávisti a proruských narativů, a přitom jeho projev neviděl ani neslyšel? Nebo včera pan Hřib lhal, když tvrdil, že kvůli morálním zásadám Okamurův projev neviděl? (Že ve svém příspěvku na síti má pravopisné chyby, když tam místo „předsedy Poslanecké sněmovny“ napsal „Předsedy poslanecké sněmovny“, je už jen taková pomyslná „třešnička na dortu“).
Co se týká mého názoru na projevy, které pan Hřib údajně neslyšel: Tomio Okamura to ve svém projevu některými výroky dost „přesolil“, ovšem výzvy k jeho odvolání považuji za přehnané i naivní (viz odkaz zde). Projev Andreje Babiše mi pak přišel docela dobrý, přičemž oceňuji zejména jeho slova o tom, že chce sjednocovat rozdělenou zemi (byť něco takového bude nepochybně velmi složité).
Josef Nožička
