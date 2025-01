Jak ministr Rakušan trapně zneužil Mezinárodní den obětí holocaustu

Vít Rakušan by si měl uvědomit, že je vládním politikem, jehož příspěvky na sociálních sítí by měly mít trochu vyšší úroveň než příspěvky nějakého Franty Nováka z Horní Dolní.

Včera jsme si připomenuli Mezinárodní den památek obětí holocaustu, jehož datum nebylo Organizací spojených národů zvoleno náhodně. Dne 27. ledna totiž došlo k osvobození koncentračního tábora Osvětim vojsky Rudé armády. Osvobození se tehdy dožilo zhruba 7000 vězňů, předtím však v plynových komorách tohoto největšího nacistického koncentračního tábora našlo dle odhadů historiků smrt kolem 1,4 milionu lidí, mezi nimiž byli převážně Židé.

Při příležitosti 80. výročí této události, která by neměla být nikdy zapomenuta, se proto v prostorách smutně známého místa v Polsku konal pietní akt, kterého se zúčastnili mnozí evropští státníci, jako například anglický král Karel III., francouzský prezident Macron nebo dosluhující německý kancléř Scholz. Za Českou republiku byl přítomen prezident Petr Pavel. Řada jiných politiků si pak připomenula včerejší památný den například tiskovým prohlášením nebo příspěvkem na sociální síti. Nikdy by mě ovšem nenapadlo, že to někdo učiní tak trapným způsobem jako jeden z ministrů Fialovy vlády.

Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan totiž ke včerejšímu dni obětí holocaustu na síti X mimo jiné napsal: „Ti, kdo dneska provokují zdviženou pravicí, ať už řídí diesel, nebo elektromobil, relativizují jednu z nejotřesnějších kapitol lidských dějin. Je to nebezpečné a hloupé. A krajně neuctivé právě k těm, jejichž památku si dnes připomínáme.“ Pod text příspěvku pak připojil koláž italského umělce Castalda, na které je k vidění se zdviženou pravicí jak Adolf Hitler, tak i miliardář a mimo jiné majitel sítě X Elon Musk (viz odkaz zde).

Ze strany italského umělce šlo samozřejmě o zjevnou narážku na to, že při inauguraci Donalda Truumpa jeho hlavní podporovatel Elon Musk, který má v Trumpově týmu vést „ministerstvo efektivity“, v jednom momentě zvedl vysoko svou pravici, což si někteří lidé vyložili jako napodobování pozdravu nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Jiní, jako například známý specialista na extremismus Miroslav Mareš, v tom spíše viděli cílené provokování, které mělo vyvolat debatu s nejasným výsledkem (viz odkaz zde).

Věcí jednou je, že člověk v Muskově postavení by si takové výstřelky a jejich možné důsledky měl předem dobře rozmyslet. Věcí druhou však je, pokud vládní politik zneužije Mezinárodního dne obětí holocaustu k tomu, aby se populistickým způsobem strefoval do politiků, které moc nemusí, případně jde o jeho možné politické konkurenty. Je totiž zřejmé, že narážka „ať už řídí diesel, nebo elektromobil“ je mířena nejenom na Muska , ale i na českého europoslance a předsedu strany Motoristé Filipa Turka, který byl nedávno rovněž obviňován z hajlování na jedné staré fotografii.

Vít Rakušan by si měl uvědomit, že je vládním politikem, jehož příspěvky sleduje na sociálních sítích mnohonásobně víc lidí než příspěvky nějakého Franty Nováka z Horní Dolní. Proto by měl být velmi opatrný na to, když člena týmu amerického prezidenta vystavenou koláží přirovnává k Adolfu Hitlerovi, a ještě tak navíc činí v den památky holocaustu, neboť i něco takového je hloupé a neuctivé k jeho obětem. Paradoxní přitom je, že autor této koláže Eduardo Castaldo je některýmim lidmi považován za antisemitského, neboť v minulosti například vytvořil koláž, na níž byl vedle Hitlera zobrazen izraelský premiér Benjamin Netanjahu.