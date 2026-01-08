Jak Macinka zařídil Turkovo jmenování ministrem
Jak ti, co sledují politické dění, vědí, premiér Andrej Babiš ani při včerejším obědě na Hradě nepřesvědčil prezidenta Petra Pavla, aby změnil svůj názor a Filipa Turka ministrem životního prostředí jmenoval. Nepomohlo k tomu ani chutné menu o třech chodech, pan prezident opět ukázal svou zásadovost a obměkčit se nenechal.
Poslanecký klub Motoristů včera vyjádřil nad rozhodnutím hlavy státu znepokojení, předseda strany Petr Macinka i samotný Filip Turek zopakovali svá vyjádření, že vznikající kabinet není vládou Petra Pavla, nýbrž vládou Andreje Babiše, a tak by prezident neměl se jmenováním jejich nominanta otálet. Nicméně Petr Pavel dle všeho svůj zásadový postoj měnit nehodlá, Andrej Babiš se k podání kompetenční žaloby nemá, a tak uvnitř strany Motoristé sobě začala narůstat nervozita ohledně toho, jak to se jmenováním jejich ikony i s celým vládním kabinetem dopadne (viz odkaz zde). Proto Petrovi Macinkovi nezbylo, než vymyslet ďábelský plán…
Petr Macinka vytočil jedno pozdní odpoledne tajné číslo na amerického prezidenta. Po chvilce netrpělivého čekání se mu na druhém konci ozval známý hlas.
Trump: „Zdravím, mistr Macinka, copak máte na srdci?“
Macinka: „Zdravím, pane Donalde, chci Vám především vyjádřit velký obdiv nad tím, jak bravurně Vaše jednotky zvládly ten zásah ve Venezuele. Ten rychlý únos tamního levičáckého prezidenta i s manželkou, to je něco, co vejde do dějin!“
Trump: „Také si myslím a doufám, že teď už mi tu Nobelovku konečně dají! Zvlášť, když po Venezuele bude následovat Grónsko, a potom možná i Kanada…“
Macinka (chvilku se zarazí): „Víte, pane Donalde, já Vám právě chci navrhnout jiný plán. My v České republice máme momentálně prezidenta, který je rovněž bývalý komunista (a jeho choť také). Ten, co Vás kdysi označil za odpudivou lidskou bytost! Navíc teď brzdí naše plány, když nechce jmenovat ministrem Filipa Turka. To je ten elegantní blonďák, který byl se mnou na Vaší loňské inauguraci.“
Trump (rovněž se chvíli zarazí): „No uvidíme, mistr Macinka, já to důsledně proberu s mými poradci a když tak dám vědět…“.
Druhý den se koná schůzka v pracovně Bílého domu.
Trump: „Vážení, přehodnotil jsem naše priority. Grónsko ještě chvíli počká, první přijde na řadu Česká republika a únos jejich prezidenta.“
vicepremiér Vance: „Donalde, jsi si jist, že děláš dobře? V té České republice sice mají výborné pivo a dobré hokejisty, ale jinak ji ze strategického hlediska jako moc důležitou nevidím.“
Trump: „Já jsem si to prvně myslel také. Ale když jsem včera zatelefonoval svým někdejším příbuzným do Zlína, tak mi prozradili, že tam jsou někde na jižní Moravě ropná naleziště!“
P. S. Pro jistotu dodávám, že celý příběh je samozřejmě smyšlený a pevně doufám, že americký prezident ani žádný jiný světový státník nápad zabrat Českou republiku nedostane.
Josef Nožička
Vláda ruší „Foltýnův odbor“. Přežijeme to?
Na včerejší vládní tiskové konferenci bylo oficiálně oznámeno, že na Úřadu vlády se ruší odbor strategické komunikace státu, kterému se občas přezdívalo „Foltýnův odbor“.
Josef Nožička
Jak předsedu Pirátů rozčílil projev, který neviděl
Když už měl včera Zdeněk Hřib potřebu sdělovat světu, že projevy Okamury ani Babiše neviděl, tak je potom velmi zvláštní, co dnes na svém facebookovém profilu napsal.
Josef Nožička
Tenisový souboj pohlaví? Byť je terčem kritiky, svůj účel splnil
V neděli se uskutečnil v Dubaji dlouho očekávaný tenisový zápas mezi běloruskou hráčkou Arynou Sabalenkovou a australským tenistou Nickem Kyrgiosem.
Josef Nožička
Co bychom asi slyšeli ve vánočním projevu premiéra Fialy (pokud by volby dopadly jinak)?
Můj dnešní blog je pomyslným vánočním dárkem pro ty čtenáře, kterým bude letošní vánoční poselství Petra Fialy chybět.
Josef Nožička
Když politici neumějí prohrávat
Zatímco předání premiérského žezla i jednotlivých ministerských resortů proběhlo důstojným způsobem, o komentářích některých politiků ze stran končící vládní koalice se to úplně říci nedá.
