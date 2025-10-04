I blamáž s eDoklady je vizitkou odcházející Fialovy vlády
Snad nejvíce emočně vypjaté volby do Poslanecké sněmovny jsou za námi. V době, kdy píšu tento blog, je sečteno 99,9 % volebních okrsků a je jasné, že jejich vítězem je hnutí ANO, jehož volební zisk činí zhruba 34,6 % hlasů. Společně s dalším dosavadním opozičním uskupením SPD a stranou Motoristé sobě, která se do parlamentu dostala vůbec poprvé, dá ANO dohromady vcelku pohodlnou většinu 107 či 108 poslanců. Je tedy zároveň jasné i to, že dosavadní vládní koalice ve Strakově akademii končí.
Spolu a STAN totiž mají dohromady pouze 74 mandátů, a i když Piráti, kteří přibližně před rokem z vládní koalice odešli, projevili před volbami odhodlání spolupracovat (v zájmu uchování demokracie a nesměřování naší země na východ) se zbytkem koalice znovu, ani doplnění jejich 18 poslanců k nadpoloviční většině zdaleka stačit nebude. A i když se říká, že v politice není možné vyloučit téměř nic, považuji za velmi málo pravděpodobné, že by se například Motoristé přidali na stranu končící koalice, nebo že by Andrej Babiš i přes mnohokrát vyřčená ujištění přece jen utvořil budoucí vládní koalici s ODS nebo STAN.
I když většina příznivců končícího Fialova kabinetu asi bude výsledkem dnešních voleb zklamána, myslím si, že s ohledem na to, jak se koalice Spolu, STAN a Pirátů za uplynulé čtyři roky předvedla, byli na ni voliči ještě velmi hodní. Tím neříkám, že se jí nepodařilo vůbec nic, jistě by se našly věci, za které by pochvalu zasloužila. Konkrétně bych uvedl například otevření zhruba 200 kilometrů nové dálniční sítě nebo v oblasti školství například systém digitalizace přijímacího řízení na střední školy (dnes již bývalý ředitel Cermatu Miroslav Krejčí, který se o něj nejvíce zasloužil, nicméně kandidoval letos do Sněmovny v barvách Motoristů...).
Těch věcí, které se končící vládní koalici nepovedly, nebo byly v přímém rozporu s jejím programovým prohlášením, však bylo mnohem víc. Ať už šlo o nesplněné sliby ohledně nezvyšování daní nebo růstu platů učitelů na 130 % průměrné hrubé mzdy, případně její někdejší odhodlání bojovat s korupcí či vrátit do české politiky slušnost. Kauza Dozimetr v souvislosti s hnutím STAN nebo nedávná bicoinová kauza ve spojení s ODS mluví myslím v tomhle směru za vše.
Jednou z věcí, kterou se představitelé končící vládní koalice rádi chválili, bylo zprovoznění systému eDoklady od ledna roku 2024, který spočívá v možnosti občanů prokazovat svou totožnost digitálně pomocí mobilní aplikace. Shodou okolností u právě skončených voleb měli mít lidé poprvé možnost prokázat svou totožnost před volební komisí pomocí elektronického dokladu v mobilu. Jenže, jak asi všichni, kdo sledovali během včerejška či dneška zpravodajské dění (viz například odkaz zde), vědí, realita byla nakonec jiná a ti majitelé eDokladů, kteří chtěli odvolit, se museli vrátit domů pro občanský průkaz ve fyzické podobě...
Rakušanových 101 demokratů
Kdo má rád komedie či tragikomedie, ten si jistě při sledování včerejší Superdebaty v České televizi přišel na své.
„Žaloba pro demokracii“ skončila u Ústavního soudu fiaskem
Zřejmě nejsledovanější událostí na domácí politické scéně bylo včerejší jednání Ústavního soudu ve věci takzvaných nepřiznaných koalic hnutí SPD a Stačilo! pro letošní sněmovní volby.
Hlavní líčení v kauze Dozimetr mělo v zájmu zachování demokracie v naší zemi počkat
U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo včera, tedy pouhých 11 dní před volbami, v nichž půjde opravdu o všechno, projednávání bezvýznamné kauzy Dozimetr.
Když Rakušan jezdí demonstrovat na Slovensko
Je v pořádku, když se protivládních demonstrací v cizí zemi zúčastňuje český vicepremiér a ministr vnitra? Byť jako „soukromá osoba“?
Ještě, že redaktor Wollner již v České televizi není…
Touží snad lidé jako Marek Wollner po tom, aby se veřejnoprávní televize rozsahem své politické propagace vrátila do normalizační doby?
