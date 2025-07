Hrozí letos naší zemi ovlivnění či zmanipulování voleb? Pokud ano, tak kým?

Je zarážející, že podle výsledků jednoho z průzkumů se většina české veřejnosti obává, že volby zmanipuluje spíše domácí politická reprezentace než cizí mocnost.

Do sněmovních voleb, které naši zemi čekají začátkem října, zbývají již jen něco málo přes dva měsíce. Proto i přes stávající „okurkovou sezónu“ téměř všechny kandidující strany či politická uskupení nepolevují ve volební kampani. V médiích i na sociálních sítích pak probíhají vášnivé debaty nejenom ohledně toho, kdo po říjnových volbách sestaví vládní koalici, ale i to, zda letošní volby proběhnou regulérně a nebudou někým ovlivněné či zmanipulované. Názory na to, kým a jakým způsobem, se přitom napříč českou společností líší...

Nedávno byly v médiích (viz například zde) zveřejněny výsledky průzkumu Středoevropské observatoře digitálních médií. A dle nich se největší počet respondentů, konkrétně 42 %, obává ovlivnění voleb ze strany Ruska. Ovšem o pouhé procent míň, tedy 41 %, je podle tohoto průzkumu těch, kteří se obávají ovlivnění českých parlamentních voleb ze strany Ervropské unie. 29 % respondentů se pak v souvislosti s parlamentními volbami obává vměšování ze strany USA, 26 % ze strany Číny...

Obavy ohledně vměšování či ovlivňování voleb Ruskem nejsou ničím novým, Putinovo Rusko je podezíráno z takových „aktivit“ nejenom u nás již řadu let. Nebylo proto ničím překvapivým, když již v lednu letošního roku varoval veřejnost šéf BIS Michal Koudelka ohledně toho, že Česká republika patří mezi státy, na které Moskva prioritně cílí (viz odkaz zde). Ovšem obavy ohledně toho, že by se na ovlivňování či vměšování voleb mohly podílet i vrcholné bruselské orgány, je přece jen něco, s čím jsme se před dřívějšími volbami u významnější části občanů nesetkávali.

Dle mého názoru k takovým obavám přispěly na konci loňského roku zrušené a letos v květnu opakované prezidentské volby v Rumunsku. Pro ty, co politiku příliš nesledují, v kostce připomenu, co se v této východoevopské zemi, která je členem EU i NATO, odehrálo. Vítězem prvního kola se stal krajně pravicový a euroskeptický kandidát Calin Georgescu, jeho radost z vítězství však neměla dlouhého trvání. Rumunský ústavní soud totiž několik dnů před začátkem druhého kola výsledky voleb anuloval s odůvodněním, že dokumenty zpravodajských služeb poukázaly na zasahování Ruska do volební kampaně a propagování Georgesca (viz odkaz zde). Zásahy Ruska do rumunské volební kampaně přitom měly spočívat v tom, že se těsně před volbami objevila na sociální síti TikTok spousta falešných účtů, podporujících kandidáta, označovaného médii jakožto proruského.

Není divu, že tohle kontroverzní rozhodnutí rumunského ústavního soudu i následný zákaz kandidatury Georgesca v opakovaných volbách vyvolalo řadu kritiky i protesty občanů v rumunských ulicích. Jak už jsem tehdy napsal v příslušném blogu, šíření nepravdivých informací na TikToku či přes jiné sítě samozřejmě některé voliče při jejich rozhodování, komu dají svůj hlas, ovlivnit mohlo, ovšem v dnešním digitálním světě lze těžko zabránit tomu, aby se tak v kterékoliv zemi stávalo. Ostatně, i americký viceprezident J. D. Vance na únorové konferenci v Mnichově prohlásil, že rumunské volby byly zrušeny „na základě nepřesvědčivých podezření zpravodajské služby a enormního tlaku evropských zemí“.

Podle výsledků květnového průzkumu, které si nechalo udělat ministerstvo vnitra ve spolupráci s ageturou STEM, si nicméně většina české veřejnosti myslí, že sněmovní volby ovlivní spíše domácí politická reprezentace než cizí mocnost (viz odkaz zde). Konkrétně, 54 % respondentů se obává jejich zmanipulování současnou vládou, zatímco zasahování do voleb ze strany Ruska „jen“ 39 % respondentů. A byť někteří „provládní“ novináři či samotní členové vlády svádějí tento výsledek na neúměrné strašení či dezinformování občanů ze strany opozice, dobrým vysvědčením něco takového pro současnou vládní koalici opravdu není...

Já sám nicméně věřím tomu, že byť volební kampaň ze strany vládních i opozičních stran úplně férová nejspíš nebude, k žádnému falšování či manipulování volebních výsledků nedojde, a ani čeští ústavní soudci případně nebudou tak aktivističtí jako jejich rumunští kolegové. A ať už volby dopadnou jakkoliv, k žádnému ohrožení demokracie či uličním násilnostem kvůli jejich výsledkům v naší zemi nedojde.