Hlavní líčení v kauze Dozimetr mělo v zájmu zachování demokracie v naší zemi počkat
Je česká justice skutečně nezávislá a jde jí v první řadě o pokračování demokratického vývoje v naší zemi i po říjnových sněmovních volbách? Přiznám se, že o tom začínám mít s ohledem na vývoj nejvíce sledovaných soudních kauz určité pochybnosti...
V zájmu zachování demokracie v naší zemi by totiž bylo nanejvýš žádoucí, aby Městský soud v Praze co nejrychleji rozsoudil kauzu Čapí hnízdo a předsedu hnutí ANO, který chce prokazatelně táhnout naši zemi směrem na východ a udělat z ní totalitní stát, poslal na co nejdelší dobu do vězení. Vždyť tohoto podvodníka nejenom s evropskými dotacemi již uznal v červnu vinným Vrchní soud, a tak jistě nejenom já nerozumím tomu, proč to soudce Šott opět zdržuje a připouští možnost, že se mohou v kauze objevit nové důkazy. Každý demokraticky smýšlející člověk, sledující politické dění, přece ví, že pokud by se snad objevili noví svědci, tak by zcela jistě byli podplaceni Andrejem Babišem.
Zrovna tak nerozumím tomu, proč krajské soudy už dávno nerozhodly o tom, že dezolátní uskupení Stačilo! a stejně tak i SPD účelově spojené s Trikolórou a dalšími pochybnými subjekty jsou koalice, a neztížily jim tak povinným ziskem 11 % hlasů cestu do Poslanecké sněmovny. Zlé jazyky sice tvrdí, že Pirátská strana zrovna tak vytvořila účelovou koalici se Zelenými, ale v těchto případech přece jde o pokrokové progesivistické strany, takže je nanejvýš potřebné, aby se i přes drobné škraloupy Pirátů v poslední době do Sněmovny dostaly, a napomohly tak k pokračování současné velmi úspěšné vládní koalice. Snad váhavý postoj krajských soudů napraví jejich kolegové z Ústavního soudu...
Místo toho k mému výsostnému zklamání začalo včera u Obvodního soudu pro Prahu 9 hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tedy v uměle vyvolané kauze, kterou nafoukla probabišovská média a v roce 2022 přiměla k rezignaci jednoho z nejlepších ministrů školství v naší novodobé historii, Petra Gazdíka. A to jen proto, že se za ním v Suché Lozi párkrát zastavil obviněný podnikatel Redl, aby se ho poptal na úrodu švestek. A nyní by krvežíznivá opozice chtěla těsně před volbami zneužít tuto kauzu vůči některým dalším poctivým politikům z hnutí STAN. Především pak proti jeho předsedovi a potenciálnímu kandidátovi na premiéra Vítu Rakušanovi - jen proto, že kdysi přinesl svým dětem domů na hraní šifrované telefony.
Jak správně píše ve svém včerejším článku na stránkách Forum 24 jeden z našich mála objektivních novinářů Pavel Šafr, česká justice nám tímto připravila 11 dní před volbami, ve kterých tentokrát půjde vskutku o všechno, pochybný divadelní kus místo toho, aby všem demokraticky smýšlejícím voličům dopřála jiný divadelní kus - klíčové projednání kauzy Čapí hnízdo. Snad se nám tohle její pochybení nevymstí a nezpůsobí odklon naší země od demokratických proevropských hodnot do náruče Putinova Ruska.
Josef Nožička
