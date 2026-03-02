Exministr Lipavský si podal přihlášku na vysokou školu
Bývalý mininstr zahraničních věcí Jan Lipavský je jakožto opoziční politik nebývale aktivní na sociálních sítích. Kdo pravidelně sleduje například jeho facebookový profil, tak se o bývalém pirátském politikovi může dozvědět spoustu zajímavých informací, doložených příslušnou fotodokumentací. Například že onehdy jel do práce metrem, že má nový účes nebo že nedávno zhlédl v Národním divadle Wagnerovu operu Zlato Rýna. Mě však nejvíce zaujal jeho příspěvek z 28. února, ve kterém světu oznámil: „Podal jsem si přihlášku na VŠ.“
Přemýšlel jsem o tom, proč se pan Lipavský ve svých téměř 41 letech rozhodl doplnit si vysokoškolské vzdělání a možných důvodů mě napadlo hned několik. Jako první možnost mě napadlo to, že se bývalý ministr zahraničí nyní jakožto „obyčejný“ poslanec nudí a říká si, že práci v Poslanecké sněmovně souběžně s vysokoškolským studiem hravě zvládne.
Další možnost bych pak viděl v tom, že se Jan Lipavský jakožto „pouhý“ bakalář (bakalářský obor Teritoriální studia vystudoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze) připadá trochu nedoceněně v porovnání se všemi ostatními členy Poslaneckého klubu ODS, jehož je Lipavský jako nestraník členem. Když se totiž podíváme na seznam jeho členů na oficiálních stránkách Poslanecké sněmovny (viz okdkaz zde), tak tam kromě Jana Lipavského všichni nějaký „vyšší“ vysokoškolský titul u svého jména uvedný mají - nemá ho tam ještě uvedený předseda klubu Marek Benda, ale ten dle dostupných informací magisterský (a vzápětí i doktorský) titul na Západočeské univerzitě v Plzni získal.
Jako třetí možnost bych pak viděl to, že ač má Jan Lipavský za sebou čtyřleté působení na postu ministra zahraničních věcí (přičemž mnozí příznivci Fialovy vlády ho označovali za našeho nejlepšího ministra zahraničních věcí od dob Karla Schwarzenberga), sám cítí, že doplnění nějakých znalostí například v oboru politologie by pro něj mohlo být prospěšné.
Tuhle třetí možnost bych viděl jako nejpravděpodobnější. Opravdu totiž asi nejenom mně není úplně jasné, jak nějaký politik po desetiletém působení v moderní levicové straně (jak Pirátská strana sama sebe občas označuje) zjistí, že by mu mnohem více seděla pravicová ODS, která naopak bývá často označována svými politiky jakožto konzervativní strana. Jan Lipavský sice zatím členem ODS není, nicméně po svém odchodu z Pirátské strany v roce 2024 kandidoval v loňských sněmovních volbách na kandidátce koalice Spolu jakožto nestraník za ODS a podle vyjádření předsedy strany Martina Kupky vstup do ODS zvažuje (viz odkaz zde).
Přejme proto panu Lipavskému, aby byl k vysokoškolskému studiu přijat, úspěšně ho absolvoval a získané znalosti ve vysoké politice zdárně uplatnil.
Josef Nožička
Petr Pavel není prezidentem opozice, ale naopak vládní koalice
Ačkoliv se na internetových diskusích i v některých nesvobodných médiích rozšiřuje názor, že Petr Pavel je prezidentem současné opozice, není to pravda.
Josef Nožička
O setkání vyznavačů jediné správné politiky
Určitou energii do žil nalil vyznavačům jediné správné politiky až začátek letošního roku, kdy se náměstí mnoha českých i moravských obcí zaplnila velkým množstvím pokrokově smýšlejících lidí, kterým jde o skutečnou demokracii.
Josef Nožička
Podle četnosti zpráv jsem se domníval, že Rusové byli na olympiádě nejpočetnější výpravou
Byť nejpočetnější výpravu měly na dnes končící zimní olympiádě USA, dle četnosti zpráv v některých českých médiích mohl někdo nabýt dojmu, že největší zastoupení měli v Miláně a Cortině d’Ampezzo Rusové.
Josef Nožička
Navštíví Donald Trump olympijské hokejové finále?
Čtvrteční porada týmu amerického prezidenta, svolaná do Oválné pracovny Bílého domu, byla věnována probíhající zimní olympiádě.
Josef Nožička
Vyloučení ukrajinského sportovce: má pravdu Petr Pavel, nebo Martin Doktor?
Případ vyloučeného ukrajinského skeletonisty včera zastínil na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině veškerá sportovní dění.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?
Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...
V Novém Městě na Moravě mohou lidé hlasovat o tom, která socha ve městě přibude
V Novém Městě na Moravě na Žďársku mohou lidé tento měsíc hlasovat o tom, která ze tří soch od...
Mladí literáti se utkají ve 30. ročníku soutěže Příbram Hanuše Jelínka
Mladí autoři básní a prózy ve věku od 12 do 23 let se opět utkají v celostátní literární soutěži...
V Jablonci nad Nisou mohou bioodpad nově třídit obyvatelé na všech sídlištích
V Jablonci nad Nisou mohou bioodpad nově třídit obyvatelé na sídlištích. Hnědé nádoby o objemu 240...
Na Chomutovsku zastavila porucha trakčního vedení provoz vlaků
Porucha trakčního vedení dnes odpoledne zastavila provoz vlaků na vytížené trati ve stanici Kadaň -...
- Počet článků 1777
- Celková karma 33,55
- Průměrná čtenost 3133x