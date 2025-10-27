Dvanáct milionů na raketu Dana1 versus pět milionů na Světlo pro Světlušku
Když jsem v sobotu večer zaregistroval, že Česká televize vysílá na svém hlavním programu benefiční koncert Světlo pro Světlušku, kolem půl desáté jsem program ČT1 zapnul a na základě titulku, který běžel v dolní části obrazovky, jsem poslal dárcovskou DMS. Dělám to tak v případě této sbírky, pořádané na pomoc nevidomým, každoročně, stejně tak, jako pravidelně přispívám například na charitativní akci Pomozte dětem nebo na sbírku Bílá pastelka, kterou pravidelně organizuje jedna moje kolegyně u nás ve škole.
Na druhý den jsem se na webových stránkách Českého rozhlasu dočetl, že se během sobotního koncertu podařilo vybrat částku téměř 5 milionů korun, a dle slov jeho organizítorů jde o historicky nejvyšší částku, jaká byla při této akci vybrána. Taková zpráva jistě každého, kdo má srdce na správném místě, potěší. I já jsem rád, že jsem se, byť drobným dílem, mohl na této akci podílet, ovšem radost z toho, jaká celková částka byla pro nevidomé či zrakově těžce postižené osoby vybrána, ovšem z jistých důvodů jsem z dosaženého výsledku této akce mírně rozpačitý.
Jak jistě většina čtenářů v médiích zaregistrovala, v minulém týdnu proběhla při příležitosti rozloučení s naší přední vědkyní Danou Drábovou sbírka, kterou zorganizovala iniciatiova Dárek pro Putina. Při ní bylo za necelé dva dny vybráno 12,5 milionu na raketu s plochou drahou letu, která bude poskytnuta ukrajinské armádě a po zemřelé ředitelce Státního ústavu pro jadernou bezpečnost dostane název Dana1 (viz odkaz zde).
Ohlasy veřejnosti na tento počin jsou rozlišné. Někteří akci chválí a mluví v souvislosti s ní o příkladné solidaritě českých občanů s ukrajinským národem, čelícím již více než 3 roky ruské agresi. Jiní naopak kritizují to, že nejde o zbraň, která by měla primárně sloužit k obraně ukrajinského území, ale k zasažení civilních cílů na území Ruska. V ohlasech na tento počin jsem přitom zaznamenal i extrémní výroky, kdy například předseda strany PRO a čerstvě zvolený poslanec za SPD Jindřich Rajchl označil na svém facebookovém profilu ty, co na raketu Dana1 přispěli, za osoby s těžkou psychickou poruchou. Jiný nově zvolený poslanec za SPD, bývalý vysokoškolský děkan Miroslav Ševčík, dokonce doporučoval lidem, co přispěli, aby neuváděli své adresy a „pak se nedivili, co se jim třeba může stát“ (viz odkaz zde).
Rozhodně se nedomnívám, že by lidé, kteří na raketu Dana 1 přispěli ze svých peněz, potřebovali pomoc psychiatra, nebo dokonce v tomto smyslu porušovali zákony České republiky a mělo by jim tím pádem například hrozit trestní stíhání. Jsem nicméně toho názoru, že dávat peníze na osoby se zrakovým postižením, zdravotně jinak postižené osoby nebo na lidi, kteří se ne vlastní vinou ocitli v hmotné nouzi, je smyslupnější než dávat peníze na zbraň, která k ukončení války Ruska na Ukrajině asi sotva přispěje. Pomáhat napadené zemi je přitom samozřejmě v pořádku, ale způsob využití vybraných peněz pro tyto účely by se jistě mohl najít smysluplnější.
Josef Nožička
