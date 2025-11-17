Dva bývalí komunisté. Proč se dnes na Národní třídě jednomu tleská a na druhého se píská?
Oslavy 17. listopadu, jakožto svátku boje za svobodu a demokracii, jsou v naší zemi již řadu let poznamenané tím, že je určité skupiny lidí využívají k politickým protestům či k vyjádření kritického postoje k některým pro ně neoblíbeným politikům. Ani dnešek nebyl výjimkou.
Jak je možno zjistit například z online reportáže na iDnes, při kladení věnců na Národní třídě se dočkali pískotu a nadávek především politici ze stran nově vznikající vládní koalice, ať už šlo o předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, čestného předsedu Motoristů Filipa Turka nebo předsedu strany Svobodní Libora Vondráčka. Naopak se převážně tleskalo prezidentu Petru Pavlovi (byť pár nesouhlasných vykřiků se ozývalo i při jeho příchodu).
Zajímavý je přitom rozpor v tom, jak se především lidé v Praze stavějí k předlistopadové minulosti Petra Pavla a Andreje Babiše. Jak asi většina lidí, sledující politiku aspoň okrajově, ví, oba dva byli před před rokem 1989 členy KSČ. Petr Pavel v období 1985-1989 (viz odkaz zde), Andrej Babiš pak v období 1980-1989 (viz odkaz zde). Tato fakta by možná sváděla k závěru, že uvědomělejším soudruhem byl druhý jmenovaný, nicméně je třeba vzít v potaz, že zatímco Petr Pavel se narodil v roce 1961, Andrej Babiš již v roce 1954. Pavel byl tedy přijat do strany ve svých 24 letech, Babiš pak v 26 letech. Petr Pavel byl navíc v KSČ i předsedou základní organizace.
Bývalému (a pravděpobně i budoucímu) premiérovi je však více než členství KSČ vyčítáno to, že byl dle dochovalých dokumentů veden jako vědomý spolupracovník Státní bezpečnosti (kvůli čemuž již proběhlo na Slovensku několik soudních sporů s různým výsledkem). U současného českého prezidenta zase jeho oponenti poukazují na to, že byl před rokem 1989 nejenom příslušníkem ČSLA, ale od roku 1988 byl i účastníkem kurzu pro pracovníky vojenské rozvědky pro práci v zahraničí. Pokud by tedy komunistický režim o rok později nepadl, je docela možné, že by Petr Pavel místo úspěšné kariéry v NATO proti této „nepřátelské“ organizaci naopak aktivně bojoval...
Proto moc nerozumím tomu, proč se dnes při uctívání památky zbitých studentů z listopadu 1989 na Národní třídě nejenom na Andreje Babiše píská, zatímco Petru Pavlovi převážná většina přítomných tleská. Nicméně jedním z výdobytků sametové revoluce před 36 lety (na kterou coby tehdejší student vysoké školy a účastník tehdejších demonstrací na náměstí Svobody v Brně rád vzpomínám dodnes) je i to, že každý dnes může svobodně projevit svůj názor. A pokud ho neprojevuje násilnou formou, tak i to pískání na neoblíbené politiky k demokracii patří.
Josef Nožička
Má prezident právo mluvit do programového prohlášení vlády?
Programové prohlášení vlády by mělo vycházet z předvolebních programů stran, které vytvořily vládní koalici, a nikoliv z toho, co by se líbilo panu prezidentovi.
Josef Nožička
Když profesor politologie mluví o tom, kdo nemá být předsedou Sněmovny
Asi nejdůležitější událostí uplynulého týdne na domácí politické scéně byla ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny, na které proběhla i volba jejího vedení.
Josef Nožička
Proč ti Piráti nebyli tak aktivní, když byli ve vládě?
Opravdu je politická strana, která má za sebou ne zrovna úspěšné vládní angažmá, tou pravou, která by měla mluvit do toho, kdo má či nemá sedět v nově se tvořící vládě?
Josef Nožička
I mezi skladníky se najdou vzdělaní a zásadoví lidé
Už legendární profesor Hrbolek ve známém filmu Marečku, podejte mi pero, správně konstatoval, že i skladník ve šroubárně si přece může přečíst Vergilia v originále.
Josef Nožička
Má mít česká vláda ministra pro sport?
I když zatím nebylo oficiálně oznámeno, kolik členů bude mít nová česká vláda, do médií již pronikly informace o tom, že v ní bude nově zřízen post ministra pro sport, prevenci a zdraví.
