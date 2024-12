Desatero uvědomělého občana pro rok 2025

Již za dva dny nám skončí rok 2024 a vystřídá ho nový rok 2025, který premiér Fiala nazval ve svém vánočním projevu rokem rozhodnutí.

Již za dva dny nám skončí rok 2024 a vystřídá ho nový rok 2025, který premiér Fiala nazval ve svém projevu, předneseném v druhý vánoční svátek, rokem rozhodnutí. Mimochodem, právě končící rok označil náš moudrý pan premiér ve svém loňském vánočním projevu jako rok naděje. A každý, kdo je objektivní a nepodléhá vlivu některých prodavačů strachu, schválně šířících špatnou náladu, musí uznat, že rok 2024 v mnoha směrech českým občanům naděje přinesl.

Jen tak namátkou: naše úspěšná vládní koalice konečně prosadila korespondenční volbu, která bude uplatněna již při sněmovních volbách v příštím roce. Bude tak zajištěno, že budou volit v mnohem větším počtu čeští občané, žijící v zahraničí, kteří však díky svému nadhledu zpravidla vědí mnohem lépe, co je pro lidi, žijící v České republice, opravdu dobré. Dále byla i přes odpor obstruhující opozice prosazena důchodová reforma, díky níž bude mladá generace, plná energie a elánu, moci plnohodnotně pracovat až do 67 let. A mohl bych ve výčtu vládních úspěchů dále pokračovat, nicméně i přes jednu z nejlepších vlád v historii České republiky je důležité, aby i každý samotný občan přispěl ke správnému směřování naší země. Proto jsem dnes sepsal jakési desatero toho, co by měl každý uvědomělý občan České republiky v roce 2025 dodržovat.

1. Každý uvědomělý občan by měl ocenit, že v souladu s loňských slibem pana premiéra dojde od nového roku k růstu platů ve většině resortů. Zároveň by měl ocenit, že politici si v rámci úsporných opatření navýšili své platy jen o necelých 7 %, ačkoliv by si mnozí z nich (samozřejmě vyjma těch opozičních) zasloužili mnohem více.

2. Pokud se budou i přes navýšení svých mezd někteří občané nadále potýkat se zdražováním potravin (což je primárně vina koncernu Agrofert), je zde i nadále možnost zajet si nakoupit levnější potraviny do Polska či do Německa.

3. Pokud někteří občané budou mít i nadále problém s vysokými cenami energií, nechť si místo brblání na vládu seženou ještě jednu práci, případně si na zimu koupí jeden či dva teplé svetry navíc.

4. Každý uvědomělý občan by se měl vyvarovat šíření dezinformací či neověřených zpráv, a navíc důsledně dohlížet, zda tak nečiní i lidé v jeho okolí. Přičemž pokud by se tak náhodou stalo, měl by neprodleně kontaktovat vládního koordinátora pro strategickou komunikaci, plukovníka Foltýna.

5. V oblasti kulturního vyžití by měl každý uvědomělý občan preferovat umělce, kteří kromě svého uměleckého talentu disponují i odpovídajícím politickým uvědoměním. A pokud snad doma někdo stále má cédéčka či nějaké jiné multimediální nosiče s hudbou Jaromíra Nohavici, měl by je co nejdříve zničit.

6. Ve světě sportu se letos nekonají žádné olympijské hry a tím pádem nehrozí, že by nejvýznamější sportovní události mohly být poskrvněny účastí ruských a běloruských sportovců. Každý sportovní fanoušek by však měl upustit například od sledování NHL, která je vzhledem k účasti řady ruských hokejistů dle slov bývalého vynikajícího brankáře a nyní nadějného politika Dominika Haška reklamou na ruskou válku.

7. Každý uvědomělý občan by měl ze svého jídelníčku vypustit nejenom ruská vejce, ale vzhledem k vývoji mezinárodní politické situace by měl co nejvíce omezit i slovenské halušky nebo maďarský guláš.

8. Ve sněmovních volbách, které nás čekají na podzim příštího roku, by se měl každý uvědomělý občan řídit především svým vlastním rozumem, nicméně v případě určitých pochybností může dát na radu komentátorů z našich veřejnoprávních médií, případně pak na radu objektivních žurnalistů z Forum24 či některých jiných progresivních periodik.

9. Při samotných volbách by si pak každý volič měl ještě položit kontrolní otázku, zda touží ke směřování naší země k východnímu autoritářství, nebo naopak k demokratické zemi, kde budou do čtyř let platy na úrovni Německa.

10. Pokud by náhodou i při dodržování rad, uvedených v bodech 8 a 9, volby dopadly špatně a ani Ústavní soud by je po vzoru svých kolegů z Rumunska neprohlásil za neplatné, je zde ještě možné inspirovat se současným příkladem proevropsky smýšlejících občanů Gruzie.

Na závěr mého dnešního předsilvestrovského blogu bych chtěl popřát všem čtenářům i kolegům blogerům (ať už patří mezi občany uvědomělé, částečně uvědomělé nebo neuvědomělé) do nového roku 2025 především hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.