Další fenomenální úspěch Fialovy vlády

Někteří škarohlídové možná namítnou, že s krácením důchodů komunistickým papalášům se mělo přijít mnohem dříve než 35 let po sametové revoluci. Ale na spravedlnost přece není nikdy pozdě.

Byť někteří kobliháři, okamurovci a také mnozí dezoláti či proruští zaprodanci stále tvrdí, že současná vládní čtyřkoalice žádné viditelné úspěchy nemá, včera nás vláda premiéra Fialy opět přesvědčila o opaku. Jak jste si mohli přečíst například zde, vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na tiskové konferenci oznámil, že díky jeho aktivitě dojde ke krácení penzí bývalých komunistických funkcionářů. Týkat se to bude například bývalých členů ÚV KSČ, vedoucích tajemníků krajských a okresních výborů strany nebo generálů a plukovníků armády před rokem 1989.

Někteří škarohlídové možná namítnou, že s něčím takovým se mělo přijít mnohem dříve než 35 let po sametové revoluci. Ale jak včera trefně sdělil ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna, na spravedlnost není nikdy pozdě. Kromě toho je třeba vzít v potaz i objektivní důvody, proč něco takového nešlo prosadit mnohem dříve. Současná nejsilnější vládní strana ODS sice má od svého vzniku již čtvrtého předsedu vlády, ale když vezmeme ty tři předchozí: Václav Klaus se později ukázal jako zrádce ODS a proruský šváb, Mirka Topolánka občas odváděly od práce pro blaho našeho lidu aktivity jeho pravé ruky Dalíka a Petr Nečas byl sice velmi schopný i pracovitý, ale bohužel se nešťastně zamiloval. Proto až nynější premiér Petr Fiala dokázal se členy své vlády tento náročný problém dovést ke zdárnému konci.

Bude sice ještě třeba příslušný zákon schválit v Poslanecké sněmovně, ale to se současné vládní koalici nepochybně podaří. Byť ji nedávno zradili Piráti, kteří se místo vděku premiéru Fialovi vydali na zpátečnickou cestu, ze které je snad v budoucnu vyvede bývalý úspěšný pražský primátor. A také je naprosto zřejmé, že s podpisem zákona nebude váhat ani současný prezident. Bude nanejvýš symbolické, když zrovna Petr Pavel, který to před rokem 1989 v ČSLA dotáhl až do hodnosti kapitána a některé své drobné škraloupy z této doby si později úspěšně odpracoval, v čase 35. výročí Listopadu 1989 zákon, který bývalým komunistickým papalášům zkrátí důchody, podepíše.

Uznání samozřejmě patří i samotnému vicepremiéru a ministru Jurečkovi, který příslušný návrh zákona vypracoval. Za takto náročnou práci by proto určitě bylo vhodné uspořádat v budově jeho ministerstva nějaký oslavný večírek.