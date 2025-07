Čtvrtý odboj? Nejenom vojín Karel je připraven rázně proti němu bojovat!

Řada českých občanů je připravena demokracii a prozápadní směřování naší země aktivně bránit, a pilně se na to připravuje.

Jistě i vás rozhořčila v tomto týdnu zpráva o tom, že kolaboranti a dezoláti z uskupení Stačilo! a SPD, která už měla být dávno zakázaná, chystají v případě svého volebního neúspěchu čtvrtý odboj, který by násilnou formou změnil demokratické směrování naší země. Prohlásil to totiž krajský volební lídr Stačilo! Michal Klusáček na jednom červnovém mítinku (viz odkaz zde). A jelikož mu po jeho proslovu předseda SPD Tomio Okamura zatleskal, tak je přece naprosto logické, že SPD se společně se všemi svými pochybnými volebními partnery chystá podpořit čtvrtý odboj také a své členy již nejspíš tajně posílá na výcvikové vojenské tábory...

Každému uvědomělému občanovi v naší zemi, kterému to politicky myslí, je přitom jasné, že současná vládní čtyřkoalice svůj volební triumf z roku 2021 obhájí a lídr ODS i celé koalice Spolu Petr Fiala tak bude premiérem i minimálně další čtyři roky. Vždyť jen naprostý hlupák by si nepřál pokračování nejúspěšnější vlády v historii České republiky, která bezezbytku splnila všechny body ze svého programového prohlášení. Navíc je zde zcela reálný předpoklad, že po skončení jejího druhého mandátu budou platy českých občanů na úrovni občanů Německa a Rakouska.

Z těchto důvodů lze o to více chápat obavy demokraticky smýšlejících voličů ohledně toho, že by nám naše radostné zítřky chtěl nějaký čtvrtý odboj překazit. Ale mám pro vás potěšuiící zprávu - spousta občanů je připravena demokracii a prozápadní směřování naší země aktivně bránit, a pilně se na to připravuje. Příkladem takového odhodlaného občana je jistý pan Karel odněkud z Valašska.

Karel sice absolvovoval základní vojenskou službu již před delší dobou, nicméně vzpomínky na ni má docela dobré. Za normálních okolností by nejspíš odveden vůbec nebyl, neboť u něj lékaři už tehdy rozpoznali diagnózu grafomanství, což by při vykonávání některých povinností vojáka mohl být problém a mohlo by to tím pádem ohrozit bojeschopnost nejenom Československé lidové armády, ale celé Varšavské smlouvy. Problém byl ovšem v tom, že předseda odvodové komise, kterým byl jistý doktor Přetvářka, dostal nařízení shora, aby byli vyjma zcela výjimečných případů tentokrát odvedeni všichni branci. V poslední době totiž přibývalo těch, kteří se díky modré knížce obraně socialistické vlasti vyhýbali.

Doktor Přetvářka se proto v případě Karla tvářil, že jeho grafomanství z hlediska vojenské služby problémem není, a pouze mu napsal do papírů, že se v jeho případě doporučuje přidělit mu místo skladníka. Což se naštěstí pro Karla i celou československou armádu také stalo, a Karel tak strávil prakticky celé dva roky vojny ve vojenském skladu, kde přečetl všech 920 knih (některé i dvakrát) z armádní knihovny, které pak po večerech rozebíral s vojenským kaplanem Vlastíkem. Byť byl Karel ateista, s Vlastíkem si vždy dobře rozuměl.

Tentokrát se však Karel v případě potřeby v nějakém skladě „zašívat“ nehodlá, a tak v přípravě na obranu naší demokracie a prozápadního směřování neponechává nic náhodě. Aby byl co nejlépe připraven, dal výpověď ve firmě, kde jako údržbář a posléze skladník pracoval, a odjel z Valašska do ciziny neznámo kam. Kam přesně odjel, prý netuší ani personál v jeho oblíbené tiché čajovně...