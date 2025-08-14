ČT odvysílá celou ženskou fotbalovou ligu. To má být slibované zlepšení kvality?
Jakožto nadšený sportovní fanoušek sleduji program ČT Sport ze všech programů naší veřejnoprávní televize nejvíce. I když mám v rámci programové nabídky O2 řadu jiných sportovních kanálů, jsem rád, že ČT Sport (případně internetový ČT Sport Plus) umožňuje divákům sledovat přenosy i z ne až tak populárních sportů, jako jsou například rychlostní kanoistika, vodní slalom nebo rychlobruslení. Jde přitom o sportovní odvětví, ve kterých aktuálně patří čeští reprezentanti ke světové špičce.
Nicméně nejpopulárnějším diváckým sportem je ve většině zemí světa fotbal, přičemž v České republice mu z hlediska diváckého zájmu dokáže konkurovat pouze lední hokej. A ty sportovní příznivce, kteří mají fotbal na prvním či druhém místě, nabídka naší veřejnoprávní televize může těžko uspokojit. Česká televize sice zpravidla odvysílá všechny zápasy mužského i ženského reprezentačního A týmu a většinou i zápasy reprezentačního týmu do 21 let, ale například ze zápasů nejvyšší domácí fotbalové ligy nevidí diváci ČT ani jeden přenos. Zatímco do roku 2021 měla Česká televize zakoupena vysílací práva aspoň na jeden z osmi zápasů aktuálního kola nejvyšší fotbalové ligy, od sezóny 2024/2025 již nemůže vysílat ani zápasy domácího fotbalového poháru MOL Cupu.
Jak jsem se nicméně dočetl v tomto týdnu zde na iDNES, od nové sezóny 2025/2026 odvysílá Česká televize úplně všechny zápasy nejvyšší ženské fotbalové soutěže. Přičemž jeden zápas bude vysílat stanice ČT Sport, zbylé tři pak poběží online na ČT Sport Plus (v ženské fotbalové lize hraje pouze osm týmů, takže se v každém kole budou hrát jen čtyři zápasy). Dle slov výkonného ředitele ČT sport Jiří Ponikelského bude navíc veřejnoprávní televize vysílat i vybraná utkání evropské Ligy mistryň žen.
Rozhodně nejsem z těch, kdo by hlásali, že fotbal je sport, který se k ženám nehodí - na rozdíl například od ženského vzpírání, boxu či řeckořímského zápasu. Na kvalifikační zápasy naší ženské reprezentace se, mám-li zrovna čas, v televizi občas kouknu, párkrát jsem se byl podívat i na zápas prvoligového týmu žen FC Slovácko, který většinou skončí v domácí soutěži na třetím místě (s výrazným odstupem za Slavií a Spartou). Ovšem byť ženský fotbal stále nabírá ve světě na popularitě, mezi ženským a mužským fotbalem stále vidím propastný rozdíl.
Někdo možná namítne, že mezi muži a ženami je logicky velký výkonnostní rozdíl téměř ve všech sportech (vyjma například šachů), ale když to srovnám například s mužskou a ženskou házenou, tenisem nebo sjezdovým lyžováním, tak tam oproti fotbalu až tak propastný rozdíl nevidím. Jako vypovídající příklad bych přitom uvedl nedávný přípravný zápas mezi ženskou dospělou fotbalovou reprezentací Švýcarska s chlapeckým výběrem do 15 let, ve kterém čtvrtfinalistky letošního ženského Eura utrpěly debakl v poměru 1:7. Přičemž v následném přípravném zápase porazily Švýcarky českou ženskou reprezentaci 4:1 (viz odkaz zde).
Je tedy částečné pokrytí programové nabídky sportovních kanálů ČT přenosy z ženské fotbalové ligy tím „pravým ořechovým“, co sportovní diváci ocení? Obávám se, že až na čestné výjimky tomu tak nebude. Je sice dobře, že kanály ČT Sport a ČT Sport Plus zůstanou díky letošnímu navýšení koncesionářských poplatků součástí programové nabídky České televize i nadále (její dnes už bývalý generální ředitel Souček varoval, že v případě nenavýšení poplatků bude muset dojít k jejich zrušení), ovšem jako slibované zlepšení kvality tenhle počin opravdu nevnímám.
Josef Nožička
Možná to Jan Hrušínský skutečně dělá z přesvědčení...
Herec a divadelní ředitel Jan Hrušínský se k politice vyjadřuje velmi často, přičemž obvykle nešetří ostrými slovy na adresu téměř všech opozičních subjektů.
Josef Nožička
A není to trochu málo, pane Rakušane?
Hnutí STAN dělá od začátku bitcoinové kauzy na svého koaličního partnera „bububu“, ale jen tak trochu...
Josef Nožička
Být bitcoinovým koordinátorem není v Česku vůbec jednoduché
Po dlouhém rozmýšlení jsem se přece jen rozhodl ještě jednou se k bitcoinové kauze vrátit, neboť chci v souvislosti s ní vyslovit uznání jedné osobě.
Josef Nožička
Hrozí letos naší zemi ovlivnění či zmanipulování voleb? Pokud ano, tak kým?
Je zarážející, že podle výsledků jednoho z průzkumů se většina české veřejnosti obává, že volby zmanipuluje spíše domácí politická reprezentace než cizí mocnost.
Josef Nožička
Kdo by to v roce 2015 řekl...
Nejenom mnozí němečtí političtí představitelé v otázce migrační politiky po 10 letech poněkud procitli.
|Další články autora
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
Kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě policie obvinila dva lidi
Kvůli tragickému lednovému požáru restaurace U Kojota v Mostě policie obvinila dva lidi. Stíhá je z...
Škoda po požáru historické pily činí 40 milionů, místním shořel kus minulosti
Odhadovaná škoda po středečním požáru pily v Rajnochovicích na Kroměřížsku je 40 milionů korun....
Souzním s vizí Velkého Izraele, řekl Netanjahu. Kolonialismus, zuří Arabové
Saúdská Arábie, Katar, Jordánsko, Egypt, Palestinská autonomie a Liga arabských států (LAS)...
Astrofyzik na Pardubicku nafotil průlet kosmické stanice ISS před Sluncem
Nad Českem bylo ve středu možné pozorovat za velmi příznivých podmínek průlet Mezinárodní kosmické...
Pronájem bytu 2+kk, 43 m2, ul. 30. dubna, Ostrava-Moravská Ostrava
30. dubna, Ostrava - Moravská Ostrava
12 000 Kč/měsíc
- Počet článků 1717
- Celková karma 34,33
- Průměrná čtenost 3176x