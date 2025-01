Co všechno mohla vláda premiéra Fialy splnit, nebýt války na Ukrajině?

Je zřejmé, že nebýt ruské agrese na Ukrajině, dokázala by Fialova vláda splnit své sliby na plných 100 procent, a možná k nim i nějaké bonusy navíc přidat.

Byť je Petr Fiala jedním z nejuznávanějších světových politiků a jeho vláda je naší bezkonkurenčně nejlepší vládou v historii České republiky, i on se občas dopouští chyb. K velikosti politika jeho formátu ovšem přispívá i to, že pokud nějakou tu chybu či chybičku udělá, dokáže ji chlapsky přiznat. V případě současného českého premiéra se tak stalo v neděli při jeho televizním vystoupení na CNN Prima News. „Když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, měl jsem veřejnosti říct, že žádné předvolební sliby neplatí,“ přiznal premiér Fiala při rozhovoru s ne zrovna objektivní moderátorkou Terezií Tománkovou (viz odkaz zde).

Každý, kdo nepodléhá vlivu mnohých současných prodavačů strachu a není proruský dezolát, musí ovšem uznat kvality současného vládního kabinetu, který i přes panem premiérem zmíněné objektivní důvody dokáže naplnit 93 procent bodů ze svého programového prohlášení. Je tedy zřejmé, že nebýt ruské agrese na Ukrajině, dokázala by Fialova vláda splnit své sliby na plných 100 procent, a možná k nim i nějaké bonusy navíc přidat.

Určitě například věřím tomu, že nebýt ruské agrese, dokázala by naše vláda zdárně dovést do konce i věc, za jejíž nesplnění je destruktivní opozicí asi nejvíc kritizována: digitalizaci stavebního řízení. Ale lze dnes již bývalému ministrovi pro místní rozvoj a expředsedovi Pirátské strany Ivanu Bartošovi až tak moc vyčítat, že bylo pro něj v souvislostí s válkou na Ukrajině prioritnější morálně podporovat svého stranického kolegu, ministra zahraničí Jana Lipavského? Že ministr Lipavský později zjistil, že se s Pirátskou stranou názorově přece jen trochu rozchází, na této skutečnosti nic nemění.

Někteří permanentní vládní kritici pak kritizují Fialův kabinet za to, že v rozporu se slibem zabezpečení kvalitní a dostupné zdravotní péče ve všech regionech nejsou stále v českých lékárnách některé potřebné léky. Jsem však přesvědčen, že pokud tomu tak je, pak je chyba především na straně zákazníků, kteří při shánění léků těch lékáren obešli či obtelefonovali málo. A navíc pevně věřím tomu, že nebýt války na Ukrajině, už by se v souladu se slibem ministra zdravotnictví Válka výroba penicilinu i některých dalších nedostatkových léčiv v Česku dávno rozjela.

Někteří rýpalové pak vytýkají politikům ze stran současné vládní koalice, že ne vždy dodržují jejich slib ohledně výrazného zlepšení politické kultury v naší zemi. I zde jsem ovšem přesvědčen, že některé malé přešlapy, například v souvislosti s kauzou Dozimetr nebo s tím, že za normálních okolností naprosto slušný vládní koordinátor pro komunikaci Otakar Foltýn občas sáhne k ostřejšímu výrazivu, byly způsobeny především tím, že naše země stojí v současné době na prahu války. A za takové situace lze jistě mít pochopení například i pro to, když jinak tak precizní politik, jakým současný premiér a předseda ODS nepochybně je, zapomene v majetkovém přiznání na svůj milionový podíl v kampeličce.