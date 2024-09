Co kdybychom ty hasiče a policisty nyní neměli?

Byl bych byl velmi zvědavý na to, co na obětavou práci hasičů říkají ti, kteří je obvykle kritizují ve smyslu, že většinu pracovní doby nic nedělají, mají velmi slušný plat a navíc mají po 15 odsloužených letech nárok na výslužné.

Před Úřadem vlády měla v tomto týdnu proběhnout protestní akce bezpečnostních sborů v čele s policisty a hasiči. Protest měl trvat minimálně pět dnů a důvodem jeho svolání byl nenaplněný slib Fialovy vlády, že od října budou příslušníkům bezpečnostních složek navýšeny platy o 10 procent (viz odkaz zde).

V průběhu minulého týdne policejní odbory po jednání s ministrem vnitra Vítem Rakušanem plánovanou akci zrušily. Vicepremiér a ministr vnitra totiž přislíbil, že členům bezpečnostních sborů pravidelně porostou platy v příštích třech letech - každý rok vždy o pět procent. Tento ústupek se ovšem nelíbil zástupcům Unie bezpečnostních složek, což je organizace, která sdružuje odboráře napříč sbory - nejenom policisty, ale i hasiče či členy Vězeňské služby ČR a celníky (viz odkaz zde). Předpokládám nicméně, že i kdyby protestní akce, která měla v Praze začít dnes, nebyla odvolána v průběhu minulého týdne, tak by k ní stejně nedošlo...

Jak totiž všichni občané České republiky nepochybně vědí, hasiči a policisté mají v těchto dnech úplně jiné starosti. Ve všech zpravodajských relacích během posledních tří dnů totiž zcela jistě mnohokrát zaslechli informace o tom, jak zejména hasiči při povodních, které postihly především východní část naší země, pomáhají při evakuacích zachraňovat lidské životy i majetek lidí v zaplavených městech a obcích. Na záchranných pracích se rovněž podílí i mnozí policisté. Samozřejmě, že uznání a dík zrovna tak zaslouží i sbory dobrovolných hasičů, představitelé krajských či obecních zastupitelstev nebo i dobrovolníci z řad občanů, kteří v těchto dnech šli například pomáhat naplňovat pytle s pískem.

V této souvislosti bych byl velmi zvědavý na to, co na obětavou práci hasičů, kterou nezřídka provádějí i s nasazením vlastního života, nyní říkají ti, kteří je obvykle kritizují ve smyslu, že většinu pracovní doby nic nedělají, mají velmi slušný plat a navíc mají po 15 odsloužených letech nárok na výslužné. Ostatně, i v diskusi pod článkem na iDnes, na který jsem dal odkaz v prvním odstavci, vzkazují někteří mudrlanti nespokojeným hasičům a policistům, že v porovnání s jinými zeměmi jich máme nadbytek a když jsou nespokojeni, ať dají výpověď a potom prý teprve poznají, co je to práce...

Byl bych vážně zvědavý, jak by si autoři takových vzkazů počínali v těchto dnech na místě zachraňujících hasičů a policistů, případně, jak by reagovali na to, pokud by jim při zatopení jejich nemovitostí bylo řečeno, že s ohledem na to, že většina členů bezpečnostních sborů dala nedávno kvůli nízkým platům výpověď a šla pracovat jinam, si musí pomoct sami.