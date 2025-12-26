Co bychom asi slyšeli ve vánočním projevu premiéra Fialy (pokud by volby dopadly jinak)?
Jelikož Petra Fialu vystřídal v premiérském křesle Andrej Babiš, který chce přednést svůj projev prostřednictvím sociálních sítí až na Nový rok, přijdou občané České republiky na dnešní druhý vánoční svátek o premiérský proslov. Jistě to některé zdejší čtenáře mrzí a tak jsem se rozhodl dát jim pomyslný vánoční dárek a napsat v dnešním blogu, co bychom asi dnes slyšeli od předsedy české vlády, pokud by jím zůstal Petr Fiala.
Vážení spoluobčané,
již popáté se na vás obracím z historických prostor Kramářovy vily na druhý svátek vánoční s důležitým osobním poselstvím. V loňském vánočním projevu (viz odkaz zde) jsem označil právě končící rok jakožto rok rozhodnutí. A nyní mohu s potěšením konstatovat, že to byl rok rozhodnutí správného.
Díky tomu, že se v říjnových sněmovních volbách těsná většina voličů vyslovila pro pokračování stávající úspěšné vládní koalice, mohli občané naší země oslavit letošní Vánoce v klidu a bezpečí. Pokud by se tak totiž nestalo, s velkou pravděpodobností by došlo k tomu, že by se k naší východní hranici již blížily ruské tanky. A jelikož by případná populistická vláda Babiše, Okamury či Turka usilovala o co nejrychlejší vystoupení naší země z NATO i EU, nemohli bychom očekávat pomoc ani od našich spojenců.
Naštěstí se tak nestalo a většina voličů nenaletěla prodavačům strachu, schválně šířícím špatnou náladu, případně pak mnohým trollům, řízeným z Moskvy či Petohradu, kteří se snažili volby u nás všemožným způsobem ovlivnit. A nechybělo mnoho, aby se jim to povedlo... Naštěstí však i s přispěním skutečně svobodných médií typu Forum 24, veřejnoprávních médií i mnohých našich zástupců umělecké sféry může naše úspěšná vládní pětikoalice další čtyři roky pokračovat.
Občané České republiky se tak mohou těšit nejpozději v roce 2029 na mzdy, srovnatelné s občany Německa či Rakouska, brzy se již nestane, aby v kterémkoliv českém supermarketu stála nutella i další oblíbené potravinářské výrobky více než v Německu, již opravdu brzy nebude problém sehnat v naších lékárnách jakýkoliv lék a sportovní fanoušci se mohou brzy dočkat pořádání fotbalového Eura v naší zemi.
Samozřejmě, že vzhledem k stále trvající válce na Ukrajině i dalším objektivním příčinám se může stát, že se ani naší vládě, složené vesměs z kvalifikovaných odborníků, nepodaří všechny deklarované sliby splnit. Tak, jako se z objektivních důvodů nepodařilo splnit slib, daný před čtyřmi lety českým učitelům ohledně výše jejich platů, nebo slib ohledně toho, že nebudeme zvyšovat žádné daně. Nicméně i tak jsme již na konci roku 2024 splnili více než 93 % cílů z našeho programového prohlášení, a v nadcházejícím vládním období budeme nepochybně ještě úspěšnější.
Vážení spoluobčané, přeji vám nejen klidný zbytek vánočních svátků a zasloužený odpočinek, ale hlavně to, abyste nezráceli víru v sebe, v naši ekonomicky úspěšnou zemi a v neposlední řadě i v pevnou a názorově jednotnou Evropskou unii, v níž hraje naše hrdá země stále významnější roli.
Josef Nožička
Když politici neumějí prohrávat
Zatímco předání premiérského žezla i jednotlivých ministerských resortů proběhlo důstojným způsobem, o komentářích některých politiků ze stran končící vládní koalice se to úplně říci nedá.
Josef Nožička
Česká televize si toho dovolila hodně: její diváci přišli kvůli Babišovi o AZ kvíz
Česká televize odvysílala úterní jmenování premiéra České republiky jak na zpravodajském kanále ČT24, tak i na hlavním programu ČT1.
Josef Nožička
O mimořádně vydařené návštěvě českých opozičních poslanců na Slovensku
Dnešní neoficiální návštěva české parlamentní opozice, vedené sněmovním nestorem Markem Bendou, měla dle všeho velký úspěch.
Josef Nožička
Bude 9. prosinec v budoucnu vyhlášen dnem státního smutku České republiky?
Je třeba, aby si představitelé jediných opravdu demokratických stran v naší zemi vzali z letošního krizového vývoje v naší zemi ponaučení propříště.
Josef Nožička
Babišův střet zájmů vyřešen? Nejen pirátská europoslankyně Gregorová nic nevzdává!
Markéta Gregorová je připravena iniciovat Evropskou komisi s žádostí o posouzení toho, jak budoucí premiér České republiky svůj střet zájmů vyřešil.
|Další články autora
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...
Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes
Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris,...
Jak dobře znáte české vánoční písně?
České Vánoce nejsou jen o cukroví, pohádkách a bramborovém salátu. Patří k nim i písničky, které se...
Nezničitelný Zátopek si opět běží pro zlato. Tentokrát jako betlémská figurka
Legendární vytrvalec si znovu běží pro olympijské zlato. Nyní však jako dřevěná figurka z rukou...
Ženy měly v armádách leckdy lepší výsledky než muži, říká studentka
Šestnáctiletá Natálie Šmejkalová z Tachova miluje vojenskou historii, uniforem má prý plnou skříň....
Výlet do časů, kdy ilustrace byla králem. Kniha holduje kreslíři Junkovi
Hradecký publicista Jiří Polák se rád vrací, řečeno s klasikem trampské písně, „do poválečných let,...
Vánoční zoo s tisíci světly
Až do 4. ledna potrvá Vánoční zoo v královédvorském safari parku, který rozzářily statisíce světel.
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 1753
- Celková karma 37,18
- Průměrná čtenost 3157x