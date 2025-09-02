Co by asi někteří kolegové blogeři napsali, kdyby dostal holí do hlavy premiér Fiala?
Pondělnímu útoku na Andreje Babiše, ke kterému došlo na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré u Frýdku Místku, se ve svých článcích věnovali kromě spousty novinářů a politologů i někteří zdejší kolegové blogeři. Co říkám na jejich názory a jak vidím útok na lídra nejsilnější opoziční strany já? To bude tématem mého dnešního blogu.
Zpráva o útoku na bývalého premiéra a předsedu strany, které je favoritem letošních sněmovních voleb, se včera objevila v médiích mezi 18. a 19. hodinou. Zde na iDNES byl první blog, věnovaný této události, publikován těsně před včerejší půlnocí. Šlo o článek Pavla Ďurana s titulkem Na blogu iDNES ticho po pěšině (kolega Ďuran k tomu v diskusi pod blogem uvedl, že ho napsal po návratu z odpolední směny a šokovalo ho, že se do té doby nikdo ze zdejších blogerů k události nevyjádřil). Text blogu pana Ďurana je stručný, ale velmi výstižný: autor v něm zmiňuje nejenom násilný útok na Andreje Babiše, ale i plivnutí do tváře premiéru Petru Fialovi při předvolebním mítinku v Českých Budějovicích, přičemž uvádí, že oba incidenty odsuzuje a doufá, že se k němu tentokrát přidají i ti, co s ním jinak obvykle nesouhlasí. Což bych bez výhrad podepsal i já.
Při včerejším výběru na titulní stranu nicméně dostaly přednost jiné blogy, věnované incidentu v Dobré (což berte pouze jako konstatování skutečnosti, nijak tímto nezpochybňuji právo administrátorů vybrat na titulku ty texty, které oni považují za nejlepší či nejzajímavější), a sice blogy kolegů Tomáše Flašky, Jiřího Turnera a Jiřího Maye. Všechny jsou nepochybně napsány poutavou formou, nicméně na rozdíl od výše zmíněného blogu pana Ďurana k blogům kolegů Flašky a Turnera určité výhrady mám (blog pana Maye je psán humornou formou, a jelikož dle mých zdejších oponentů já humor a satiru neumím, tak ho hodnotit nebudu...).
U blogu Tomáše Flašky mě zarazil již jeho titulek: „Andrejka praštili a už za to zase může vláda“. Autor v něm naráží na slova prvního místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka, který útok na Andreje Babiše označil za „přímý důsledek nenávistné kampaně, kterou vede koalice Spolu, Piráti a v posledních dnech i STAN“. K tomu bych dodal asi tolik: zda byl 64letý invalidní důchodce k tomu, aby Babiše praštil zezadu francouzskou holí, skutečně motivován nenávistnými výroky některých politiků z vládní koalice, věrohodně doložit nelze, a pravda to samozřejmě být nemusí. Nicméně mě zarazilo, že v blogu pana Flašky nenajdeme jednu jedinou větu, která by zoufalý a zbabělý útok odsoudila. Naopak mi přišlo, že autor článku zneužil i tuto událost k „poplivání“ hnutí ANO a jeho nejvyšších představitelů, které v textu mimo jiné přirovnává ke slovenskému premiérovi Ficovi a jeho straně Smer.
Blog Jiřího Turnera útočný vůči hnutí ANO není, nicméně mi přišlo, že jeho autor incident až příliš zlehčuje. V jeho závěru navíc Andreji Babišovi vzkazuje: „chlap by měl umět nějakou tu ránu přijmout a nad čin zoufalého nešťastníka se povznést, nekňourat a nevinit půlku světa, jak je proti němu zaujatá.“ K tomu bych dodal asi tolik: není rána jako rána. Každý, kdo se rozhodne jít do politiky, musí počítat s tím, že se o něm zdaleka ne každý bude vyjadřovat pozitivně a že kritika ze strany jeho politických konkurentů, novinářů nebo i nespokojených voličů může být občas ostrá a nepříjemná. Ale dostat ránu do hlavy (navíc ještě zezadu), to je přece něco, co se může na zdraví politika trvale podepsat, a navíc něco takového do politického boje nepatří. Pokud tedy nejsme na úrovni Balkánu či nějakých „banánových republik“, což doufám ještě nejsme.
Útok na Andreje Babiše totiž není jen útokem na jednoho politika, který má jak řadu příznivců, tak i těch, kteří ho nesnáší. Pokud ho budeme bagatelizovat, může se snadno stát, že se útokem zoufalého seniora ze severní Moravy budou brzy inspirovat jiní, kteří si budou chtít vylít svou zlost a frustraci na některém jiném politikovi. A jejich terčem tak příště může být kterýkoliv jiný politik, včetně například současného premiéra a předsedy ODS Petra Fialy. Napíší pak kolegové blogeři Flaška, Turner a někteří další článek v podobném duchu, jako tomu bylo po pondělním útoku na Andreje Babiše?
