Chvála jednoho politika, který umí pojmenovat věci pravými jmény

Je bohužel škoda, že politiků, kteří se nebojí pojmenovat věci pravými jmény, je v naší zemi napříč politickými stranami málo.

Někteří názoroví oponenti mně v diskusích občas vytýkají, že píšu příliš jednostranně a ve svých článcích o politice jsem kritický jen vůči politikům ze stran současné vládní koalice, zatímco například v případě Andreje Babiše, Aleny Schillerové či Radka Vondráčka nic takového nedělám. Případně to, že umím jenom kritizovat a nic pozitivního nenapíšu. Tak dnes tedy udělám výjimku a jednoho českého politika pochválím. A světe div se, nebude to nikdo ze současných opozičních představitelů, ale politik, který je členem senátorského klubu ODS a TOP 09.

Tím politikem je Zdeněk Hraba, který je od roku 2018 senátorem za senátní obvod Benešov. Jak jsem si dále vygoogloval, pan Hraba je rovněž advokátem, vysokoškolským pedagogem a zastupitelem města Říčany. Co se týče politické příslušnosti, byl několik let členem hnutí STAN, v roce 2022 z něho vystoupil a při svém druhém vítězství v senátních volbách v roce 2024 kandidoval jako nestraník za ODS (ve druhém kole tehdy porazil někdejší ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou z hnutí ANO).

Pan Hraba mě prvně zaujal v souvislosti s tématem, kterému jsem se věnoval v mém nedávném blogu zde. Tedy v souvislosti s tím, kdy v horní parlamentní komoře neprošla Poslaneckou sněmovnou schválená školská novela kvůli záměru zrušit známkování žáků v první a druhé třídě základní školy či zákazu opakování první třídy. Na svém facebookovém profilu se k tomu pan Hraba vyjádřil stručně a výstižně slovy: „Jako Senát chceme ponechání svobodné volby na ředitelích škol. Nechceme zkrátka žádný zákaz známek, žádný zákaz opakování první třídy a žádný příkaz povinného asistenta i tam, kde není třeba. Věřím, že k tomuto odstraňování zákazů a příkazů se kladně budou stavět i ti, kteří se rádi označují jako „liberálové“. I když vlastně...“

Když jsem si následně pročítal facebookový profil tohoto politika, narazil jsem tam i na řadu jiných výstižných komentářů, které by se řada jiných českých politiků nejspíš zdráhala v rámci politické korektnosti vyslovit. Například v reakci na zprávu o tom, že český nebinární občan uspěl u Evropského soudu pro lidská práva kvůli sporu o rodné číslo, senátor Hraba napsal: „Žádná cizí instituce nemá mít právo nám proti naší vůli vnucovat nebinární nesmysly, migrační peklo a další módní progresivistické záležitosti.“ Záměr Evropské komise co nejvíce urychlit investice do obrany pro změnu okomentoval slovy: „Brusel léta dusil zbrojovky regulacemi a zelenou ideologií. Skrze diktát ESG odrazovali investory. A teď ti samí chtějí tento průmysl zachraňovat?“

Na jméno pana Hraby jsem narazil i při pročítání včerejšího článku na Echo24.cz, referujícího o tom, že Evropský parlament schválil v tomto týdnu usnesení, ve kterém mimo jiné vyzývá k celoevropské kriminalizaci nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti. V usnesení jsou v této souvislosti zejména zdůrazněny výzvy k ochraně práv menšin, obavy z útoků na svobodu médií a apel na důslednější vymáhání rozhodnutí Soudního dvora EU.

A jak na tuto zprávu zareagoval Zdeněk Hraba, který je v naší horní parlamentní komoře předsedou senátní ústavněprávní komise? Dle mého názoru opět zcela trefně a výstižně: „V Bruselu se zase zbláznili... Zní to ušlechtile: postihujme nenávistné projevy. Jenže kdo rozhodne, co je ještě ostrý názor a co už hate speech? Takto začíná cenzura – zákonem, který vypadá nevinně.“

Byť je tedy pan Hraba členem senátorského klubu ODS a TOP 09, pod převážnou většinu v textu uvedených vyjádření bych se bez výhrad podepsal. A je jenom škoda, že politiků s takto přímočarými vyjádřeními není u nás napříč politickými stranami mnohem více...