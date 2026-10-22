Chtějí zaměstnanci ČT rozhodovat o tom, kdo v „jejich“ televizi může vystoupit?
Pořad Rozpleteno, který byl na prvním programu České televize odvysílán v úterý 20. 10. večer (možno zhlédnou zde), vyvolal mezi zaměstnanci veřejnoprávního média velkou bouři. V pořadu, věnovanému covidové pandemii, totiž mimo jiné vystoupili molekulární genetička Soňa Peková i poslanec a předseda strany PRO Jindřich Rajchl.
Nejprve investigativní reportér pořadu Reportéři ČT Jan Moláček označil ve svém příspěvku na Síti X odvysílání úterního dílu Rozpleteno za „skandální“ a informoval veřejnost o tom, že věc urgentně řeší s kolegy a kolegyněmi z ČT a rozhodně ji nenechají bez reakce. Což se záhy potvrdilo a jak je psáno v článku zde na iDnes, následující den se proti odvysílání pořadu, ve kterém vystoupili Peková i Rajchl, rázně ohradila i zaměstnanecká iniciativa Veřejnoprávně, sdružující více než tři tisíce pracovníků České televize a Českého rozhlasu.
Jak bioložka Soňa Peková, tak i poslanec Jindřich Rajchl samozřejmě jsou poněkud kontroverzními osobnostmi. Peková je veřejně známa svými nepodloženými názory ohledně škodlivosti očkování proti koronaviru a nedávno navíc přišla rozhodnutím ministerstva spravedlnosti o oprávnění vykonávat znaleckou činnost. V pořadu se však objevily pouze ukázky z některých jejích vystoupení z roku 2020, kde hovořila o tom, že vir mohl omylem uniknout z laboratoře (přičemž takový názor tehdy vyslovilo více odborníků).
Co se pak týká Rajchla, známého mimo jiné dřívějším organizováním demonstrací proti Fialově vládě, jeho vystoupení v pořadu Rozpleteno zabralo ani ne jednu minutu a souviselo s případem dlouholetého amerického prezidentského poradce pro oblast zdravotnictví Anthonyho Fauciho, kterému v současné době hrozí v USA obvinění kvůli utajování informací, souvisejících s pandemií covidu. Nicméně zaměstnanecká iniciativa Veřejnoprávně vytýká dramaturgyni pořadu Janě Škopková, že poslanec za SPD dostal v pořadu prostor jakožto jediný politik. Jako by tomu v žádných jiných pořadech na ČT nikdy nebylo...
Proto se mi tato mediální bouře zdá silně přehnaná a kritika zaměstnanců České televize nepřiměřená. Navíc je otázkou, zda by řadoví zaměstnanci měli „kádrovat“, kdo bude mít právo v jakémkoliv televizním pořadu vystupovat. Nebo snad mají zaměstnanci České televize představu, že rozhodovat o tom budou oni, ale platit koncesionářské poplatky budou nadále povinně všichni (včetně voličů SPD či jakékoliv jiné politické strany)?
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