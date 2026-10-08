Čeští žáci se netěší do školy, ve Francii někteří studenti školy zapalují
Nedávno se v našich médiích poměrně obsáhle rozebíraly výsledky českých žáků v mezinárodním srovnávání PISA za rok 2025. Vyplynulo z něj, že oproti testování z roku 2022 se naši patnáctiletí žáci či studenti zhoršili v matematice a čtení, nicméně v mezinárodním srovnání stále zůstávají v rámci zemí OECD a EU nad průměrem. Velmi špatně pro české školství ovšem dopadlo testování sounáležitosti žáka se školou, neboť v této oblasti se Česká republika umístila na 41. místě ze 43 dotazovaných zemí, když za námi skončily pouze USA a Nový Zéland (viz odkaz zde).
Zjištění, že čeští žáci a studenti nemají ke škole příliš pozitivní vztah, není přitom žádným novým zjištěním. Například dle dva roky staré mezinárodní studie HBSC (viz odkaz zde) se do školy vůbec netěší 46 % dotazovaných patnáctiletých žáků (a jen 9 % žáků či teenagerů se do ní „skutečně těší“). Samozřejmě, že to moc pěkná čísla nejsou, ale ruku na srdce: kolik z nás se v tomto věku do školy skutečně či pravidelně těšilo? Pochopitelně, že na určité věci ano, ale těch, kteří by měli školu raději než dny volna, by se asi moc nenašlo...
Co mě pak při testování sounáležitosti žáků či studentů u výše zmíněného průzkumu PISA zaujalo především, bylo to, že Francie v rámci tohoto žebříčku skončila na 22. místě, tedy přesně uprostřed z celkového počtu 43 zemí OECD nebo EU. To mi totiž moc nejde dohromady s tím, co se v zemi galského kohouta v posledním týdnu odehrávalo.
I ten, kdo sleduje zprávy jen okrajově, totiž nejspíš zaregistroval, že protesty studentů středních i vysokých škol v minulém týdnu ve Francii přerostly v násilnosti, při kterých docházelo nejenom k takřka „tradičnímu“ zapalování popelnic či rozbíjení výloh v ulicích, ale i k požárům na několika francouzských školách (viz odkaz zde). Demonstrace pak vyvrcholily předevčírem v úterý, kdy se k protestujícím studentům přidaly odborové organizace a část veřejnosti včetně některých učitelů, přičemž blokády některých škol a ulic mají ve Francii pokračovat i dnes.
Ne, že by nebylo v pořádku, pokud studenti protestují například proti špatnému stavu mnoha školských budov, nedostatku učitelů či nedostatečnému financování školství. I u nás například nedávno vyrazili do ulic na protestní pochod studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří protestovali proti chystanému slučování některých kateder a ústavů ne jejich fakultě (viz odkaz zde). Rozdíl oproti studentským demonstracím ve Francii je ovšem v tom, že nejenom při protestním pochodu v Praze u nás k žádným násilnostem či výtržnostem nedocházelo. Věřme tedy tomu, že si čeští studenti nebudou ani do budoucna brát od svých francouzských vrstevníků příklad.
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