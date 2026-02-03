Čeští olympionici se bohužel musí bez portrétu prezidenta Pavla obejít
Ačkoliv počet českých občanů, kteří svým podpisem vyjádřili podporu prezidentu Petru Pavlovi, nebývale roste a včera večer již dosáhl počtu 700 tisíc, českým sportovcům bylo Mezinárodním olympijským výborem něco takového bohužel zamítnuto. Jak sdělil v rozhovoru pro iDnes šéf naší olympijské výpravy v Miláně a sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor, základní pravidlo olympijských her je takové, že nikde nesmí být vidět žádná náboženská, politická ani jiná agitace či propagace.
Je to samozřejmě velká škoda. Věřím, že tak jako mezi českými umělci je spousta těch, kterým není osud demokracie v naší zemi lhostejný, a cítí potřebu veřejně podpořit ty politiky, kteří nedopustí směřování naší země na východ či dokonce návrat ke komunistické totalitě, našlo by se hodně takových i mezi českými sportovci. A byť sportovci své odvážné občanské postoje veřejně nevyjadřují tak často jako například Bára Štěpánová, Jitka Čvančarová, Hynek Čermák nebo Jan Hrušínský, i mezi nimi by se jistě našla řada těch, kteří by chtěli dát najevo svou podporu našeho ukázkově demokratického pana prezidenta, který plně usiluje o spojení rozhádané české společnosti.
Ostatně, již na loňském hokejovém mistrovství světa si dal brankář Karel Vejmelka portrét prezidenta Pavla na přilbu. Sice za to schytal kritiku od některých proruských dezolátů, ale převážná většina národa gesto v NHL chytajícího brankáře naopak ocenila. Jak je ostatně patrné i z článku zde, podpora současného českého prezidenta byla pro české hokejové reprezentanty velmi důležitá na předchozím mistrovství světa v Praze, kde Petr Pavel pravidelně navštěvoval jejich zápasy a nepochybně tak přispěl k zisku titulu mistrů světa. Jistě není náhoda, že za přechozího 10letého prezidentování Miloše Zemana naši hokejisté získali na světových šampionátech jen jediný bronz, kdežto za jeho nástupce se velmi rychle dočkali světového zlata.
Když už tedy kvůli zpátečnické politice MOV nebude v Miláně či Cortině k vidění portrét hlavy českého státu na dresech, přilbách či čepicích našich sportovců, je moc dobře, že pan prezident bude viděn v hledišti při některých olympijských kláních. Jak jsem si totiž včera přečetl zde na iDnes, Petr Pavel se i se svou chotí chystá na olympijské hry zavítat a kromě slavnostního zahájení přijít českým reprezentantům (respektive reprezentantkám) fandit při zápoleních ve snowboardu, rychlobruslení či ženském hokeji.
Zbývá si tedy jen přát, aby se pan prezident vrátil ze zážitkové dovolené ve Španělsku dostatečně odpočatý a plný elánu (který mu jistě dodal i obrovský úspěch nedělní akce Milionu chvilek pro demokracii), a mohl tak co nejvíce podpořit úsilí českých olympioniků. Pokud tomu tak bude, nemám ohledně úspěchu našich sportovců na letošní zimní olympiádě obavy.
Josef Nožička
- Počet článků 1768
- Celková karma 34,84
- Průměrná čtenost 3142x