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Český prezident by neměl problém ani se Spojenými státy evropskými, ani s monarchií

Výrok, který prezident Pavel pronesl na soukromém setkání s představiteli Českého královského institutu, vyvolal poměrně velkou mediální pozornost.

Byť okurky, nasazené na českých polích a zahradách, v současné době trpí velkými vedry a suchem, v české politice aktuálně běží okurková sezóna, neboť letní prázdniny má jak vláda, tak i Poslanecká sněmovna. Možná proto vyvolal poměrně velkou mediální pozornost výrok českého prezidenta, který pronesl na soukromém setkání s představiteli Českého královského institutu (dle Wikipedie se jedná o neziskovou organizaci, jejímž cílem je šířit povědomí o české historii a propagovat myšlenku parlamentní monarchie v České republice).

Jak je psáno například zde, Petr Pavel na tomto setkání na otázku, zda by si Českou republiku jako moderní parlamentní monarchii představit dokázal, odpověděl slovy: „Já bych s tím neměl sebemenší problém. Když se podíváme kolem sebe, tak i v Evropě je řada konstitučních monarchií, které fungují velice dobře a tradičně.“ Načež ještě dodal: „My jsme tu tradici měli na dlouhou dobu přerušenou, ale pokud by to byla vůle lidí a pokud bychom měli přímého následníka – jakože jednoho máme a teď nedávno jsem s ním mluvil, tak proč ne,“ (tím následníkem byl myšlen Karel Habsbursko-Lotrinský).

Samozřejmě, že monarchie jsou i v dnešní době v řadě zemí běžnou věcí, namátkou bych jmenoval státy jako například Velká Británie, Španělsko, Dánsko nebo Belgii. Ovšem v případě naší země nejde jen o tu výše zmíněnou na dlouhou dobu přerušenou tradici, ale i o poměrně složitý historický vztah s touto formou státního uspořádání. Proto se nelze v tomto případě divit asi největšímu prezidentovu kritikovi, kterým je předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka, že tohoto ne úplně uváženého Pavlova výroku využil k dalšímu mediálnímu útoku na něj. Ironicky poznamenal, že prezident letos možná bude chtít udělování státního vyznamenání přesunout z „pro monarchii ostudného 28. října“ na jiný termín (viz odkaz zde).

Pan prezident, který se v tomto týdnu mimochodem stal členem Klubu sportovních novinářů České republiky a na příštích sportovních akcích tak bude mít pro svého koníčka fotografování plnohodnotné podmínky, si nicméně dovede kromě parlamentní monarchie představit i jiné věci. Letos v dubnu se na jednom setkání s občany svěřil s tím, že je velkým zastáncem vzniku Spojených států evropských (viz odkaz zde), což by znamenalo federalizaci evropských států do jednoho celku (podobně jako fungují dnešní Spojené státy americké).

A v porovnání se Spojenými státy evropskými bych přece jen viděl jako přijatelnější, pokud by se z naší země stala parlamentní monarchie. Byť jako úplně nejlepší alternativu vidím v této souvislosti ponechat naše stávající státní uspořádání.

Autor: Josef Nožička | pátek 7.8.2026 8:10 | karma článku: 27,62 | přečteno: 489x

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Josef Nožička

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Píši hlavně o politice, školství a sportu. 

 

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