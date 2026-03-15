Český lev byl opět doprovázený politickou agitkou
V pražském Kongresovém centru se včera konal již 33. ročník předávání cen České filmové a televizní akademie Český lev. Přenos tradičně vysílala veřejnoprávní televize na svém hlavním programu a tak jsem se včera večer rozhodl, že se na oceňování nejlepších režisérů, scénaristů, herců, zvukařů a mnohých dalších, kteří se na tvorbě filmů podílejí, po delší době podívám. Na rozdíl od některých předchozích ročníků, kdy bylo dopředu prakticky jasné, který film posbírá nejvíc ocenění, bylo letos favoritů hned několik.
Kromě toho, zda nejvíc sošek posbírá film Franz, Karavan, Dirigent nebo některý další (mně se vloni třeba velmi líbil film Neporazitelní, pojednávající o českých reprezentantech v para hokeji), jsem byl trochu zvědavý i na to, zda někteří z oceněných umělců opět využijí tohoto slavnostního večera k vyjádření svých politických postojů. Něco takového by nebylo v případě Českého lva poprvé, asi „nejpamátnější“ byl v tomto směru rok 2018, kdy hned několik oceněných osobností vyjádřilo podporu nezávislosti naší veřejnoprávní televize a vymezilo se proti tehdy znovuzvolenému českému prezidentovi Miloši Zemanovi (viz můj tehdejší blog zde).
A byť, co se týče kvantity, letošní ročník v tomhle směru některé minulé ročníky nepřekonal, politické agitace zcela oproštěn nebyl. Začalo to hned v úvodu pořadu, který moderovala stand up komička Bianca Cristovao. Jde o v České republice narozenou sestru zpěváka Bena Cristovaa, která již 15 let žije v USA. Přičemž na tohle téma pronesla vtip o tom, co zpravidla Američanům ohledně naší země a své barvy pleti říká: „Češi jsou černý, ve vládě máme Japonce a Turka, a vede to Slovák.“ Vtipy tohoto typu kolují po sociálních sítích již delší dobu, byť žádný Turek (národností ani příjmením) v české vládě nakonec není a Japonec také ne (v Japonsku narozený Tomio Okamura není totiž členem vlády, ale předsedou Poslanecké sněmovny).
Nicméně to, že v čele české vlády je na Slovensku narozený politik, samozřejmě pravda je. Ostatně, i při včerejších děkovných řečech bylo slovenštinu slyšet poměrně často. Přičemž asi nejvíc utkvěl v paměti přítomných divákům v sále Kongresového centra i u televizních obrazek proslov Jonatana Pastirčáka, oceněného spolu s Ondřejem Mikulou za nejlepší hudbu (film Sbormistr). V jeho závěru totiž hlasitě apeloval na přítomné diváky slovy: „Velmi vám ze Slovenska držíme palce, abyste to s obranou veřejnoprávních médií zvládli lépe než my na Slovensku. Odchod Václava Moravce by měl být prvním signálem k mobilizaci. Braňte nezávislé instituce, sláva Ukrajině, svobodu Palestině a smrt fašismu.“
Co k této politické agitaci říci? Že se ze strany některého z oceněných dočká podpory nedávno skončivší dlouholetý moderátor České televize Václav Moravec, to jsem vcelku předpokládal. Podpora Ukrajiny také úplně překvapivá není, ovšem podporu Palestiny bych spíše čekal na dnešním předávání Oscarů v americkém Los Angeles, případně v některé multikulturní západoevropské zemi. Samozřejmě, že svoboda projevu k demokracii patří. Nicméně je dle mého názoru škoda, když se k politickému agitování zneužívá i pořad, který by měl být především oslavou české kinematografie.
Zdroje:
televizní přenos z Českého lva na ČT1
online reportáž z Českého lva na serveru Seznam Zprávy
Josef Nožička
Otázky (bez) Václava Moravce: já tam toho Okamuru prostě nechci!
Tomio Okamura svou účastí v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce jeho obvyklou úroveň nevylepšil, ale zároveň ani nezhoršil.
Josef Nožička
Kdyby Babiš a Okamura nebyli vlivní politici, nejspíš by jim žádné stíhání nehrozilo
V případech premiéra i předsedy Poslanecké sněmovny jde i o to, že jejich kauzy se staly předmětem politického boje.
Josef Nožička
Patří přestávky kvůli ramadánu k „modernímu světu“?
Aktuálně probíhající muslimský svátek ramadán zasahuje v některých západoevropských zemích nejenom do výuky na školách, práce v některých firmách, ale i do dění na fotbalových trávnících.
Josef Nožička
Exministr Lipavský si podal přihlášku na vysokou školu
Přemýšlel jsem o tom, proč se bývalý ministr zahraničních věcí ve svých téměř 41 letech rozhodl doplnit si vysokoškolské vzdělání a možných důvodů mě napadlo hned několik.
Josef Nožička
Petr Pavel není prezidentem opozice, ale naopak vládní koalice
Ačkoliv se na internetových diskusích i v některých nesvobodných médiích rozšiřuje názor, že Petr Pavel je prezidentem současné opozice, není to pravda.
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Pracovníci v NP Podyjí zlikvidovali obří skládku podrážek, odvezli 115 tun
Pracovníci národního parku Podyjí ve spolupráci s Pozemkovým spolkem Hády zlikvidovali velkou...
Český lev 2026: Nejlepším filmem je Karavan, uspěly také Franz, Studna i Raději zešílet v divočině
Poprvé v novém místě, v pražském Kongresovém centru, poprvé s moderátorkou, která žije v Americe a...
OBRAZEM: U Přerova létají černí jestřábi, piloti vrtulníků nacvičují hašení požárů
Černí jestřábi jsou v těchto dnech k vidění na nebi v okolí Přerova. Na letišti v Bochoři totiž...
Lékaři v Hradci vyhlížejí další roboty, pacient by v den operace šel domů
Hradecká fakultní nemocnice počítá do dvou až čtyř let s koupí dvou dalších nejmodernějších...
